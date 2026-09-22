Rita Wilson, soția lui Tom Hanks, apariție surprinzătoare la aproape 70 de ani. Și-a arătat tatuajul uriaș. „Wow, prea tare”

Rita Wilson se apropie de vârsta de 70 de ani, iar actrița și cântăreața a reușit să-și surprindă din nou fanii. Soția lui Tom Hanks a lansat o nouă piesă și a publicat pe Instagram mai multe fotografii, însă una dintre imaginile din carusel a atras în mod special atenția.

Tom Hanks și Rita Wilson Foto: Profimedia

Vedeta și-a făcut apariția fără tricou și le-a arătat urmăritorilor tatuajul de dimensiuni impresionante pe care îl are pe spate. Imaginea a fost întâmpinată cu numeroase reacții din partea fanilor.

Rita Wilson și-a arătat tatuajul uriaș de pe spate

Rita Wilson și-a promovat noua piesă, „Stranger With Age”, printr-o postare pe Instagram, unde este urmărită de peste 1,2 milioane de persoane.

„Devii mai ciudat pe măsură ce îmbătrânești? Cine, eu? Mie îmi place! Cine mai simte că devine tot mai trăsnit odată cu vârsta? Piesa «Stranger With Age» este disponibilă peste tot”, a scris actrița.

În fotografiile publicate de Rita apar mai multe ipostaze spontane și amuzante. Prima imagine din carusel a fost însă cea care i-a surprins cel mai mult pe urmăritori.

Soția lui Tom Hanks a renunțat la tricou și și-a expus tatuajul mare de pe spate. Reacțiile nu au întârziat să apară, iar fanii au lăudat curajul și apariția vedetei.

„Nu pot să cred!”, „Cât de cool poți fi!”, „Ești tare, Rita!” și „Wow, prea tare” au fost câteva dintre mesajele primite de actriță.

Tatuajul este reprezentat de o cruce de dimensiuni mari. Potrivit informațiilor publicate de Daily Mail, desenul de pe spatele Ritei Wilson seamănă foarte mult cu tatuajul pe care îl are fiul ei, Chet Hanks.

Acesta și-a făcut tatuajul în 2023 și a vorbit atunci despre credința sa, spunând că își dorește să-L slujească pe Dumnezeu.

Credința ocupă un loc important în familia lui Tom Hanks

Rita Wilson este creștină ortodoxă de rit grecesc și a vorbit în mai multe rânduri despre rolul pe care credința îl are în viața sa și a familiei.

Într-un interviu acordat în 2019, actrița povestea că tatăl său s-a convertit la ortodoxia greacă. Tom Hanks, care fusese botezat catolic, a trecut și el la această tradiție religioasă. Cei doi fii ai cuplului au fost crescuți, de asemenea, în credința ortodoxă greacă.

Rita Wilson a dezvăluit că rugăciunea face parte din rutina sa zilnică. Actrița spune că acesta este unul dintre primele lucruri pe care le face dimineața.

„Cred foarte mult în rugăciune. Așa îmi încep ziua”, a explicat ea.

Vedeta a mai spus că se roagă și pentru persoanele care trec prin momente dificile sau au nevoie de sprijin. Pentru Rita, rugăciunea nu este doar un gest de dimineață, ci o parte a întregii zile.

Rita Wilson și Tom Hanks s-au cunoscut în 1981, pe platourile serialului „Bosom Buddies”. Cei doi s-au căsătorit în aprilie 1988 și au împreună doi fii: Chet, în vârstă de 36 de ani, și Truman, în vârstă de 30 de ani.

Tom Hanks mai are doi copii din căsnicia cu Samantha Lewes: Colin și Elizabeth.

Care este secretul căsniciei dintre Rita Wilson și Tom Hanks

Într-un interviu recent, Rita Wilson a vorbit și despre relația pe care o are cu Tom Hanks și despre ceea ce consideră că ajută căsnicia lor să funcționeze de atât de mulți ani.

Actrița a răspuns în glumă că unul dintre „secretele” relației lor este baia comună.

„O să vă spun. Acesta este un secret ascuns. Baia comună”, a spus Rita Wilson, râzând, într-un interviu acordat revistei People.

Vedeta a explicat apoi că acel răspuns este unul amuzant, însă ascunde și un adevăr despre modul în care cei doi comunică.

Potrivit actriței, timpul petrecut împreună le oferă ocazia să discute despre lucrurile care s-au întâmplat în timpul zilei, să râdă și să vorbească despre planurile pe care le au.

„Este foarte bine. Acolo descarci totul. Acolo vorbiți despre tot ce s-a întâmplat peste zi, râdeți împreună de lucrurile pe care le faceți”, a povestit Rita Wilson.

Ea consideră că, dincolo de momentele amuzante, o relație de lungă durată are nevoie de valori comune și de comunicare.

„Trebuie să fiți capabili să comunicați unul altuia lucrurile care se schimbă în viața voastră, dar și lucrurile care rămân neschimbate. Lucrați întotdeauna împreună pentru binele comun”, a explicat soția lui Tom Hanks.