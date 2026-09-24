 Secretul Vioricăi Dăncilă la 62 de ani. Lecția primită de la mama ei și ce i-a transmis mai departe fiului său
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Secretul Vioricăi Dăncilă la 62 de ani. Lecția primită de la mama ei și ce i-a transmis mai departe fiului său

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Viorica Dăncilă a dezvăluit pentru Click! o latură mai puțin cunoscută a sa.

Secretul Vioricăi Dăncilă la 62 de ani
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Secretul Vioricăi Dăncilă la 62 de ani Foto: click.ro

La 62 de ani, fostul premier ne-a povestit cum se relaxează atunci când lasă deoparte viața publică, ce lecție de feminitate a primit de la mama sa și ce valori a încercat, la rândul ei, să-i transmită fiului său. Viorica Dăncilă este un om normal și o femeie puternică.

Iubește natura și animalele, joacă tenis de masă, citește și se uită la filme, iar timpul petrecut cu familia a devenit cu atât mai prețios cu cât recunoaște că, de-a lungul carierei, au fost perioade în care profesia a ținut-o mult timp departe de cei dragi.

Viorica Dăncilă și-a făcut apariția aseară,  în cadrul galei aniversare de 18 ani a Soniei Trifan la un eveniment monden, lucru pe care îl face destul de rar, după cum chiar ea recunoaște. De această dată, ocazia a fost una specială, fostul premier fiind recompensat cu un premiu de excelență.

Este destul de rar, dar îmi place să particip, mai ales că sunt oameni extraordinari, atât organizatorii, dar și personalitățile care au fost premiate în această seară. Sunt foarte mulțumită, foarte încântată de acest premiu. Mă onorează să fiu alături de oameni care au făcut performanță în diferite domenii de activitate”, ne-a mărturisit Viorica Dăncilă.

Cum se relaxează Viorica Dăncilă: tenis de masă, filme, natură și animăluțe

Dincolo de imaginea publică pe care românii o cunosc, Viorica Dăncilă spune despre ea că este „un om obișnuit”. Este foarte activă, însă atunci când reușește să-și facă timp pentru ea, familia și natura ocupă primele locuri.

Mai mult, recunoaște că anii în care a avut o activitate profesională intensă au costat-o inclusiv timp prețios pe care l-ar fi putut petrece alături de cei dragi.

Sunt un om foarte activ și foarte implicat. Cred că momentele de relaxare sunt în familie, pentru că, prin activitatea pe care am desfășurat-o, am pierdut mult timp în care nu am fost alături de familie. În același timp, sunt un om căruia îi place să meargă în mijlocul naturii, să stea cu animăluțele pe care le are. Iubesc foarte mult animalele”, ne-a declarat Viorica Dăncilă. 

Viorica Dăncilă are însă și o pasiune mai puțin cunoscută: tenisul de masă. Când are timp liber, o partidă de tenis, o carte bună sau un film sunt suficiente pentru a o scoate din ritmul alert al vieții de zi cu zi.

Joc tenis de masă, citesc, văd un film. Sunt un om obișnuit”, ne-a mai spus ea.

Secretul pe care l-a învățat de la mama ei: „O femeie trebuie să fie aranjată”

 Viorica Dăncilă nu vorbește acum despre tratamente sofisticate sau despre un arsenal complicat de beauty. Lecția de feminitate pe care a păstrat-o vine chiar de la mama ei.

Aceasta a învățat-o că o femeie nu trebuie să epateze, însă trebuie să fie îngrijită și aranjată, iar felul în care te prezinți în fața celorlalți reprezintă, înainte de toate, o formă de respect.

Întotdeauna îmi spunea că o femeie trebuie să fie aranjată. Nu să epateze, dar întotdeauna este bine să fie aranjată, pentru că asta arată și respectul pentru cei din jurul tău, pentru locurile în care întâlnești alți oameni”, ne-a mai mărturisit aceasta.

Mama sa a însemnat însă mult mai mult decât atât. Viorica Dăncilă spune că i-a fost și cea mai bună prietenă și că de la ea a învățat una dintre lecțiile care i-au marcat viața: să meargă înainte indiferent de ceea ce se întâmplă în jurul său și să nu răspundă unei jigniri cu o altă jignire.

Mama mea a fost și prietena mea cea mai bună, m-a susținut de fiecare dată și am învățat că, indiferent de lucrurile rele care se întâmplă în jurul meu, eu trebuie să merg mai departe. La toate jignirile nu trebuie să răspund în același mod, pentru că atunci aș fi la fel ca și ei”, ne-a spus Viorica Dăncilă.

Ce i-a transmis fiului ei: „În primul rând, să fie un om bun”

Iar ceea ce a primit de la mama sa a încercat să ducă mai departe în propria familie. Întrebată care este poate cea mai importantă lecție pe care i-a dat-o fiului său, Viorica Dăncilă nu a vorbit despre succes sau carieră, ci despre bunătate, respect și adevăr.

„În primul rând, să fie un om bun, un om care să se respecte, pentru că respectul impune respect. Un om care să-i vadă pe ceilalți și să-i aprecieze prin propriii lui ochi și nu prin ceea ce spun cei din jurul lui…”, a declarat aceasta pentru Click!

Și se pare că fiul său a preluat câteva dintre trăsăturile puternice ale mamei sale. Întrebată pentru Exclusiv VIP cu Cristi Brancu de la Prima TV ce crede că a moștenit acesta de la ea, mama lui, Viorica Dăncilă a răspuns fără să stea prea mult pe gânduri: „Probabil curajul, perseverența, tenacitatea și corectitudinea”.

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