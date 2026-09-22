Dorian Popa și-a surprins soția chiar în timp ce învăța. Gestul romantic făcut pentru Andreea: „Ce te-ai încins”

Dorian Popa și-a surprins soția cu un buchet spectaculos de trandafiri roz, fără o ocazie anume. Artistul și-a dat seama de efortul depus de Andreea, studentă în anul IV la Medicină, demonstrând că micile atenții consolidează căsnicia fericită.

Dorian Popa surpriză pentru soția sa Foto: Instagram

Dorian Popa continuă să își surprindă plăcut partenera de viață, demonstrând că romantismul se întreține prin gesturi neașteptate apărute în zile obișnuite.

Gluma artistului pentru viitoarea doctoriță: „Creierul mai trebuie răcit”

Ajuns acasă cu florile, Dorian a apelat la stilul său caracteristic plin de umor pentru a destinde atmosfera. Conștient de orele lungi pe care tânăra de 26 de ani le petrece studiind dosarele voluminoase, artistul a ținut să o determine să ia o pauză binemeritată: „Creierul mai trebuie răcit, s-a încins de la atâta învățat” spune acesta râzând.

Andreea a primit surpriza cu bucurie, iar pe chipul ei se putea citi cât de mult a încântat-o gestul soțului său. Vizibil emoționată, tânăra a reacționat simplu: „Nu mai pot”, semn că perioada de studiu intens își pusese deja amprenta și că o pauză era mai mult decât binevenită.

Andreea este în prezent studentă în anul IV la Facultatea de Medicină și are planuri ferme de a profesa în acest domeniu. Deși domeniile lor de activitate sunt complet opuse, Dorian arată mereu o admirație deosebită pentru seriozitatea cu care partenera sa își construiește o carieră medicală, diferența de zece ani dintre ei nefiind niciun impediment în armonia din căminul lor.

1/3 Soția lui Dorian Popa a rămas surprinsă de gestul soțului său Foto: captură tiktok

Povestea nunții spectaculoase: două rochii de mireasă alese de Andreea

Relația dintre cei doi a fost oficalizată prin căsătorie în primăvara acestui an, când Dorian Popa și Andreea și-au unit destinele într-un cadru festiv. Ceremonia a atras toate privirile prin ținutele purtate de tânăra mireasă, care a optat pentru două creații vestimentare distincte pe parcursul marelui eveniment.

În prima parte a zilei, Andreea a purtat o rochie spectaculoasă de tip sirenă, cu umerii goi și un decolteu generos, care i-a pus silueta impecabilă în valoare, look-ul fiind completat de un voal lung și o coafură cu bucle lejere. Spre lăsatul serii, proaspăta soție s-a schimbat într-o rochie scurtă și comodă, alegere care i-a oferit libertate totală de mișcare pentru a întreține atmosfera și a fi în centrul atenției pe ringul de dans până în zorii zilei.