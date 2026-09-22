 Ce a pățit Tavi Clonda atunci când și-a condus mama la gară. Soțul Gabrielei Cristea nu s-a mai abținut
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Vedete internaționaleVedete româneștiInterviurile Click!Paparazzii Click!
scroll right

VideoCe a pățit Tavi Clonda atunci când și-a condus mama la gară. Soțul Gabrielei Cristea nu s-a mai abținut

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Tavi Clonda a povestit pățania de care a avut parte atunci când și-a condus mama la gară. Femeia venise din Brașov în București pentru a petrece alături de fiul său de ziua lui, însă momentul despărțirii nu a decurs așa cum se așteptau. Artistul a povestit pe rețelele de socializare ce s-a întâmplat după ce au ajuns la gară, iar situația a stârnit numeroase reacții.

Tavi Clonda, alături de mama sa și de soție.
Tavi Clonda, alături de mama sa și de soție. Foto: Facebook

Tavi Clonda: „Lumea a început să se certe pe la biroul de informații”

Soțul Gabrielei Cristea a explicat că mama sa a venit în vizită cu ocazia aniversării lui, iar ulterior a mers împreună cu ea la gară pentru a o conduce la trenul spre Brașov. Odată ajunși acolo, însă, cei doi au avut parte de o surpriză neplăcută din partea CFR. 

Situația nu s-a oprit însă aici. După ce trenul a fost anunțat inițial cu o întârziere de 15 minute, acesta a dispărut pentru scurt timp din lista afișată în gară, ceea ce a creat confuzie în rândul călătorilor. Oamenii au mers la biroul de informații pentru a cere explicații, iar ulterior trenul a reapărut în sistem, însă cu o întârziere de aproximativ 30 de minute.

„Am adus-o pe mama la gară, că a fost de ziua mea la mine și îi mulțumesc pe partea asta. Eram, cum suntem noi, emoționați la despărțire, așa frumos. Hai, trenul! CFR a întârziat 15 minute (...) Îl scoate de tot din lista aia de acolo (n.r. trenul), după 20 de minute, și lumea a început să se certe pe la biroul de informații. Îl pune peste alte cinci minute, că are întârziere 30 de minute”, a transmis Tavi Clonda pe rețelele sociale.

Mesajul Gabrielei Cristea pentru Tavi Clonda, de ziua lui

Tavi Clonda a împlinit de curând 47 de ani, iar momentul a fost sărbătorit pe măsură în familie. Cu ocazia aniversării soțului ei, Gabriela Cristea i-a transmis un mesaj emoționant, în care a vorbit despre cei 13 ani de când se cunosc și despre toate lucrurile pe care le-au realizat împreună. Cei doi se bucură de o familie frumoasă alături de fiicele lor, Victoria și Iris, și au parte de succes și pe plan profesional.

„Te cunosc de 13 ani. Și, când mă uit în urmă, îmi dau seama că niciodată în viața mea nu am construit atât de multe lucruri, nu am avut atât de multe visuri și nu am reușit să le transform în realitate așa cum am făcut-o împreună cu tine. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a scos în cale un bărbat care nu doar să mă iubească, ci să mă înțeleagă. Un bărbat care să nu se sperie de planurile mele, de energia mea, de visurile mele, ci să vină lângă mine și să spună: <<Hai să facem>>…și am făcut.

Am construit o familie, am primit două fete minunate, care sunt, fără îndoială, cel mai frumos lucru pe care l-am făcut vreodată împreună. Am construit o casă și mai construim una, am trecut prin perioade bune și prin perioade dificile si am luat-o de la capăt de câte ori a fost nevoie.”

„Astăzi nu prea ne mai facem cadouri care se împachetează în hârtie”

Gabriela Cristea și-a amintit și de primele aniversări petrecute împreună, când cadourile erau cele clasice, împachetate și oferite cu emoție. Vedeta a povestit că își amintește și astăzi primul cadou pe care i l-a făcut lui Tavi Clonda și care, în mod surprinzător, a fost păstrat de artist timp de 13 ani. Între timp, însă, cei doi au ajuns să privească diferit lucrurile materiale și să considere că cele mai importante „cadouri” pe care și le oferă sunt timpul, încrederea și sprijinul reciproc.

„Dar, dintre toate lucrurile pentru care îți sunt recunoscătoare, poate cel mai important este felul în care mă iubești. Într-un fel care mă face să mă simt femeie în fiecare zi, văzută, dorită, înțeleasă și liberă să fiu eu. Îmi amintesc și acum primul meu cadou pentru tine de ziua ta: un pulover îmblănit care ți-a plăcut enorm și pe care, incredibil, încă îl mai ai după 13 ani.

Astăzi nu prea ne mai facem cadouri care se împachetează în hârtie…pentru că, între timp, am înțeles că lucrurile palpabile ni le construim împreună. Cadourile noastre au devenit altele: timpul, încrederea, răbdarea, liniștea, susținerea, libertatea de a visa și certitudinea că, atunci când unul dintre noi visează ceva, celălalt nu-i taie aripile, ci caută împreună cu el drumul până acolo”, a scris Gabriela Cristea, pe Instagram.

Ce spune Gabriela despre relația cu soacra sa

Gabriela Cristea a vorbit cu sinceritate despre relația pe care o are cu soacra sa, pe care o consideră o femeie inteligentă și înțeleaptă. Vedeta spune că a avut norocul să întâlnească o soacră deschisă și cu care a reușit să construiască o relație bazată pe înțelegere, mai ales după experiențele pe care le-a avut în trecut.

„Am avut norocul sau privilegiul, cum vrei tu să-i spui, să am o soacră mișto și super deșteaptă. Vreau să spun că-i mult mai înțeleaptă decât mine, adică... poate și pentru că experiențele mele anterioare au fost un pic aricioase. Știi cum e, nu știi cum reacționează... Și când am văzut eu că ea e foarte deschisă și foarte mișto…”, a declarat Gabriela Cristea pentru Spynews.ro.

Ghid de cumpărături

image png
Foto„Sunt foarte furioasă”. Fosta iubită a lui Presley Gerber a rupt tăcerea după moartea acestuia. Ce mesaj a transmis Vedete internaționale
Banner Irinel Columbeanu
#Exclusiv Click!
Fostul milionar Irinel Columbeanu i-a făcut fiicei zestre, în secret? Ce va moșteni, de fapt, Irinuca: „Asta e averea lui” Vedete românești
image
Cum era viața în România anilor ’70. „Se găsea mâncare, se găseau haine. Anii ’80 au adus nota de plată” adevarul.ro
image
Mormântul lui Tutankhamon ar putea ascunde încăperi în care se află trupul reginei Nefertiti adevarul.ro

Parteneri

image
Ce a făcut Reghecampf aproape de miezul nopții, după ce tunisienii i-au pus barieră în drumul spre FCSB www.fanatik.ro
image
Poluare extremă în Oltenia. Un nor de cenușă a fost purtat de vânt până în casele oamenilor observatornews.ro
image
​Miss Italia 2026 este o româncă de 18 ani. Sarah Rizea este sportivă de performanţă www.antena3.ro
image
Polițiștii fac percheziții în București și 15 județe după protestul din Piața Victoriei. 30 de persoane sunt duse la audieri www.gandul.ro
image
Presimțire sumbră?! Ce a postat mama Mădălinei Apostol pe rețelele sociale chiar înainte de moartea fiicei sale www.wowbiz.ro
image
Nu s-au mai putut abține! La date, Andra și Ahmed s-au dez... Vezi mai mult www.kanald.ro
image
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte www.stirilekanald.ro
image
Omul cu 2300 de maşini în garaj tocmai a fost dat afară de la job! Cine e bărbatul celebru as.ro
image
Orașul din România în care termometrele au arătat doar 2 grade. Vremea se schimbă în toată țara playtech.ro
image
Radu Constantea dezvăluie: De ce U Cluj e cea mai bună opțiune pentru Stanciu și Burcă după China www.fanatik.ro
image
'Profetul Apocalipsei', care a prezis moartea Reginei Elisabeta a II-a, face predicții tulburătoare pentru 2028 www.cancan.ro
image
La asta nu se aștepta absolut nimeni! Ce-a putut să răspundă Ilie Bolojan când a fost întrebat ceva despre partenera lui de viață, Ioana Fâșie. Și jurnaliștii au rămas fără replică www.viva.ro
image
Detalii neștiute din trecutul lui Alex Gîlcă. Ce s-a aflat acum despre iubitul lui Valerie Lungu de la Asia Express www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Meghan Markle, văzută într-un pub din Marea Britanie cu prietenele sale de multă vreme, Ellen DeGeneres și Portia de Rossi okmagazine.ro
image
Fratele Dianei ARUNCĂ PALATUL ÎN AER! Astăzi se lansează cartea care poate schimba tot ce știam despre Prințesă și Regele Charles okmagazine.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Un castel medieval „dispărut” timp de secole, descoperit într-o clădire universitară din Dublin historia.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
O istorie de 2.000 de ani a bolnavilor prefăcuți historia.ro
Orlando Bloom, Kate Mara, Rooney Mara foto Instagram jpg
„Cine a aprobat așa ceva??” Scena intimă dintre Orlando Bloom și surorile Rooney și Kate Mara stârnește multe controverse! Vedete internaționale
madalina manole, apostol si mihai traistariu
Ce asemănări a găsit Mihai Trăistariu între moartea Mădălinei Apostol și cea a Mădălinei Manole Vedete românești
Theo Rose jpg
Theo Rose, portret emoționant de familie. Cum a fost surprinsă alături de soț și copil: „Succesul adevărat e ăla de acasă” Vedete românești
tudor chirila
FotoTudor Chirilă și fratele său, Ionuț, fotografie rară împreună. Artistul a fost la antrenamentul CS Dinamo Vedete românești
gabriela prisacariu, dani otil si tiago
Frica pe care Gabriela Prisăcariu nu și-o poate controla când vine vorba de Tiago: „Nu, nu are propriul telefon, încă” Vedete românești
Banner Irinel Columbeanu
#Exclusiv Click!
Fostul milionar Irinel Columbeanu i-a făcut fiicei zestre, în secret? Ce va moșteni, de fapt, Irinuca: „Asta e averea lui” Vedete românești
Dorian Popa și soția sa jpg
Dorian Popa și-a surprins soția chiar în timp ce învăța. Gestul romantic făcut pentru Andreea: „Ce te-ai încins” Vedete românești
ce mărturisea Presley Gerber înainte cu câteva luni jpg
Confesiunile dureroase ale lui Presley Gerber înainte de moarte: „Am avut mult timp să privesc în interiorul meu” Vedete internaționale
image
Ce s-a ales de viața Danielei Crudu după ce a dispărut de la TV. Unde locuiește acum cu cei doi copii actualitate.net
image
Conacul Istrate Micescu, bijuteria arhitecturală ascunsă într-o pădure din Argeș, lăsată pradă degradării. Avea 22 de camere și 33.000 de cărți, Ceaușescu venea la vânătoare, iar Charles de Gaulle a înnoptat în el actualitate.net