Valerie Lungu și Alex Gîlcă s-au căsătorit în mare secret! Au ținut totul departe de ochii curioșilor

Valerie Lungu și Alex Gîlcă au devenit oficial soț și soție miercuri, 23 septembrie 2026. Cei doi și-au unit destinele atât civil, cât și religios, în cadrul unui eveniment restrâns, organizat departe de ochii publicului.

Valerie Lungu și Alex Gîlcă au devenit soț și soție. Foto: Instagram

După o relație care durează de mai bine de trei ani, Valerie Lungu și Alex Gîlcă au făcut pasul cel mare. Cei doi au ales să își organizeze nunta în mare secret, deși creatoarea de conținut anunțase, cu doar câteva zile înainte, că pregătește un eveniment discret.

Valerie Lungu și Alex Gîlcă, nuntă discretă, cu doar 30 de invitați

Cei doi au devenit cunoscuți publicului odată cu participarea la emisiunea „Asia Express – Drumul Mătăsii”, unde s-au numărat printre concurenții intens comentați. În ciuda atenției de care s-au bucurat, Valerie Lungu și Alex Gîlcă au preferat să păstreze discreția în ceea ce privește viața lor personală.

Potrivit dezvăluirilor făcute de Mara Bănică, în cadrul emisiunii Spynews TV Live, de la Antena Stars, cei doi s-au căsătorit miercuri, 23 septembrie, atât civil, cât și religios. Evenimentul a fost unul intim, alături de familie și prietenii apropiați.

Astfel, după mai bine de trei ani de relație, Valerie Lungu și Alex Gîlcă au făcut pasul cel mare și au devenit soț și soție, alegând să păstreze momentul departe de lumina reflectoarelor și să îl împărtășească, cel puțin pentru început, doar cu cei mai apropiați oameni din viața lor, iar imaginile pot fi văzute AICI.

Ce spunea Valerie Lungu despre nunta cu Alex Gîlcă

La începutul lunii septembrie, Valerie Lungu vorbea despre nunta cu logodnicul ei, Alex Gîlcă, însă fără să dezvăluie data sau locul în care urma să aibă loc ceremonia.

„O să fie un eveniment destul de privat, iar oamenii o să afle doar de la noi despre evenimentul nostru. Cel mai probabil foarte mult după, da”, a declarat Valerie Lungu pentru spynews.ro.

Alex Gîlcă: „Vrem mai întâi să ne bucurăm noi de acest eveniment”

Alex Gîlcă explica, la rândul său, că discreția a fost o alegere asumată. Cei doi și-au dorit să trăiască fiecare moment al nunții alături de oamenii dragi, urmând ca ulterior să împărtășească și cu publicul imagini de la eveniment.

„Vrem mai întâi să ne bucurăm noi de acest eveniment și după aceea o să vadă oamenii și o să se bucure și oamenii de el. Va fi un eveniment cu oamenii de suflet”, declara Alex Gîlcă.

„O să fie un eveniment foarte restrâns”

Valerie Lungu dezvăluia și că lista de invitați urma să fie una foarte scurtă. La eveniment au fost așteptate doar 30 de persoane, membrii familiei și prietenii cei mai apropiați ai cuplului.

„N-o să fie... o să fie un eveniment foarte restrâns, doar cu oamenii cei mai, cei mai apropiați. Sunt 30 de oameni, persoane, doar prietenii și familia cea mai apropiată, atât!”, a mai adăugat Valerie Lungu.