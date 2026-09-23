Tom Cruise, gest înduioșător pentru Kate Middleton pe covorul roșu: „Nu s-a putut abține nici de data asta”

Tom Cruise a stârnit discuții pe internet după un gest discret, dar extrem de elegant, făcut față de Kate Middleton la premiera filmului Digger, de pe 22 septembrie 2026.

Foto: 2026 Getty Images

Tom Cruise, gestul care a atras atenția fanilor Familiei Regale din Marea Britanie

Prințesa de Wales a sosit alături de Prințul William pe covorul roșu din Leicester Square, unde Tom Cruise i-a întâmpinat pe cei doi cu un zâmbet larg și o atitudine impecabilă, potrivit Reality Tea.

În imaginile publicate de „Hello!”, Cruise îi întinde mâna lui Kate în timp ce se pregăteau să coboare treptele. Prințesa, care își ținea poșeta în mâna apropiată actorului, o mută rapid în cealaltă parte înainte de a accepta gestul.

Coborârea lor a durat doar câteva secunde, însă momentul a fost suficient pentru a atrage atenția publicului: Cruise i-a oferit sprijinul cu naturalețe, iar la final i-a eliberat mâna cu aceeași delicatețe.

Pe tot parcursul interacțiunii, cei doi au schimbat câteva cuvinte, iar Kate i-a răspuns cu un zâmbet, în timp ce Prințul William a rămas alături de soția sa, părând să aprecieze gestul actorului.

Pentru Kate Middleton, premiera Digger a marcat prima apariție la un eveniment cinematografic major de când a devenit Prințesă de Wales. Ea a atras toate privirile într-o rochie mov regal, cu mâneci lungi și transparente, accesorizată cu cercei cu perle în formă de lacrimă și un colier de patrimoniu. Prințul William a optat pentru un tuxedo clasic, completat de un sacou din catifea.

Comentariile nu au întârziat să apară:

„Se pare că Tom nu s-a putut abține nici de data asta”

„Este absolut superbă. Tom pare cucerit!”

„Prințesa este divină!”

„Cred că Tom îi place de ea”.

Noul film al lui Tom Cruise va avea premiera în octombrie

Tom Cruise revine pe marile ecrane cu Digger, unul dintre cele mai îndrăznețe proiecte ale carierei sale, regizat de Alejandro González Iñárritu. Filmul îl prezintă pe actor într-o transformare radicală: Cruise îl interpretează pe Digger Rockwell, un magnat petrolier care declanșează accidental o criză ecologică globală și este apoi însărcinat de președintele SUA să repare dezastrul.

Pentru acest rol, starul a purtat proteze, un costum complet și a adoptat un look complet diferit - păr alb subțiat, burtă proeminentă și un accent sudist - o schimbare care i-a făcut pe fani să-l declare „de nerecunoscut”.

Digger, descris ca „o comedie de proporții catastrofale”, este considerat de mulți drept una dintre cele mai curajoase interpretări ale lui Cruise, iar reacțiile la trailer au alimentat deja speculații despre o posibilă cursă pentru Oscar.