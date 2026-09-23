Cine este Daniela Moraru, iubita lui Cheloo. Artistul își ține familia departe de lumina reflectoarelor

Cheloo a reușit de-a lungul anilor să își construiască o imagine puternică în industria muzicală, însă atunci când vine vorba despre viața de familie, artistul preferă discreția. Partenera sa, Daniela Moraru, a rămas departe de atenția publică, în ciuda notorietății rapperului.

Cheloo Foto: Arhivă

Cei doi formează un cuplu de mai mulți ani și au împreună doi copii, o fată și un băiat. Spre deosebire de multe persoane care ajung în atenția publicului după ce se implică într-o relație cu o vedetă, Daniela nu a căutat expunerea și nu și-a construit o imagine publică în jurul numelui lui Cheloo.

Viața familiei se desfășoară în mare parte departe de agitația Capitalei, cei doi locuind la Breaza, în județul Prahova.

Daniela Moraru, o prezență discretă în viața lui Cheloo

Despre Daniela Moraru se cunosc relativ puține lucruri. Partenera lui Cheloo nu este o prezență obișnuită în emisiuni de televiziune, la evenimente mondene sau în spațiul online și a preferat să își păstreze viața personală departe de curiozitatea publicului.

Nici relația cu artistul nu a fost transformată într-un spectacol mediatic. Daniela nu pare interesată să profite de notorietatea partenerului său și nici să își expună familia în mod constant.

Cei doi au împreună doi copii, iar Cheloo a fost foarte atent la felul în care viața acestora este prezentată public. Familia a rămas astfel într-un spațiu privat, departe de camerele de filmat și de atenția paparazzilor.

Discreția pare să fie una dintre regulile nescrise ale familiei. În timp ce Cheloo este o figură cunoscută în muzică și televiziune, partenera sa a ales să păstreze un profil scăzut.

Cheloo a divorțat în 2012 și și-a refăcut viața

Înaintea relației cu Daniela Moraru, Cheloo a fost căsătorit cu Daniela Niculescu. Divorțul celor doi a fost finalizat în anul 2012, iar separarea a ajuns la vremea respectivă în atenția presei.

Ulterior, artistul și-a continuat viața alături de Daniela Moraru. În spațiul public au apărut de-a lungul timpului informații potrivit cărora relația dintre cei doi ar fi început înainte de încheierea căsniciei lui Cheloo și că aceasta ar fi avut un rol în decizia de a divorța.

Foto: Social Media

Aceste informații au circulat în presa mondenă, în condițiile în care artistul nu și-a expus în detaliu viața sentimentală și nu a transformat relația într-un subiect constant de interes public.

În prezent, Cheloo și Daniela Moraru își cresc cei doi copii la Breaza. Alegerea de a locui departe de agitația Bucureștiului le oferă un cadru mai discret pentru viața de familie.

Artistul este foarte discret când vine vorba despre copii

Cheloo este cunoscut pentru declarațiile directe și pentru aparițiile în care nu se ferește să vorbească fără ocolișuri. De-a lungul carierei sale, rapperul a fost implicat în numeroase controverse și a avut un stil public care nu a trecut neobservat.

Când vine însă vorba despre cei apropiați, atitudinea lui este diferită. Familia și, în special, cei doi copii au fost ținuți departe de expunerea mediatică.

Nici Daniela Moraru nu a făcut pași către lumea mondenă. Nu este prezentă în mod constant la evenimente și nu a urmărit să își construiască o carieră publică prin asocierea cu artistul.