 „Trebuia să fim împreună”. Regretul pe care Gabi Bădălău îl are la 39 de ani
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Vedete internaționaleVedete româneștiInterviurile Click!Paparazzii Click!
scroll right

„Trebuia să fim împreună”. Regretul pe care Gabi Bădălău îl are la 39 de ani

Ultima actualizare:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Gabi Bădălău a împlinit 39 de ani și și-a sărbătorit ziua de naștere alături de familie. Deși și-ar fi dorit să îi aibă alături pe ambii săi fii, afaceristul a petrecut ziua doar cu fiul său cel mic, Nicholas. Potrivit declarațiilor făcute de acesta, weekendul în care și-a aniversat ziua ar fi fost unul în care băieții trebuiau să se afle la el, conform programului de vizită stabilit după divorț.

Gabi Bădălău și cei doi băieți ai săi.
Gabi Bădălău și cei doi băieți ai săi. Foto: Facebook

Gabi Bădălău a împlinit 39 de ani 

Gabi Bădălău a vorbit deschis despre situația celor doi copii și a mărturisit că resimte lipsa fiului său cel mare, Gabriel. Afaceristul susține că nu a mai reușit să își vadă băiatul de aproximativ o lună și jumătate și spune că a mers inclusiv până la Constanța pentru a încerca să petreacă timp cu el.

„După divorț, băieții s-au mutat la Constanța și, oricât de trist ar suna, este pentru prima dată în toți acești ani când am avut șansa să petrec alături de ei zi de zi, mai bine de două luni. (...) Dar astăzi, în toată bucuria asta, am și un mare gol în suflet: lipsește Gabriel.

Era weekend-ul în care trebuia să fim împreună și mi-aș fi dorit enorm să-i am pe amândoi lângă mine de ziua mea. Nu l-am văzut pe Gabriel de aproape o lună și jumătate. Am mers special până la Constanța doar ca să îl văd și, din păcate, nici așa nu am reușit”, a declarat Gabi Bădălău, pe Instagram.

Gabi Bădălău, alături de fiul său cel mic de ziua lui

Chiar dacă fiul său cel mare nu a fost alături de el, Gabi Bădălău a avut parte de prezența lui Nicholas, care și-ar fi dorit să rămână împreună cu tatăl său de ziua acestuia.

Afaceristul a mărturisit că își dorește ca ambii copii să aibă o relație apropiată atât cu el, cât și cu mama lor, Claudia Pătrășcanu. Totodată, acesta speră ca frații să fie cât mai apropiați și ca familia să poată petrece mai mult timp împreună.

„Unul dintre cele mai frumoase cadouri primite la 39 de ani este că Nico și-a dorit să rămână alături de mine. Sper din tot sufletul într-o zi cât mai apropiată să fim cu toții mai aproape - eu, mama lor și, mai ales, cei doi frați împreună”, a mai declarat Gabi Bădălău.

Gabi Bădălău a ajuns din nou în instanță

În contextul tensiunilor privind programul în care cei doi băieți petrec timp cu tatăl lor, situația dintre Gabi Bădălău și Claudia Pătrășcanu ajunge din nou în atenția instanței. După divorț, cei doi copii au rămas să locuiască alături de mama lor, în Constanța, iar tatăl beneficiază de un program de vizită care prevede perioade petrecute împreună în weekenduri, vacanțe, sărbători legale și zile de naștere.

Potrivit informațiilor publicate de Spynews, pe 25 septembrie 2026, Gabi Bădălău ar fi deschis un nou dosar în instanță, având ca obiect modificarea măsurilor privind copiii. Conform acelorași informații, afaceristul ar solicita ca cei doi fii să se mute la el, în București. Demersul ar fi venit în contextul în care fiul cel mic și-ar fi exprimat dorința de a urma cursurile unei școli din Capitală. Claudia Pătrășcanu nu ar fi de acord cu această schimbare.

Ghid de cumpărături

irina loghin
Ingredientul secret pe care Irina Loghin îl pune în must pentru a-l păstra peste iarnă. „Să fie limpede, curat” Stil de viață
banner Anamaria Ferentz
#Exclusiv Click!
Anamaria Ferentz, mărturisire sfâșietoare după una dintre cele mai dureroase pierderi din viața sa: „Învăț să trăiesc” Vedete românești
image
Câți bani de buzunar ar trebui să primească un copil. Ce faci dacă îi cheltuiește pe toți din prima zi adevarul.ro
image
Tot mai mulți români caută un al doilea job, cei mai mulți part-time sau remote adevarul.ro

Parteneri

image
„Nicușor Dan e vinovat, nu Gică Hagi!” Promotorul legii berii pe stadioane: „Nu, nu sunt nebun! Să vă explic de ce e președintele României de vină” www.fanatik.ro
image
Un minut și jumătate la volan, înainte de impact. Cum s-a produs tragedia din Galați cu 4 morți observatornews.ro
image
Abby a fost ucisă într-un mod înfiorător în Hong Kong. Suspecții au cumpărat mașină de tocat carne și fierăstrău înainte de crimă www.antena3.ro
image
Acuzații explozive în dosarul patronului shaormeriei Dristor. Cluburi de noapte din Istanbul pentru oameni din Guvernul României www.gandul.ro
image
Călin Georgescu contestă sechestrul pus pe vila din Mogoșoaia. Când se judecă cererea fostului candidat www.wowbiz.ro
image
Nu s-au mai putut abține! La date, Andra și Ahmed s-au dez... Vezi mai mult www.kanald.ro
image
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte www.stirilekanald.ro
image
Ţeapa în care a fost târâtă Simona Halep! A anunţat ruptura: „Şocul este mare” as.ro
image
Depășești o mașină care merge foarte încet. Ai voie să accelerezi peste limita legală pentru câteva secunde? playtech.ro
image
Top 10 stadioane din România. Unde se încadrează noul stadion Dinamo de 172 de milioane de euro www.fanatik.ro
image
Avem imaginile cu Claudia Ion și ispita-pilot de la Insula iubirii. Eduard Vlădescu le-a stricat relația, chiar înainte să se logodească www.cancan.ro
image
La asta nu se aștepta absolut nimeni! Ce-a putut să răspundă Ilie Bolojan când a fost întrebat ceva despre partenera lui de viață, Ioana Fâșie. Și jurnaliștii au rămas fără replică www.viva.ro
image
Mama lui Valerie Lungu a dat TOT din casă! Ce s-a întâmplat la Starea Civilă, în ziua în care fata ei s-a căsătorit cu Alex Gîlcă. „Când au urcat pe scările de la Starea Civilă...” Detalii din culise, pe care celebra influenceriță nu a vrut să le facă publice www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Lady cu 27 de amanți! Soțul își ridica prietenul pe umeri ca s-o privească dezbrăcată. Scandalul sexual care a EXPLODAT la tribunal okmagazine.ro
image
Meghan nu se lasă! Ducesa uimește cu bijuterii în valoare de peste 90.000 Euro și o nouă apariție glam okmagazine.ro
image
#Roma, măreţia şi declinul său
De ce erau asasinați împărații romani? historia.ro
image
#Istoria Filmului
Legenda lui James Dean: Viața și moartea unui „rebel fără cauză” historia.ro
banner marina almasan png
Marina Almășan, criticată pentru relația cu Sorin Mărcuș: „O consideră ridicolă la vârsta noastră” Vedete românești
vali vijelie
FotoVali Vijelie va deveni bunic! Artistul a făcut anunțul emoționant pe rețelele de socializare Vedete românești
banner Anamaria Ferentz
#Exclusiv Click!
Anamaria Ferentz, mărturisire sfâșietoare după una dintre cele mai dureroase pierderi din viața sa: „Învăț să trăiesc” Vedete românești
lorenzo si nattasha
#Insula iubirii
Lorenzo de la „Insula Iubirii”, pus la zid pentru relația cu cei trei copii. Reacția concurentului Vedete românești
Fiica lui Ion Țiriac jpg
Fiica lui Ion Țiriac și-a început cariera la 29 de ani. Unde lucrează Ioana, departe de averea tatălui ei Vedete românești
banner jo jpg
Secretul liniștii lui Jo. Ritualul pe care îl respectă ori de câte ori are timp Vedete românești
Irina Rimes, foto Instagram jpg
Irina Rimes, despre familia ei: „Părinții mei se vor muta în București”. Ce spune despre fratele său Vedete românești
Nick Rădoi jpg
Nick Rădoi, mesaj emoționant la trei săptămâni de la moartea Mădălinei Apostol. Imaginea de colecție publicată de milionar Vedete românești
image
Moment penibil la petrecerea Antena 1: mesaj vulgar afișat despre Pro TV actualitate.net
image
Cine sunt părinții lui Siegfried Mureșan, premierul desemnat de Nicușor Dan. A crescut într-o familie de profesori, cu mamă de origine germană și tată român actualitate.net