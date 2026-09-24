Valerie Lungu, reacție nervoasă la Asia Express. A izbucnit în lacrimi și a vrut să plece acasă

Presiunea competiției, problemele de sănătate și participarea la cursa pentru ultima șansă au făcut-o pe Valerie Lungu, partenera de viață și de competiție a lui Alex Gîlcă, să cedeze. Tânăra nu a mai rezistat condițiilor dificile din Asia Express și, printre lacrimi, a spus că își dorește să plece acasă.

Valerie Lungu și Alex Gîlcă. Foto: Antena 1

Ediția din 23 septembrie a emisiunii Asia Express – Drumul Mătăsii i-a găsit pe concurenți în China, acolo unde presiunea competiției a devenit din ce în ce mai mare înainte ca Irina Fodor să anunțe echipele care urmau să intre în cursa pentru ultima șansă.

Valerie Lungu și Alex Gîlcă au fost votați să participe la cursă, alături de Cheloo și Mihai Ban, dar și de Maurice Munteanu și Connie Preda.

Valerie Lungu a izbucnit în lacrimi la Asia Express

Situația a devenit dificilă pentru Valerie Lungu în momentul în care a văzut că Alex Gîlcă încerca să își facă rutina de Tai Chi înainte de cursă. Problemele de sănătate cu care s-au confruntat cei doi în competiție au contribuit la starea emoțională a tinerei.

Valerie a răcit în timpul competiției, în timp ce Alex Gîlcă avea probleme la genunchi în urma unei accidentări mai vechi.

Copleșită de situație, creatoarea de conținut a început să plângă și i-a spus partenerului său că nu mai poate continua. Valerie a insistat asupra faptului că sănătatea trebuie să fie mai importantă decât competiția.

„Eu nu mai pot să fac, te rog, ascultă-mă. Eu nu mai pot să fac. Eu mă uit la tine cum te chinui (...) Eu nu pot să mă uit la tine cum te chinui (...) Sănătatea e mai importantă decât jocul (...) Înțelege odată (...) Eu vreau penalizare în momentul ăsta. Eu văd cum tu nu stai normal. Eu nu mai vreau (...) Vreau să mă duc acasă, și așa toți concurenții mă votează permanent (...) Nu mai vreau, înțelege că nu mai vreau. Nu mai vreau să fac nimic”, a spus Valerie Lungu, printre lacrimi, potrivit Antena 1.

Cheloo și Mihai Ban au terminat primii cursa pentru ultima șansă

În ciuda momentului dificil prin care au trecut, Valerie Lungu și Alex Gîlcă au continuat cursa. Cheloo și Mihai Ban au reușit să ajungă primii la final, fiind urmați de Valerie Lungu și Alex Gîlcă. Maurice Munteanu și Connie Preda au ajuns ultimii, însă au rămas în competiție după ce au primit cryptex-ul în care se afla mătasea verde. Astfel, cursa pentru ultima șansă nu s-a încheiat cu eliminarea echipei formate din Maurice Munteanu și Connie Preda.

Prin ce problemă a trecut Alex Gîlcă înainte de Asia Express

Reacția lui Valerie Lungu a avut legătură și cu problemele medicale prin care Alex Gîlcă trecuse înainte de participarea la Asia Express.

Partenerul ei suferise o accidentare la picior în 2024, în timpul unei vacanțe, iar în urma incidentului a avut nevoie de o intervenție chirurgicală. Recuperarea a fost una dificilă și a durat aproximativ un an și jumătate.

Valerie Lungu a vorbit despre perioada respectivă și despre cât de greu a fost atât pentru Alex, cât și pentru ea.

„După ce ai avut recuperarea de un an jumătate de care eu am avut grijă (...) Eu am stat cu el și am avut grijă, eu știu prin ce a trecut el și prin ce am trecut eu (...) Ăla a fost apogeul meu (n.r. momentul în care a cedat la Asia Express)”, a mai spus influencerița.

Valerie Lungu și Alex Gîlcă s-au căsătorit în mare secret

În viața personală, Valerie Lungu și Alex Gîlcă au făcut între timp pasul cel mare. Cei doi au devenit oficial soț și soție pe 23 septembrie 2026, atât civil, cât și religios, în cadrul unui eveniment intim și restrâns.

Anterior, Valerie Lungu anunțase că nunta va fi una discretă, cu puțini invitați, și că cei doi vor dezvălui detalii despre eveniment abia după ce se vor bucura de moment alături de oamenii dragi.

„O să fie un eveniment destul de privat, iar oamenii o să afle doar de la noi despre evenimentul nostru. Cel mai probabil foarte mult după, da. Vrem mai întâi să ne bucurăm noi de acest eveniment și după aceea o să vadă oamenii și o să se bucure și oamenii de el. Va fi un eveniment cu oamenii de suflet”, declara Alex Gîlcă”, a declarat Valerie Lungu pentru spynews.ro.