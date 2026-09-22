Nicolas Cage, de nerecunoscut pe covorul roșu. Cum a apărut alături de soția lui

Nicolas Cage a atras toate privirile la petrecerea de deschidere a Muzeului de Artă Narativă Lucas din Los Angeles. Actorul, în vârstă de 62 de ani, a apărut cu un look radical schimbat: părul și barba, până acum roșcate, au devenit complet argintii.

Cum s-a afișat actorul

Cage a purtat un sacou bleumarin elegant, o cămașă albă impecabilă și o pereche de ochelari de soare negri, însă ținuta a trecut în plan secund în fața noului său look. Schimbarea este atât de abruptă încât mulți se întreabă dacă actorul a decis să îmbrățișeze procesul natural de îmbătrânire sau dacă este vorba despre o transformare pentru un rol.

Cert este că, în iunie, Cage încă afișa culoarea sa clasică de păr, la un eveniment sportiv din Los Angeles, potrivit publicației AOL.

La eveniment, Cage a fost însoțit de soția sa, Riko Shibata, cu care este căsătorit din 2021. Cei doi au o fiică, August, iar actorul mai are doi copii din relațiile anterioare cu Christina Fulton și Alice Kim.

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Proiectele care ar justifica schimbarea fizică

Actorul are în lucru mai multe proiecte cinematografice programate pentru finalul lui 2026 și începutul lui 2027, ceea ce alimentează speculațiile că noua imagine ar putea fi legată de filmările recente. Totuși, aparițiile confirmate nu par să explice schimbarea.

În Madden, biopicul despre legendarul antrenor John Madden, Cage apare cu părul brunet, iar comedia de spionaj Fortitude, care va fi lansată tot anul acesta, îl prezintă în aceeași imagine familiară. Nici Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, unde își reia rolul de dublare al personajului Spider-Man Noir, nu ar necesita o transformare fizică.

Singurul titlu care ar putea justifica noua culoare este Lords of War, continuarea filmului Lord of War din 2005, în care Cage revine ca Yuri Orlov, traficantul de arme pe care l-a interpretat în originalul regizat de Andrew Niccol.

Deși Nicolas Cage nu a jucat niciodată într-un film semnat de George Lucas, există o legătură notabilă între cei doi: Francis Ford Coppola, unchiul lui Cage, a colaborat îndelung cu Lucas la producții precum The Godfather și American Graffiti.

Muzeul Lucas, anunțat în 2013, își deschide oficial porțile pe 22 septembrie, pe un campus de 13 acri care include două cinematografe și un spațiu expozițional de cinci etaje.

Muzeul George Lucas, un proiect care celebrează cinematografia

Lucas Museum of Narrative Art, proiectul vizionar al lui George Lucas, este un spațiu dedicat modului în care poveștile sunt spuse prin artă - de la ilustrație și pictură, până la cinema, animație și efecte vizuale.

Muzeul, anunțat în 2013, își deschide oficial porțile pe 22 septembrie, pe un campus de 52 de metri pătrți din Los Angeles, care include două cinematografe și o clădire de cinci etaje destinată expozițiilor.

Conceput ca un loc în care arta narativă este celebrată în toate formele ei, muzeul aduce laolaltă lucrări clasice, artefacte din istoria filmului și elemente iconice din cultura pop, reflectând pasiunea lui Lucas pentru storytelling vizual.