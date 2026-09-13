Pulpe de pui fragede și aromate. Trucul simplu cu zeamă de murături

Dacă îți place să gătești fără risipă și cauți idei pentru a folosi zeama rămasă de la murături, avem o soluție delicioasă. Acest ingredient este ideal pentru o rețetă de pulpe de pui aromate și fragede. În plus, poate fi folosită și ca marinadă, oferind cărnii o aromă discretă, ușor ierboasă.

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Zeama de murături, saramura perfectă pentru carne suculentă

Zeama de la murături are combinația perfectă de acid, sare și condimente pentru a acționa ca o saramură rapidă, care pătrunde în fibrele cărnii și o menține suculentă în timpul gătirii, potrivit Chowhound.

Indiferent dacă zeama provine din murături cumpărate sau din cele făcute în casă, efectul este același: oțetul și sarea înmoaie ușor carnea, permițându-i să rețină mai multă umiditate.

Chiar dacă pulpele sunt, în mod natural, mai fragede decât pieptul, pot deveni tari sau cauciucate dacă sunt gătite prea mult. Saramura cu zeamă de murături previne acest lucru și adaugă un plus de aromă.

Cum se face saramura pentru pulpele de pui: rețetă simplă și gustoasă

Procesul este extrem de simplu: tamponezi pulpele cu un prosop de hârtie, le așezi într-un vas și torni zeama de murături până sunt complet acoperite. Nu este nevoie de alte condimente, deși le poți adăuga dacă vrei.

Important este să nu lași carnea mai mult de două ore în saramură, altfel textura devine prea moale.

După marinare, pulpele pot fi gătite la grătar, în tigaie sau la cuptor. Reacția dintre sare, oțet și carne ajută la rumenirea frumoasă a suprafeței, în timp ce interiorul rămâne suculent. Trucul funcționează excelent și pentru pulpele dezosate, fără piele - zeama de murături compensează lipsa grăsimii care, în mod normal, menține carnea moale.

Ce faci dacă nu ai suficientă zeamă

Dacă nu ai destul lichid pentru a acoperi complet pulpele, poți suplimenta cu oțet și condimente din cămară. Obții astfel o saramură completă și chiar mai aromată.

Dacă vrei să folosești zeama și ca marinadă, o poți personaliza cu condimente din cămară. Usturoiul și muștarul se potrivesc cu murăturile clasice cu mărar, iar fulgii de ardei iute și piperul merg bine cu puțină coajă de lămâie pentru un plus de prospețime.