Irina Rimes, despre familia ei: „Părinții mei se vor muta în București”. Ce spune despre fratele său

Irina Rimes se bucură de un succes răsunător în lumea muzicală românească, însă, pe plan personal, artista preferă să fie cât mai discretă. Cu toate acestea, jurata de la „Vocea României” a ales, recent, să împărtășească publicului câteva detalii despre familia sa și despre relația apropiată pe care o are cu părinții și fratele ei.

Irina Rimes. Foto: Instagram.

Irina Rimes, dezvăluiri despre familia ei

Artista mărturisește că familia ocupă un loc important în viața sa și că părinții au susținut-o de-a lungul timpului în tot ceea ce și-a propus. În curând, aceștia urmează să se mute în București, pentru a fi mai aproape de fiica lor.

Irina Rimes și-a amintit și de perioada copilăriei, când petrecea mult timp alături de fratele ei și de bunici, în condițiile în care părinții erau ocupați cu munca.

„Părinții mei ocupă un loc important în viața mea, sunt familia mea. În curând chiar se vor muta în București, să fie mai aproape de mine și de familie. În copilărie, eu am petrecut foarte mult timp cu fratele meu, dar și cu bunicii, ei munceau destul de mult”, a spus vedeta pentru viva.ro.

Irina Rimes și fratele ei, Vitali, sunt vecini și lucrează împreună

Vitali, fratele Irinei Rimes, are propria familie și, în acest an, a devenit tată pentru a doua oară. Deși fiecare și-a construit propriul drum, legătura dintre cei doi a rămas una foarte strânsă. Artista dezvăluie că ea și fratele său locuiesc în apropiere, se văd aproape zilnic și chiar lucrează împreună la mai multe proiecte.

Irina Rimes a vorbit și despre copilăria lor și a recunoscut că, asemenea multor frați, au existat și momente în care se mai certau, însă, în cele mai multe situații, au fost unul pentru celălalt un sprijin.

„Suntem foarte apropiați, suntem chiar vecini și ne vedem zilnic. Lucrăm împreună, vrem să ne dezvoltăm niște proiecte pentru că știu că este o persoană pe care mă pot baza mereu. Când eram mici, eram mai ,apucați' și ne mai ciondăneam uneori, deși în mare parte tot eram sprijin unul pentru celălalt. Sunt foarte recunoscătoare că drumurile noastre sunt intersectate și că este fratele meu.”

Irina Rimes pleacă de la „Vocea României”.

Irina Rimes a anunțat în urmă cu câteva săptămâni că ediția din 2026 a emisiunii „Vocea României” va fi ultima pentru ea. Artista a explicat că își dorește să ia o pauză de la carieră pentru a se concentra asupra vieții personale și pentru a-și întemeia propria familie.

Decizia vine după mai mulți ani în care Irina Rimes a făcut parte din echipa de antrenori a emisiunii și s-a aflat în centrul unuia dintre cele mai urmărite show-uri muzicale din România.

„Anul ăsta e ultimul meu an la «Vocea României». Este foarte serios! Dacă vreți, vă zic și motivul: pentru că vreau să iau o pauză în carieră și vreau să întemeiez o familie!”, a spus artista în timpul emisiunii.

Irina Rimes vrea să se concentreze asupra sănătății

Artista a explicat că, în cazul în care va deveni mamă, își dorește să fie pregătită din toate punctele de vedere. Irina Rimes consideră că sănătatea trebuie să fie o prioritate și spune că intenționează să se retragă pentru o perioadă din lumina reflectoarelor pentru a se concentra asupra sa și asupra planurilor de viitor.

„Dacă vreau să devin mamă la un moment dat, trebuie să ies un pic din lumina reflectoarelor și să mă concentrez pe corpul meu și să mă pregătesc, pentru că sănătatea este foarte importantă”, a mai spus Irina Rimes.