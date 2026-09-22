 Dorian Popa și-a surprins soția chiar în timp ce învăța. Gestul romantic făcut pentru Andreea: „Ce te-ai încins”
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Vedete internaționaleVedete româneștiInterviurile Click!Paparazzii Click!
scroll right

Dorian Popa și-a surprins soția chiar în timp ce învăța. Gestul romantic făcut pentru Andreea: „Ce te-ai încins”

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Dorian Popa și-a surprins soția cu un buchet spectaculos de trandafiri roz, fără o ocazie anume. Artistul și-a dat seama de efortul depus de Andreea, studentă în anul IV la Medicină, demonstrând că micile atenții consolidează căsnicia fericită.

Dorian Popa surpriză pentru soția sa
Dorian Popa surpriză pentru soția sa Foto: Instagram

Dorian Popa continuă să își surprindă plăcut partenera de viață, demonstrând că romantismul se întreține prin gesturi neașteptate apărute în zile obișnuite. 

Gluma artistului pentru viitoarea doctoriță: „Creierul mai trebuie răcit”

Ajuns acasă cu florile, Dorian a apelat la stilul său caracteristic plin de umor pentru a destinde atmosfera. Conștient de orele lungi pe care tânăra de 26 de ani le petrece studiind  dosarele voluminoase, artistul a ținut să o determine să ia o pauză binemeritată: „Creierul mai trebuie răcit, s-a încins de la atâta învățat” spune acesta râzând.

Andreea a primit surpriza cu bucurie, iar pe chipul ei se putea citi cât de mult a încântat-o gestul soțului său. Vizibil emoționată, tânăra a reacționat simplu: „Nu mai pot”, semn că perioada de studiu intens își pusese deja amprenta și că o pauză era mai mult decât binevenită.

Andreea este în prezent studentă în anul IV la Facultatea de Medicină și are planuri ferme de a profesa în acest domeniu. Deși domeniile lor de activitate sunt complet opuse, Dorian arată mereu o admirație deosebită pentru seriozitatea cu care partenera sa își construiește o carieră medicală, diferența de zece ani dintre ei nefiind niciun impediment în armonia din căminul lor.

Soția lui Dorian Popa a rămas surprinsă de gestul soțului său
1/3
Soția lui Dorian Popa a rămas surprinsă de gestul soțului său Foto: captură tiktok

Povestea nunții spectaculoase: două rochii de mireasă alese de Andreea

Relația dintre cei doi a fost oficalizată prin căsătorie în primăvara acestui an, când Dorian Popa și Andreea și-au unit destinele într-un cadru festiv. Ceremonia a atras toate privirile prin ținutele purtate de tânăra mireasă, care a optat pentru două creații vestimentare distincte pe parcursul marelui eveniment.

În prima parte a zilei, Andreea a purtat o rochie spectaculoasă de tip sirenă, cu umerii goi și un decolteu generos, care i-a pus silueta impecabilă în valoare, look-ul fiind completat de un voal lung și o coafură cu bucle lejere. Spre lăsatul serii, proaspăta soție s-a schimbat într-o rochie scurtă și comodă, alegere care i-a oferit libertate totală de mișcare pentru a întreține atmosfera și a fi în centrul atenției pe ringul de dans până în zorii zilei.

Ghid de cumpărături

image png
Foto„Sunt foarte furioasă”. Fosta iubită a lui Presley Gerber a rupt tăcerea după moartea acestuia. Ce mesaj a transmis Vedete internaționale
Presley Gerber jpg
Cauza morții lui Presley Gerber. Ce suspectează poliția și ce au descoperit anchetatorii Vedete internaționale
image
Cum era viața în România anilor ’70. „Se găsea mâncare, se găseau haine. Anii ’80 au adus nota de plată” adevarul.ro
image
Mormântul lui Tutankhamon ar putea ascunde încăperi în care se află trupul reginei Nefertiti adevarul.ro

Parteneri

image
Radu Constantea dezvăluie: De ce U Cluj e cea mai bună opțiune pentru Stanciu și Burcă după China www.fanatik.ro
image
Poluare extremă în Oltenia. Un nor de cenușă a fost purtat de vânt până în casele oamenilor observatornews.ro
image
​Miss Italia 2026 este o româncă de 18 ani. Sarah Rizea este sportivă de performanţă www.antena3.ro
image
Polițiștii fac percheziții în București și 15 județe după protestul din Piața Victoriei. 30 de persoane sunt duse la audieri www.gandul.ro
image
Presimțire sumbră?! Ce a postat mama Mădălinei Apostol pe rețelele sociale chiar înainte de moartea fiicei sale www.wowbiz.ro
image
Nu s-au mai putut abține! La date, Andra și Ahmed s-au dez... Vezi mai mult www.kanald.ro
image
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte www.stirilekanald.ro
image
S-a aflat abia acum! Ziua care l-a transformat pe celebrul milionar în om al străzii care cerea bani pentru o pâine as.ro
image
Frunzele copacului vecinului ajung în curtea ta. Ce poți face legal și când poți cere tăierea arborelui playtech.ro
image
Robert Niță a izbucnit în lacrimi in direct: Dan Șucu i-a salvat fiul cu un gest de milioane www.fanatik.ro
image
'Profetul Apocalipsei', care a prezis moartea Reginei Elisabeta a II-a, face predicții tulburătoare pentru 2028 www.cancan.ro
image
La asta nu se aștepta absolut nimeni! Ce-a putut să răspundă Ilie Bolojan când a fost întrebat ceva despre partenera lui de viață, Ioana Fâșie. Și jurnaliștii au rămas fără replică www.viva.ro
image
Detalii neștiute din trecutul lui Alex Gîlcă. Ce s-a aflat acum despre iubitul lui Valerie Lungu de la Asia Express www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Meghan Markle, văzută într-un pub din Marea Britanie cu prietenele sale de multă vreme, Ellen DeGeneres și Portia de Rossi okmagazine.ro
image
Fratele Dianei ARUNCĂ PALATUL ÎN AER! Astăzi se lansează cartea care poate schimba tot ce știam despre Prințesă și Regele Charles okmagazine.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Un castel medieval „dispărut” timp de secole, descoperit într-o clădire universitară din Dublin historia.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
O istorie de 2.000 de ani a bolnavilor prefăcuți historia.ro
tudor chirila
FotoTudor Chirilă și fratele său, Ionuț, fotografie rară împreună. Artistul a fost la antrenamentul CS Dinamo Vedete românești
gabriela prisacariu, dani otil si tiago
Frica pe care Gabriela Prisăcariu nu și-o poate controla când vine vorba de Tiago: „Nu, nu are propriul telefon, încă” Vedete românești
Banner Irinel Columbeanu
#Exclusiv Click!
Fostul milionar Irinel Columbeanu i-a făcut fiicei zestre, în secret? Ce va moșteni, de fapt, Irinuca: „Asta e averea lui” Vedete românești
ce mărturisea Presley Gerber înainte cu câteva luni jpg
Confesiunile dureroase ale lui Presley Gerber înainte de moarte: „Am avut mult timp să privesc în interiorul meu” Vedete internaționale
Brigitte Bardot foto Profimedia jpg
Cât valorează lenjeria intimă a unui sex simbol? Obiectele personale ale lui Brigitte Bardot, vândute pe sume colosale la licitație! Vedete internaționale
image png
Foto„Sunt foarte furioasă”. Fosta iubită a lui Presley Gerber a rupt tăcerea după moartea acestuia. Ce mesaj a transmis Vedete internaționale
adelina pestritu instagram jpg
Adelina Pestrițu recunoaște! Viața de familie a schimbat-o complet: „De la gândire până la aspectul fizic” Vedete românești
Gabriela Cristea (1) jpg
Cum arată fața Gabrielei Cristea după tratamentul cu laser: „Le-am dobândit în timpul sarcinilor” Vedete românești
image
Ce s-a ales de viața Danielei Crudu după ce a dispărut de la TV. Unde locuiește acum cu cei doi copii actualitate.net
image
Conacul Istrate Micescu, bijuteria arhitecturală ascunsă într-o pădure din Argeș, lăsată pradă degradării. Avea 22 de camere și 33.000 de cărți, Ceaușescu venea la vânătoare, iar Charles de Gaulle a înnoptat în el actualitate.net