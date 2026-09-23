 Ce părere are Maurice Munteanu despre bărbații care încearcă să fie la modă. Detaliul pe care îl observă prima dată la o persoană
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Ce părere are Maurice Munteanu despre bărbații care încearcă să fie la modă. Detaliul pe care îl observă prima dată la o persoană

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Maurice Munteanu, în vârstă de 47 de ani, este cunoscut drept una dintre figurile importante din lumea modei românești. Criticul de modă a vorbit recent despre tendințele actuale și despre greșelile pe care le observă la oamenii care încearcă să fie mereu în pas cu moda, dar și despre ce îl atrage la un bărbat care îi place. 

Maurice Munteanu.
Maurice Munteanu. Foto: Instagram

Care este cea mai mare greșeală în modă

În cadrul unui interviu, concurentul de la Asia Express a dezvăluit care consideră că este cea mai mare greșeală pe care o fac persoanele preocupate de trenduri și de felul în care se îmbracă. Din perspectiva lui Maurice Munteanu, problema apare atunci când oamenii aleg haine care nu au nicio legătură cu personalitatea lor.

„De personalitate, de ce ne reprezintă cu adevărat. Cea mai mare greșeală este să porți chestii care sunt la modă și care nu au nicio legătură cu tine. Se vede. Și, de cele mai multe ori, e penibil”, a spus criticul de modă într-un interviu viva.ro

Ce înseamnă eleganța pentru Maurice Munteanu

De asemenea, Maurice Munteanu consideră că, în 2026, conceptul de eleganță poate avea forme diferite și nu se limitează la un anumit stil vestimentar. Pentru el, eleganța ține mai mult de atitudine, educație și decență.

„Probabil spuneam asta într-un anumit context. Eleganța poate fi de multe feluri – poate fi inclusiv punk. Eleganța se referă mai ales la spirit, la educație, la o anumită decență. Mie îmi sar în ochi alte lucruri – poziția corpului, atitudinea, tonul vocii etc.”

Ce observă prima dată la un bărbat. Detaliul care îl atrage

Întrebat ce observă pentru prima dată la un bărbat de care se simte atras, criticul de modă a dezvăluit că privirea este cea care îi atrage atenția.

„Cu siguranță, privirea! Ochii.”

Maurice Munteanu, dezvăluiri despre viața amoroasă

Maurice Munteanu a vorbit de-a lungul timpului și despre aspecte care țin de viața sa personală, iar orientarea sa sexuală nu a fost un subiect tabu. Criticul de modă a discutat deschis despre experiențele sale amoroase și a răspuns inclusiv unei curiozități pe care publicul a avut-o de-a lungul timpului: dacă a avut relații intime cu femei.

Nu am făcut amor cu femei niciodată. Am făcut multe chestii cu femei, am fost îndrăgostit de femei, sunt îndrăgostit și acum de o femeie. Am cunoscut-o mai demult, am reîntâlnit-o și m-am reîndrăgostit. Am senzația de neputință și asta mă ucide mai mult decât să cred că e prea târziu. Tind să cred că ne dorim amândoi același lucru, dar știm că e imposibil și asta face ca lucrurile să fie un pic triste”, a spus Maurice în podcastul lui Gojira. 

Maurice: „Eu sunt un bărbat homosexual”

De asemenea, criticul de modă a vorbit despre modul în care își definește propria orientare sexuală și despre felul în care se raportează la aceasta.

„Eu sunt un bărbat homosexual, care nu are neapărat priză la bărbații gay. În mod normal, genetic, teoretic, programarea mea nu trebuia să fie neapărat una homosexuală (…). Sigur că homosexualul din mine vrea să fie cea mai seducătoare femeie în raport cu acești bărbați, pentru că își urăște condiția”, a mai declarat Maurice Munteanu.

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