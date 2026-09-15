Cum se prepară Shakshuka, zacusca turcească de vinete. Principalele diferențe față de zacusca românească

Mâncarea turcească este cunoscută pentru preparatele sale aromate, iar printre rețetele care au devenit populare și în afara Turciei se numără și Shakshuka. Preparatul are la bază legume precum vinete, roșii și ardei și poate fi servit atât ca aperitiv, cât și ca fel principal.

Zacuscă Foto: Pixabay

Deși este asemănată adesea cu zacusca românească de vinete, Shakshuka are un mod de preparare și o textură diferite. În plus, rețeta turcească pune accent pe aromele date de usturoi, ardei și condimente, în timp ce zacusca românească are un profil mai dulceag și este pregătită, de obicei, pentru a fi păstrată peste iarnă.

Iată cum se prepară Shakshuka și care sunt principalele diferențe dintre acest preparat turcesc și zacusca tradițională românească.

Cum se face Shakshuka, mâncarea asemănată cu zacusca de vinete românească

Shakshuka este un preparat întâlnit în bucătăria turcească și în alte bucătării din regiune, cu mai multe variante de la o zonă la alta. În Turcia, preparatul cunoscut sub numele de şakşuka este asociat în special cu legumele prăjite și sosul de roșii.

Spre deosebire de varianta de shakshuka cunoscută internațional, preparatul turcesc cu vinete nu este neapărat cel cu ouă. În această rețetă, vinetele sunt vedeta preparatului.

Ingrediente pentru Shakshuka:

Pentru o porție de aproximativ 4-6 persoane, ai nevoie de:

2-3 vinete;

3-4 roșii bine coapte sau aproximativ 400 g de roșii tocate;

2 ardei verzi;

1 ceapă;

2-3 căței de usturoi;

3-4 linguri de ulei de măsline sau ulei vegetal;

1 linguriță de boia dulce;

sare și piper, după gust;

puțin pătrunjel verde, pentru servire.

În funcție de preferințe, pot fi adăugate și ardei iuți sau alte condimente.

Mod de preparare

Începe prin a spăla vinetele și a le tăia în cuburi sau bucăți potrivite. Pentru a reduce gustul amar al anumitor soiuri, acestea pot fi presărate cu sare și lăsate aproximativ 20-30 de minute, apoi clătite și bine uscate.

Vinetele se pot prăji în ulei până când se înmoaie și capătă o ușoară crustă. Pentru o variantă mai ușoară, pot fi și coapte în cuptor, cu puțin ulei.

Separat, se toacă ceapa și ardeii și se călesc într-o tigaie cu puțin ulei. După ce legumele s-au înmuiat, se adaugă usturoiul și se gătesc pentru scurt timp, astfel încât să își elibereze aroma.

Se adaugă apoi roșiile tocate, boiaua, sarea și piperul. Sosul se lasă la foc mic până când roșiile scad și capătă o consistență mai groasă.

La final, se pun vinetele peste sos și se amestecă ușor, astfel încât bucățile să își păstreze forma. Preparatul se mai lasă câteva minute pe foc, pentru ca aromele să se combine.

Shakshuka se poate servi caldă, dar este foarte gustoasă și după ce s-a răcit. În Turcia, astfel de preparate din legume sunt adesea servite ca meze, alături de pâine proaspătă, iaurt sau alte aperitive.

Diferențele dintre zacusca turcească și cea autohtonă

Deși Shakshuka este numită uneori „zacusca turcească de vinete”, cele două preparate nu sunt identice.

Una dintre cele mai importante diferențe este textura. Zacusca românească are, de obicei, o consistență omogenă, deoarece legumele sunt tocate și fierte împreună pentru o perioadă mai lungă. În cazul Shakshuka, vinetele și celelalte legume își păstrează mai mult forma.

Și metoda de preparare diferă. Pentru zacusca românească, vinetele și ardeii sunt în mod tradițional copți, curățați și apoi gătiți împreună cu ceapa și roșiile. Preparatul este fiert îndelung, până când compoziția scade și uleiul începe să se separe.

În cazul Shakshuka, vinetele sunt adesea prăjite sau gătite separat înainte de a fi amestecate cu sosul de roșii.

O altă diferență importantă este scopul preparatului. Zacusca românească este pregătită frecvent în cantități mari la sfârșitul verii și începutul toamnei, pentru a fi pusă în borcane și consumată în lunile reci. Shakshuka este, în schimb, de regulă un preparat care se consumă proaspăt.

Zacusca românească

Rețeta tradițională de zacuscă are la bază, în funcție de regiune și preferințe, vinete coapte, ardei copți, ceapă, roșii sau suc de roșii și ulei.

Legumele sunt gătite împreună, iar zacusca este fiartă până când ajunge la consistența specifică. Gustul este de obicei dulceag, afumat și intens, datorită legumelor coapte.

Shakshuka turcească

În Shakshuka, vinetele, roșiile și ardeii sunt principalele ingrediente, iar usturoiul și condimentele pot avea un rol mai pronunțat.

Preparatul este mai puțin concentrat decât zacusca și este destinat, în general, consumului imediat sau în zilele următoare. Nu este, în varianta obișnuită, un produs conservat pentru luni întregi.

Prin urmare, asemănarea dintre cele două preparate vine mai ales din combinația de vinete, roșii și ardei, nu din faptul că ar fi aceeași rețetă.

Cum se păstrează zacusca peste iarnă

Spre deosebire de Shakshuka, zacusca românească este pregătită în mod tradițional pentru conservare. Dacă vrei să o păstrezi peste iarnă, igiena și procesarea corectă sunt esențiale.

Borcanele și capacele trebuie să fie curate și sterilizate înainte de umplere. Zacusca se pune fierbinte în borcane, după care acestea se închid imediat cu capace potrivite.

Pentru conservare sigură la temperatura camerei, este importantă folosirea unei rețete testate pentru conservare, deoarece simpla umplere a borcanelor cu un preparat fierbinte nu garantează siguranța alimentară. Aciditatea, timpul și temperatura de procesare pot influența dezvoltarea microorganismelor periculoase.

După procesare, borcanele se lasă să se răcească și se verifică dacă sunt bine închise. Cele cu capace bombate, scurgeri, miros neobișnuit sau alte semne de alterare nu trebuie consumate.

Borcanele intacte se păstrează într-un loc răcoros, uscat și ferit de lumină. După deschidere, zacusca trebuie ținută la frigider și consumată într-un interval scurt.

În ceea ce privește Shakshuka, aceasta nu este, în mod obișnuit, o mâncare turcească destinată conservării peste iarnă. Este mai bine să fie preparată în cantități potrivite pentru consum și păstrată la frigider, în recipiente închise, dacă nu este consumată imediat.

Fie că alegi zacusca românească, fie că vrei să încerci o variantă de mâncare turcească precum Shakshuka, cele două preparate sunt excelente pentru sezonul vinetelor. Prima este ideală pentru cămara de iarnă, în timp ce cea de-a doua este o opțiune aromată pentru o masă de zi cu zi.