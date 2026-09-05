 Motivul pentru care Irina Rimes renunță la „Vocea României”. „Vreau să plec frumos”
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Motivul pentru care Irina Rimes renunță la „Vocea României”. „Vreau să plec frumos”

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Irina Rimes a făcut un anunț neașteptat chiar la începutul noului sezon „Vocea României”. Artista a dezvăluit că ediția din 2026 va fi ultima în care ocupă scaunul de antrenor în emisiunea de la PRO TV. Decizia are legătură cu planurile sale personale și cu dorința de a lua o pauză de la carieră.

Irina Rimes
Irina Rimes Foto: Arhivă

Cântăreața a ales să vorbească despre hotărârea sa chiar în fața publicului și a colegilor din emisiune. Irina Rimes a explicat că își dorește, la un moment dat, să devină mamă și consideră că pentru acest lucru are nevoie să se retragă temporar din lumina reflectoarelor.

Irina Rimes vrea să devină mamă

Anunțul artistei a venit într-un moment în care atenția era îndreptată către debutul noului sezon „Vocea României”. Irina Rimes a precizat că nu este vorba despre o decizie luată din cauza emisiunii, ci despre o etapă pe care simte că trebuie să o înceapă în viața personală.

„Anul ăsta e ultimul meu an la «Vocea României». Este foarte serios! Dacă vreți vă zic și motivul: pentru că vreau să iau o pauză în carieră și vreau să întemeiez o familie!”, a spus artista în timpul emisiunii.

Irina Rimes a explicat că a considerat important să facă publică decizia și să le vorbească despre ea inclusiv colegilor alături de care a petrecut atâția ani în show.

Artista a subliniat și faptul că își dorește să acorde mai multă atenție sănătății și pregătirii fizice pentru momentul în care va deveni mamă.

„Dacă vreau să devin mamă la un moment dat, trebuie să ies un pic din lumina reflectoarelor și să mă concentrez pe corpul meu și să mă pregătesc, pentru că sănătatea este foarte importantă”, a mai spus Irina Rimes.

Artista vrea să se bucure de ultimul sezon

Faptul că știe deja că acesta este ultimul său an la „Vocea României” pare să fi schimbat și modul în care Irina Rimes privește experiența din platoul emisiunii.

Cântăreața spune că fiecare moment petrecut alături de concurenți și de colegii săi are acum o importanță diferită. În plus, și-a propus ca ultimul sezon să fie unul cât mai bun.

„Cred că faptul că este ultimul meu sezon la «Vocea României», îl face magic. Încep să apreciez altfel fiecare clipă petrecută în studioul ăsta, cu oamenii din jurul meu”, a declarat artista.

Irina Rimes a recunoscut că își dorește să încheie această etapă într-un mod frumos și să dea tot ce are mai bun în competiția din acest an.

„Vreau să plec frumos, așa că miza mea anul ăsta este să fac tot posibilul să fiu cel mai bun antrenor”, a transmis ea.

Horia Brenciu și-ar dori să rămână în emisiune

Plecarea Irinei Rimes nu este însă privită cu entuziasm de toți colegii săi. Horia Brenciu a vorbit despre decizia artistei și a recunoscut că și-ar dori ca aceasta să continue la „Vocea României”.

„Eu țin foarte mult la ea și mi-aș dori să continue”, a spus Horia Brenciu, potrivit Libertatea.

El a dezvăluit că Irina Rimes urma să facă anunțul în primele ediții ale noului sezon și a mărturisit că, dacă artista și-ar dori să rămână, ar încerca să o convingă.

Totuși, Horia Brenciu a precizat că nu ar vrea să insiste dacă aceasta este hotărâtă să își urmeze planurile personale.

„Ea trebuie să-și dorească, pentru că nu aș vrea să o conving în dauna dorinței ei”, a explicat juratul.

Ce se întâmplă la „Vocea României” în 2026

Irina Rimes rămâne antrenor la „Vocea României” până la finalul sezonului 2026. După încheierea competiției, însă, artista intenționează să se retragă din emisiune, pentru a se concentra asupra vieții personale și a planurilor sale de a întemeia o familie.

În același sezon este anunțată și participarea Ioanei State, cunoscută publicului după apariția la „iUmor” și pentru activitatea sa în stand-up comedy. Ea va intra în competiție în calitate de concurentă.

În paralel cu vestea plecării Irinei Rimes, pe 4 septembrie 2026, un alt jurat al emisiunii, Smiley, a lansat o nouă piesă alături de Guess Who. Melodia „Totul pe nimic” a venit însoțită de un videoclip, iar artistul a vorbit despre colaborarea dintre cei doi.

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