Andreea Popescu vrea să discute cu medicul despre reluarea tratamentului cu injecții pentru slăbit. Care este motivul

Andreea Popescu a reușit să slăbească aproximativ 15 kilograme după ce a urmat un tratament cu injecții pentru slăbit. Fosta dansatoare a vorbit deschis despre experiența sa în cadrul unei sesiuni de întrebări și răspunsuri organizate pe Instagram și a dezvăluit că, deși nu mai folosește injecțiile de câteva luni, ia în calcul să reînceapă tratamentul.

Andreea Popescu Foto: instagram

Vedeta spune că nu intenționează să apeleze din nou la injecții pentru a mai da jos kilograme, deoarece a reușit să își păstreze greutatea. Motivul pentru care vrea să discute despre reluarea tratamentului are legătură cu rezistența la insulină și cu diagnosticul de Hashimoto.

A slăbit 15 kilograme după mai bine de un an de tratament

Andreea Popescu a povestit că a încercat mai întâi să scape de kilogramele în plus prin sport și dietă. Ulterior, a decis să urmeze un tratament cu injecții pentru slăbit, pe care l-a continuat timp de aproximativ un an și două-trei luni.

Rezultatele au fost cele pe care și le-a dorit. Dansatoarea a reușit să slăbească aproximativ 15 kilograme și spune că, la patru luni de la ultima doză, greutatea ei s-a menținut.

„Cred că fac patru luni de când nu mai iau. Am reușit să mă mențin. Nu știu cum, nu mă întrebați. Pur și simplu. Asta pentru că am făcut tratamentul cam un an și două-trei luni, cam așa”, a povestit Andreea Popescu.

Vedeta a precizat însă că se gândește să reia tratamentul, însă nu pentru a continua procesul de slăbire. Decizia este legată de o problemă medicală despre care spune că a discutat deja cu medicul său.

„L-aș reîncepe, dar nu pentru slăbit, ci pentru rezistența mea la insulină. Am boala autoimună Hashimoto. Am vorbit cu doctorul meu despre lucrul acesta și pot să facă microdosing (n.r. o doză foarte mică)”, a explicat ea.

Andreea Popescu spune că analizele au ieșit foarte bine

Andreea Popescu a vorbit și despre felul în care se simte după perioada în care a urmat tratamentul. Potrivit declarațiilor sale, analizele medicale au avut rezultate foarte bune după tratament, aspect care a contribuit la faptul că ia în calcul reluarea injecțiilor pentru problema legată de rezistența la insulină.

În același timp, fosta dansatoare spune că vrea să revină și la sport. Aceasta a dezvăluit că intenționează să își facă un abonament la sală și să înceapă din nou antrenamentele.

„Analizele mele au ieșit top după acest tratament. Mă reapuc de sport. Urmează să îmi fac un abonament la sală și să mă pun pe treabă”, a spus Andreea Popescu.

În ceea ce privește alimentația, vedeta a mărturisit că nu urmează un regim strict. Spune însă că porțiile sale au devenit mai mici și că nu mai poate consuma cantități mari de mâncare.

„Cu regimul alimentar nu vreau să vă mint. Nu am vreun regim, dar mănânc puțin cantitativ. Nu pot să mănânc mult”, a mai declarat Andreea Popescu.