 Budinca cu banane pe care mama lui Dolly Parton o pregătea familiei. Rețeta care continuă să fie folosită până în prezent
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Budinca cu banane pe care mama lui Dolly Parton o pregătea familiei. Rețeta care continuă să fie folosită până în prezent

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Regretata artistă Dolly Parton a decedat la vârsta de 80 de ani, în urma unei lupte scurte împotriva cancerului. În ciuda succesului imens pe care l-a avut pe parcursul vieții, cântăreața nu a uitat niciodată de unde a plecat: dintr-un orășel mic din Tenessee, unde a trăit cu alți 11 frați și părinții lor. De aceea, Dolly a împărtășit în timpul carierei rețeta de budincă pe care mama ei o prepara pentru întreaga familie. 

Rețeta de budincă clasică a artistei
Rețeta de budincă clasică a artistei Foto: Shutterstock

Deși această rețetă de budincă de banane nu a fost creată de Dolly însăși, ci de mama ei, Dolly continuă să o pregătească pentru familia sa și pentru toți cei care vizitează parcul tematic Dollywood din Pigeon Forge.

Încă din 2006, Dolly a inclus chiar și celebra rețetă a mamei sale în cartea sa de bucate, „Dolly’s Dixie Fixin’s”. Din păcate, cartea de bucate a lui Dolly nu mai este disponibilă la vânzare, dar puteți găsi în continuare câteva dintre preparatele ei preferate online, din interviuri și apariții televizate. Dolly a împărtășit rețeta de budincă de banane a mamei sale în 2016, în timpul unei apariții la Hallmark Channel, în parcul ei tematic, Dollywood, potrivit Smoky Mountains.

Ingredientele necesare

• 5-6 banane, feliate

• 3 ouă, albușurile și gălbenușurile separate

• 2 căni de lapte

• 1 cană de zahăr

• 1/2 cană de făină universală

• 4 linguri (1/2 baton) de unt

• 2 lingurițe de esență de vanilie

• Un praf de sare

• 1 cutie (de 12 uncii) de napolitane cu vanilie

Mod de preparare

Ingrediente

• 5-6 banane, feliate

• 3 ouă, albușurile și gălbenușurile separate

• 2 căni de lapte

• 1 cană de zahăr

• 1/2 cană de făină universală

• 4 linguri (1/2 baton) de unt

• 2 lingurițe de esență de vanilie

• Un praf de sare

• 1 cutie (de 12 uncii) de napolitane cu vanilie

Mod de preparare

Pentru început, preîncălziți cuptorul la 170 de grade. Apoi, bateți ușor gălbenușurile de ou. Într-o oală medie, amestecați 3/4 de cană de zahăr și făina. Adăugați treptat cele 2 căni de lapte, apoi gălbenușurile bătute și sarea.

Acoperiți și gătiți la foc mediu timp de aproximativ 15-20 de minute, amestecând constant până când amestecul s-a îngroșat. Luați de pe foc și adăugați untul și 1 linguriță de extract de vanilie. Lăsați amestecul să se răcească ușor.

Începeți cu un strat de napolitane pe fundul unui vas de copt de 2 quart. Apoi așezați jumătate din feliile de banană deasupra. Turnați jumătate din amestecul de budincă peste banane și repetați procedura cu restul de napolitane cu vanilie, banane și amestec de budincă.

Într-un bol separat, bateți albușurile cu restul de 1/4 de cană de zahăr și 1 linguriță de esență de vanilie până se formează vârfuri tari. Întindeți acest amestec peste budincă și asigurați-vă că marginile sunt bine acoperite. Coaceți până când stratul de deasupra capătă o culoare aurie deschisă, aproximativ 15-20 de minute. Acest desert se servește cel mai bine răcit.

Dolly Parton a avut o copilărie simplă

Dolly Rebecca Parton s-a născut în 1946 și-a fost al patrulea copil al unei familii extrem de modeste cu 12 frați. Numeroasa familie Parton locuia într-o garsonieră fără căldură și apă potabilă din Tennessee.

Tatăl lui Dolly, Robert Lee Parton, era un fermier analfabet, iar mama ei, Avie Lee, o casnică cu o istețime aparte, care-i spunea celei care avea să revoluționeze muzica country cuvinte cu mare însemnătate, care și-au găsit locul pe portativ ulterior: „Ești săracă doar dacă alegi tu să fii săracă”.

Prima chitară a fost improvizată dintr-o mandolină, pe care au fost montate corzi de chitară bas. La opt ani, Dolly a primit prima sa chitară adevărată, de la unchiul său. Talentul său a devenit evident încă din copilărie. A cântat în biserică, a apărut la televiziunea locală la doar zece ani și a înregistrat primul disc trei ani mai târziu.

Dolly Parton a trăit în sărăcie lucie în primii ani din viața ei, dar apoi, la maturitate, s-a descurcat admirabil, a făcut averi, a contribuit la educarea unui număr impresionat de copii nevoiași și-a creat unele dintre cele mai mari hit-uri muzicale din toate timpurile, de la „I Will Alwals Love You” la „Jolene” și „9 to 5”.

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