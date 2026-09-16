 Cum se prepară gogoșarii murați într-o variantă mai sănătoasă. Ingredientul la care poți renunța
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Cum se prepară gogoșarii murați într-o variantă mai sănătoasă. Ingredientul la care poți renunța

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Gogoșarii murați rămân un element de bază pe mesele românilor, mai ales în sezonul rece. Aceștia completează preparatele cu gustul lor acrișor. Totuși, prepararea clasică poate fi adaptată ușor pentru a obține o variantă mai echilibrată din punct de vedere nutrițional și sigură pentru consum.

Cum se prepară gogoșarii murați.
Cum se prepară gogoșarii murați. Foto: gustos.ro

Secretul unei rețete mai sănătoase constă în ajustarea ingredientelor. Zahărul adăugat poate fi redus substanțial sau chiar eliminat complet. În același timp, se poate opta pentru o fermentare naturală, fără oțet.

De ce ingrediente ai nevoie 

Pentru a obține aproximativ trei borcane de 800 de ml , ai nevoie de câteva ingrediente. Aveți nevoie de două kilograme de gogoșari proaspeți, 500 ml de oțet de 5%, 500 ml de apă, o lingură de sare neiodată pentru murături, 1-2 linguri de zahăr, opțional, 1 linguriță de boabe de muștar, 1 linguriță de boabe de piper, 2-3 foi de dafin, 1-2 bucăți de hrean opțional și câteva fire de mărar uscat.

În cazul în care doriți o variantă mai sănătoasă, puteți renunța complet la zahăr, deoarece gogoșarii au o dulceață naturală care se combină foarte bine cu aciditatea oțetului.

Cum se prepară gogoșarii murați

În primul rând, gogoșarii trebuie să fie tari, fără să fie alterați. Spălați-i bine, îndepărtați codițele și tăiați-i în jumătăți sau sferturi. Ulterior, se pregătește marinada. Puneți apa, oțetul, sarea, zahărul, foile de dafin , piperul și boabele de muștar într-o cratiță și fierbeți compoziția pentru câteva minute.

Adăugați gogoșarii în marinada fierbinte și lăsați-i aproximativ 2-3 minute, cât să se înmoaie. Nu îi fierbeți excesiv, deoarece dacă sunt gătiți prea mult își pierd din textură.  Așezați gogoșarii în borcanele curate și încălzite, împreună cu hreanul și condimentele. Se toarnă marinada fierbinte în așa fel încât gogoșarii sunt acoperiți complet.

Cum obții gogoșari murați într-o variantă mai sănătoasă

Experții oferă câteva recomandări pentru o rețetă mai sănătoasă. Pe lângă reducerea zahărului, trebuie să fiți atenți la cantitatea de sare. Sarea este importantă atât pentru gust, cât și pentru conservarea alimentului. În același timp, nu trebuie să adăugați sare suplimentare la servirea gogoșarilor, mai ales dacă urmați o dietă cu restricție de sodiu, scrie sfatnaturist.ro.

Pentru a obține o variantă mai sănătoasă trebuie să fiți atenți și la calitatea oțetului. Fiți atenți la etichetă și nu încercați să înlocuiți cu sucul de lămâie sau cu alte ingrediente acide, deoarece aciditatea finală poate fi diferită.

Ce beneficii au gogoșarii

Gogoșarii nu sunt lipsiți de beneficii. Aceștia sunt o sursă bună de vitamina C și carotenoide. Este cunoscut deja faptul că vitamina C contribuie la funcționarea normală a sistemului imunitar, la formarea colagenului și la protearea celulelor împotriva stresului oxidativ, așa că trebuie să luăm în seamă și această legumă.

De asemenea, gogoșarii roșii conțin carotenoide, inclusiv beta-caroten și alți pigmenți vegetali. De reținut este că procesarea prin încălzirea poate reduce o parte din vitamina C, astfel că cei murați nu au chiar aceleași proprietăți ca cei cruzi.

Mai mult decât atât, gogoșarii fermentați natural în saramură, fără oțet și fără pasteurizare ulterioară pot conține microorganisme vii. Alimentele fermentate pot furniza bacterii lactice, însă numărul și tipurile acestora diferă în funcție de metoda de preparare și depozitare.

Cum obținem gogoșari fermentați

Se taie gogoșarii în bucăți și se introduc într-o saramură cu aproximativ 2-3% sare, împreună cu usturoi, mărar, hrean sau alte condimente. Legumele trebuie e menținute complet sub saramură, iar recipientul trebuie protejat de contaminare și de contactul excesiv cu aerul. Astfel, fermentația are loc la temperatura camerei, după care borcanele pot fi depozitate la frigider pentru a încetini procesul.

Cum se păstrează corect gogoșarii

Dacă folosești o rețetă testată pentru conservare și respecți procesarea recomandată, borcanele pot fi păstrate într-un loc răcoros, uscat și întunecos. După deschidere, borcanul se ține la frigider.

Evitați să consumați alimentul din borcanele care au capacul bombat, care prezintă scurgeri, mucegai, o fermentație neobișnuită sau un miros ciudat. Nu orice rețetă de gogoșari în oțet este automat potrivită pentru păstrarea luni întregi la temperatura camerei.

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