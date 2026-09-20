 Înghețată de ciocolată
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Înghețată de ciocolată

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Această înghețată îi va cuceri pe toți iubitorii de ciocolată.

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Foto: shutterstock

Ingrediente

400 ml smântână dulce pentru frișcă

100 ml lapte condensat dulce

150 g ciocolată neagră

1 linguriță extract de vanilie

50 g ciocolată neagră, ruptă bucățele

Mod de preparare

Rupi ciocolata și o pui într-un castron, pe care îl așezi pe baie de aburi. Amesteci până când se topește, apoi o dai deoparte și o lași la răcit.

Mixezi smântâna rece de la frigider, până obții o frișcă fermă, adaugi vanilia și continui să mixezi. Încorporezi în frișcă laptele condensat, omogenizezi, apoi adaugi ciocolata topită. O încorporezi cu mișcări ușoare de jos în sus, apoi torni compoziția într-o caserolă cu capac.

Dai caserola la congelator. O scoți la 30 de minute și mixezi înghețata. După ultima mixare, adaugi ciocolata neagră ruptă bucățele, o încorporezi ușor și o ții la congelator.

O servești, dacă vrei, în cupe de ciocolată sau minitarte.

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