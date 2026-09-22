 Adelina Pestrițu recunoaște! Viața de familie a schimbat-o complet: „De la gândire până la aspectul fizic”
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Adelina Pestrițu recunoaște! Viața de familie a schimbat-o complet: „De la gândire până la aspectul fizic”

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Adelina Pestrițu face noi mărturisiri despre modul în care i s-a schimbat viața de când și-a întemeiat propria familie. Prezentatoarea reality-show-ului „Burlacii: Foc în paradis” spune că mariajul a transformat-o radical și că a învățat lecții importante despre relație, vulnerabilitate și viața de familie.

Adelina și Virgil alături de fetița lor, Zeni.
Adelina și Virgil alături de fetița lor, Zeni. Foto: Instagram.

Adelina Pestrițu și Virgil Șteblea formează unul dintre cele mai cunoscute cupluri din showbizul românesc. Cei doi sunt împreună de aproape un deceniu și sunt căsătoriți de șapte ani, iar viața lor s-a schimbat odată cu venirea pe lume a fiicei lor, Zenaida.

Adelina Pestrițu: „M-a învățat că nu trebuie să fac totul de una singură”

Recent, într-un interviu, Adelina Pestrițu a mărturisit că mariajul a schimbat-o din mai multe puncte de vedere, de la modul de a gândi până la aspectul fizic.

Vedeta spune că a învățat că responsabilitățile într-o relație trebuie împărțite și că nu trebuie să facă totul singură. De asemenea, după venirea fiicei sale pe lume, a realizat că prioritățile se schimbă, iar copilul ajunge să ocupe primul loc în viața părinților.

„Mariajul m-a transformat complet. De la gândire până la aspectul fizic, dacă vrei. M-a învățat că nu trebuie să fac totul de una singură, că nu mereu am dreptate, m-a învățat să ascult și să-mi dau voie să fiu și vulnerabilă. Sunt o Vărsătoare veritabilă, care, de multe ori, din nevoia de a face totul perfect, mai invadez și energia masculină (râde). Și, cel mai important, m-a învățat că, odată ce un copil a intrat în viața noastră, noi nu mai suntem pe primul loc și tot Universul se învârte în jurul lui, în toate modurile posibile. Ceea ce e perfect normal să se întâmple”, a povestit prezentatoarea TV într-un interviu viva.ro

Cum a început povestea de dragoste dintre Adelina Pestrițu și Virgil Șteblea

În cadrul aceluiași interviu, Adelina Pestrițu a povestit și cum a început relația cu Virgil Șteblea. Vedeta spune că ceea ce a pornit ca o joacă s-a transformat, în timp, într-o relație serioasă și de durată.

„Povestea noastră are un început cel puțin amuzant, care a debutat dintr-o joacă și a devenit ceva atât de serios și chiar longeviv. În curând împlinim 10 ani de relație. La început, nu credeam că va fi ceva de durată. Aveam multe temeri. Îl vedeam pe Virgil ca pe un băiat care doar vrea să bifeze încă o cucerire și am fost destul de sceptică. Apoi, după ce mi-am dat voie să mă îndrăgostesc, am descoperit latura care pentru mine conta cel mai mult. Am văzut că este familist și își dorește să construim ceva împreună”, a adăugat Adelina Pestrițu. 

Câți copii își mai doresc Adelina Pestrițu și Virgil Șteblea? 

Adelinei Pestrițu pare să-i priască viața de familie, iar vedeta ia în calcul ca, pe viitor, ea și soțul său, Virgil Șteblea, să mai aibă un copil. Prezentatoarea a povestit, într-un interviu pentru Click!, că și fiica lor, Zenaida, își dorește să aibă un frățior sau o surioară.

„Sigur că da, ne dorim! Acum, nu știu, ce-o vrea Dumnezeu, dacă se va întâmpla o să ne bucurăm la fel și pentru un băiețel pentru o fetiță.

Am vorbit și cu Zeni despre acest subiect și chiar își dorește să se joace cu un frățior sau cu o surioară, deși are foarte mulți prieteni.”

Ce spunea despre revenirea în lumea televiziunii 

De asemenea, Adelina Pestrițu ne-a vorbit și despre revenirea sa în televiziune, în calitate de prezentatoare a emisiunii „Burlacii: Foc în paradis”, după o pauză de aproximativ 10 ani de la meseria care a consacrat-o. Vedeta a mărturisit că întoarcerea pe micile ecrane a fost una emoționantă și că, atunci când a primit oferta, nu a stat prea mult pe gânduri.

„Da, o să înceapă show-ul în curând. Să știi că m-am bucurat să intru în acest proiect, care va începe pe 14 septembrie, de la ora 23:00 este programat debutul pe Pro TV și pe Voyo. Vă așteptăm într-un număr cat mai mare să fiți alături de noi în această aventură!

A fost frumos, a fost palpitant, un proiect pe care se pare că îl așteptam ca să mă reîntorc în televiziune după 10 ani. Au fost momente în care mă gândeam cum ar fi să mă reîntorc, de-a lungul timpului am mai primit propuneri, însă aceasta a fost diferită m-a convins din prima, nu am stat mult pe gânduri”, ne spunea Adelina Pestrițu înainte ca reality-show-ul să debuteze pe micile ecrane.

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