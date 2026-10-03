„Trebuia să fim împreună”. Regretul pe care Gabi Bădălău îl are la 39 de ani

Gabi Bădălău a împlinit 39 de ani și și-a sărbătorit ziua de naștere alături de familie. Deși și-ar fi dorit să îi aibă alături pe ambii săi fii, afaceristul a petrecut ziua doar cu fiul său cel mic, Nicholas. Potrivit declarațiilor făcute de acesta, weekendul în care și-a aniversat ziua ar fi fost unul în care băieții trebuiau să se afle la el, conform programului de vizită stabilit după divorț.

Gabi Bădălău și cei doi băieți ai săi. Foto: Facebook

Gabi Bădălău a împlinit 39 de ani

Gabi Bădălău a vorbit deschis despre situația celor doi copii și a mărturisit că resimte lipsa fiului său cel mare, Gabriel. Afaceristul susține că nu a mai reușit să își vadă băiatul de aproximativ o lună și jumătate și spune că a mers inclusiv până la Constanța pentru a încerca să petreacă timp cu el.

„După divorț, băieții s-au mutat la Constanța și, oricât de trist ar suna, este pentru prima dată în toți acești ani când am avut șansa să petrec alături de ei zi de zi, mai bine de două luni. (...) Dar astăzi, în toată bucuria asta, am și un mare gol în suflet: lipsește Gabriel.

Era weekend-ul în care trebuia să fim împreună și mi-aș fi dorit enorm să-i am pe amândoi lângă mine de ziua mea. Nu l-am văzut pe Gabriel de aproape o lună și jumătate. Am mers special până la Constanța doar ca să îl văd și, din păcate, nici așa nu am reușit”, a declarat Gabi Bădălău, pe Instagram.

Gabi Bădălău, alături de fiul său cel mic de ziua lui

Chiar dacă fiul său cel mare nu a fost alături de el, Gabi Bădălău a avut parte de prezența lui Nicholas, care și-ar fi dorit să rămână împreună cu tatăl său de ziua acestuia.

Afaceristul a mărturisit că își dorește ca ambii copii să aibă o relație apropiată atât cu el, cât și cu mama lor, Claudia Pătrășcanu. Totodată, acesta speră ca frații să fie cât mai apropiați și ca familia să poată petrece mai mult timp împreună.

„Unul dintre cele mai frumoase cadouri primite la 39 de ani este că Nico și-a dorit să rămână alături de mine. Sper din tot sufletul într-o zi cât mai apropiată să fim cu toții mai aproape - eu, mama lor și, mai ales, cei doi frați împreună”, a mai declarat Gabi Bădălău.

Gabi Bădălău a ajuns din nou în instanță

În contextul tensiunilor privind programul în care cei doi băieți petrec timp cu tatăl lor, situația dintre Gabi Bădălău și Claudia Pătrășcanu ajunge din nou în atenția instanței. După divorț, cei doi copii au rămas să locuiască alături de mama lor, în Constanța, iar tatăl beneficiază de un program de vizită care prevede perioade petrecute împreună în weekenduri, vacanțe, sărbători legale și zile de naștere.

Potrivit informațiilor publicate de Spynews, pe 25 septembrie 2026, Gabi Bădălău ar fi deschis un nou dosar în instanță, având ca obiect modificarea măsurilor privind copiii. Conform acelorași informații, afaceristul ar solicita ca cei doi fii să se mute la el, în București. Demersul ar fi venit în contextul în care fiul cel mic și-ar fi exprimat dorința de a urma cursurile unei școli din Capitală. Claudia Pătrășcanu nu ar fi de acord cu această schimbare.