Dorian Popa și-a surprins soția chiar în timp ce învăța. Gestul romantic făcut pentru Andreea: „Ce te-ai încins”
Dorian Popa și-a surprins soția cu un buchet spectaculos de trandafiri roz, fără o ocazie anume. Artistul și-a dat seama de efortul depus de Andreea, studentă în anul IV la Medicină, demonstrând că micile atenții consolidează căsnicia fericită.
Dorian Popa continuă să își surprindă plăcut partenera de viață, demonstrând că romantismul se întreține prin gesturi neașteptate apărute în zile obișnuite.
Gluma artistului pentru viitoarea doctoriță: „Creierul mai trebuie răcit”
Ajuns acasă cu florile, Dorian a apelat la stilul său caracteristic plin de umor pentru a destinde atmosfera. Conștient de orele lungi pe care tânăra de 26 de ani le petrece studiind dosarele voluminoase, artistul a ținut să o determine să ia o pauză binemeritată: „Creierul mai trebuie răcit, s-a încins de la atâta învățat” spune acesta râzând.
Andreea a primit surpriza cu bucurie, iar pe chipul ei se putea citi cât de mult a încântat-o gestul soțului său. Vizibil emoționată, tânăra a reacționat simplu: „Nu mai pot”, semn că perioada de studiu intens își pusese deja amprenta și că o pauză era mai mult decât binevenită.
Andreea este în prezent studentă în anul IV la Facultatea de Medicină și are planuri ferme de a profesa în acest domeniu. Deși domeniile lor de activitate sunt complet opuse, Dorian arată mereu o admirație deosebită pentru seriozitatea cu care partenera sa își construiește o carieră medicală, diferența de zece ani dintre ei nefiind niciun impediment în armonia din căminul lor.
Povestea nunții spectaculoase: două rochii de mireasă alese de Andreea
Relația dintre cei doi a fost oficalizată prin căsătorie în primăvara acestui an, când Dorian Popa și Andreea și-au unit destinele într-un cadru festiv. Ceremonia a atras toate privirile prin ținutele purtate de tânăra mireasă, care a optat pentru două creații vestimentare distincte pe parcursul marelui eveniment.
În prima parte a zilei, Andreea a purtat o rochie spectaculoasă de tip sirenă, cu umerii goi și un decolteu generos, care i-a pus silueta impecabilă în valoare, look-ul fiind completat de un voal lung și o coafură cu bucle lejere. Spre lăsatul serii, proaspăta soție s-a schimbat într-o rochie scurtă și comodă, alegere care i-a oferit libertate totală de mișcare pentru a întreține atmosfera și a fi în centrul atenției pe ringul de dans până în zorii zilei.