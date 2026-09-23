 „Eu nu citesc!” Pe cine pune Tom Cruise să-i citească scenariile, înainte de-a accepta un rol. Îi umilește!
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„Eu nu citesc!” Pe cine pune Tom Cruise să-i citească scenariile, înainte de-a accepta un rol. Îi umilește!

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Dacă ai crezut că Tom Cruise petrece nopți întregi răsfoind scenarii, ei bine, n-o face. Îi pune pe alții s-o facă! Atât de arogant e?

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Foto: Profimedia

Invitat în podcastul „New Heights”, actorul a dezvăluit că îi pune chiar pe regizori și pe scenariști să îi citească scenariul cu voce tare înainte să decidă dacă acceptă un rol.

Nu este vorba despre comoditate sau aroganță, spune el, ci despre o strategie prin care vrea să descopere povestea exact așa cum o văd creatorii ei. „Nu vreau ca propriile mele idei să invadeze textul din prima. Vreau să înțeleg cum îl comunică ei”, explică starul din „Mission: Impossible”.

În timp ce ascultă, Cruise încearcă să se comporte ca un spectator obișnuit și, cu popcornul în mână, își pune întrebări simple: mă emoționează povestea, sunt implicat în ea, unde îmi pierd atenția și de ce? Abia după aceea începe să vină cu propriile propuneri și interpretări ale textului.

Metoda lui poate părea excentrică și, pentru unii, chiar intimidantă. Să îi ceri regizorului să îți citească scenariul nu este un gest obișnuit la Hollywood. De fapt, e de-a dreptul umilitor!

Totuși, Cruise susține că acest proces îi ajută pe toți să ajungă la aceeași viziune asupra filmului. El merge și mai departe, cerând să afle cum văd eregozorii și scenariștii costumele, luminile și munca celorlalte departamente tehnice, înainte de a-și construi el însuși personajul.

Cunoscut pentru perfecționismul său, actorul recunoaște fără ocolișuri că este „intens” pe platourile de filmare și că are așteptări mari de la cei cu care lucrează. În cazul scenariilor, însă, intensitatea lui se traduce printr-un gest neașteptat: în loc să deschidă frumușel prima pagină a scenariului, preferă să asculte povestea din gura altora. Până la urmă, dacă ți-l dorești pe unul dintre cei mai mari actori de la Hollywood în filmul tău, respecți regulile lui, nu-i așa?

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