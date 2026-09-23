 Moment emoționant pentru Lucian Mîndruță. A izbucnit în lacrimi pe Arena Națională, la absolvirea fiului său
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Moment emoționant pentru Lucian Mîndruță. A izbucnit în lacrimi pe Arena Națională, la absolvirea fiului său

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Lucian Mîndruță a recunoscut că a plâns. Fostul prezentator a participat la ceremonia de absolvire a fiului său. De asemenea, a publicat și o fotografie cu tânărul, proaspăt doctor. Ce mesaj a transmis pe rețelele de socializare.

Lucian Mîndruță
Lucian Mîndruță Foto: captură video

Emoțiile au fost infinite pentru Lucian Mîndruță. Acesta a mers pe Arena Națională, acolo unde a avut loc ceremonia de absolvire a Facultății de Medicină. Tânărul seamănă extrem de mult cu fostul prezentator.

Lucian Mîndruță, în lacrimi la absolvirea fiului său

„De azi, e doctor. Și cum e normal, am plâns cu toții pe Arena Națională”, a mărturisit Lucian Mîndruță pe rețelele de socializare, distribuind o poză și cu proaspătul absolvent, îmbăcat în robă și purtând toca.

Imaginea a atras atenția urmăritorilor săi. Postarea a strâns aproape 15.000 de aprecieri și aproape 2.000 de comentarii. Utilizatorii au observat, de asemenea, cât de bine seamănă fiul cu tatăl său. Dacă trăsăturile sunt luate în totalitate de la Lucian Mîndruță, în privința carierei tânărul a ales drumul urmat de mama lui.

Soția fostului prezentator, Ioana, este medic neurolog de profesie, așa că fiul a preferat cabinetul medical în loc de pupitrul de știri, ori cariera de jurnalist. 

Fostul prezentator și-a dorit să fie actor

Recent, Lucian Mîndruță a făcut o serie de mărturisiri cu privire la cariera de actor pe care ar fi vrut să o urmeze atunci când era doar un adolescent, însă o femeie i-a pus bețe în roate. Invitat în emisiunea „Întrebarea mesei rotunde”, moderată de Marius Manole și difuzată de Acasă, jurnalistul a povestit că, în timpul liceului, a fost propus pentru un rol în filmul „Al patrulea gard de la debarcader”.

Lucrurile nu au mers conform planului său, deoarece profesoara de matematică, ce îi era și dirigintă la acea vreme, l-a amenințat că dacă va merge la Buftea pentru a dat proba îl va lăsa corigent.

„Doamna Cristina Nicolae, care a făcut un film pe nume «Al patrulea gard de la debarcader», a venit, într-o bună zi, în clasa a XI-a, să facă recrutări la Mihai Viteazu. Căuta un personaj principal pentru acest film, care era un soi de «Liceenii», dar făcut de un alt regizor. Era super la modă «Liceenii», ieșise cu un an înainte și toți regizorii își doreau un «Liceenii 2». Și a venit și la noi în clasă și m-a selectat și pe mine. Și mi-a zis: «Vino la Buftea miercurea viitoare, pentru proba de cameră.» Și m-am dus să cer voie doamnei diriginte. Doamna dirigintă era profă de mate. Eu, la mate, stăteam foarte prost, nu eram un Nicușor Dan. Doamna ura artele și pe mine, într-o anumită măsură. Și mi-a zis: «Dacă te duci la Buftea, te las corigent.» Așa s-a oprit cariera mea de actor”, a mărturisit Lucian Mîndruță.

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