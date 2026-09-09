 Adelina Pestrițu, despre revenirea în televiziune la „Burlacii”: „Am trăit atât de intens acest proiect”
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Adelina Pestrițu, despre revenirea în televiziune la „Burlacii”: „Am trăit atât de intens acest proiect”

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Adelina Pestrițu (39 de ani) a revenit în televiziune la momentul potrivit, după aproape 10 ani, și prezintă show-ul “Burlacii: Foc în Paradis", un format care va aduce, în curând, în prim-plan povești autentice de dragoste, alegeri neașteptate și experiențe care îi vor scoate pe concurenții din zona lor de confort. 

Adelina Pestrițu a revenit în televiziune cu Burlacii
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Adelina Pestrițu a revenit în televiziune cu Burlacii Foto: credit foto: arhiva personala/ social media

Revenirea Adelinei Pestrițu în postura de prezentatoare marchează una dintre cele mai așteptate reveniri în televiziune ale acestui an. “Burlacii: Foc în Paradis” se anunță a fi unul dintre cele mai surprinzătoare și captivante reality-show-uri, ce va putea fi urmărit pe VOYO și la PRO TV, începând cu 14 septembrie. 

Până atunci, Adelina Pestrițu ne-a povestit cum a fost la filmările din Turcia, ce a mâncat acolo cel mai des, mai precis, plăcinta lor tradițională cu multă brânză și foietaj, Borek, dar ne-a spus, exclusiv pentru Click!, și cât de determinată este fiica ei, Zeny, care este din ce în ce mai frumoasă și elegantă.

Click!: Adelina, cum este pentru tine proiectul „Burlacii”? Cum ai primit propunerea de a face parte din această producție?

Adelina Pestrițu: A venit ca o super surpriză și mă bucur foarte tare să fac parte din această producție. Mă bucur că am petrecut cinci săptămâni alături de burlaci și burlăcițe, care au fost și sunt în continuare, unii dintre ei, în căutarea iubirii. Am trăit alături de ei niște momente cu foarte multe emoții, am fost alături de ei în poveștile lor și am încercat, pe cât posibil, să fiu foarte aproape de ei și să fiu eu, așa cum sunt de fel.

Click!: Ce ți-a plăcut cel mai mult la acest show? Ai avut și momente preferate?

Adelina Pestrițu: Au fost foarte multe momente care mi-au plăcut. Pot să spun că tot ce se întâmpla în emisiune luam cu mine acasă. Mă gândeam la ceea ce se întâmplase înainte de somn și, de foarte multe ori, chiar visam ceea ce se întâmpla în emisiune. Cam atât de mult am trăit și atât de intens am simțit acest proiect.

Mi-a plăcut că sunt autentici, că fiecare luptă pentru el, pentru ceea ce își dorește, că încă mai cred în iubire și că nu s-au dat bătuți.

Click!: Ce ai descoperit la burlaci și la burlăcițe în aceste săptămâni? Te-ai atașat de poveștile lor?

Adelina Pestrițu: A fost imposibil să nu trăiesc alături de ei momentele prin care au trecut. Am fost acolo, am văzut emoțiile, poveștile, bucuriile și momentele dificile și cred că tocmai acest lucru m-a făcut să trăiesc atât de intens proiectul.

„A fost o pauză în care nu știu dacă m-am gândit de foarte multe ori să revin”

Click!: Ce înseamnă pentru tine să prezinți acest show la PRO TV? Simți că este un pas important în evoluția ta profesională?

Adelina Pestrițu: A fost o experiență foarte frumoasă și mă bucur foarte mult că am fost aleasă ca persoana care să prezinte acest proiect. Este o bucurie pentru mine, mai ales că am revenit în televiziune după aproximativ zece ani.

A fost o pauză în care nu știu dacă m-am gândit de foarte multe ori să revin însă acesta este proiectul  la care am spus “Da”, și am simțit că vreau să mă întorc. Vreau să continui și îmi doresc să revin pe micul ecran.

Click!: Ai fost plecată aproximativ cinci săptămâni de acasă. Zeny și familia te-au însoțit la filmări? Ați reușit să petreceți și timp împreună?

Adelina Pestrițu:  Am fost împreună în primele două săptămâni, după care ei au revenit în țară, pentru că era vacanța de vară, iar Zeny își dorea foarte mult să se distreze alături de prietenele ei.

Nu am vrut să o țin departe de lucrurile ei, fie că vorbim despre activitățile din cartier, prietenele ei, concerte sau toate lucrurile pe care îi place să le facă. Știm cât de mult îi place să petreacă timp cu prietenele ei și mi-am dorit să aibă o vacanță de vară nebunatică.

Imediat după ce am terminat filmările, am plecat într-o vacanță de familie, ca să recuperăm timpul pierdut, perioada în care am stat departe unii de ceilalți, și să ne încheiem vacanța împreună și am stat două săptămâni în Maldive.

Click!: Când te uiți la fiica ta, la Zeny, ce regăsești din tine, de când erai mică?

Adelina Pestrițu:  Este determinată, are o personalitate foarte puternică, dar are și o latură foarte, foarte sensibilă, pe care nu o afișează decât atunci când se simte în largul ei, când este în familie.

Îmi place că este foarte analitică, observă foarte multe lucruri și își pune limite, se dezvoltă frumos. Este absolut adorabilă.

Click!: Zeny este deja suficient de mare încât să înțeleagă ceea ce faci tu și faptul că ești persoană publică. Îți urmărește activitatea?

Adelina Pestrițu:  Eu cred că este devreme să ne gândim la asta. Mă vede la televizor, urmărește emisiunile la care particip, dar niciodată nu mi-a spus că ar vrea să devină prezentatoare TV.

Pur și simplu îmi spune: „Mami, îmi place foarte mult cum ai fost îmbrăcată”, „Îmi place că mi-ai făcut cu mâna de la televizor”. Este atentă la ceea ce fac, dar rămâne să vedem ce își va dori ea.

Click!: Cum au fost emoțiile pentru începutul noului an școlar? Știu că ești o mămică implicată. Cum v-ați pregătit pentru acest moment important?

Adelina Pestrițu:  M-am pregătit din timp pentru prima zi de școală. Noi am început cu o săptămână înainte și am avut emoții ca în fiecare an.

Click!: Ai în garderoba ta o piesă vestimentară, o bijuterie sau un obiect drag sufletului tău pe care l-ai pus deoparte pentru Zeny, pentru când va fi mai mare?

Adelina Pestrițu:  Știi că tot ce este al meu va rămâne ei, în cazul în care ea vrea să păstreze, evident.

Și eu am lucruri de la mama mea, am inclusiv un lucru de la mama mea, o rochie superbă pe care eu am purtat-o și aș putea să o port și acum pentru că s-ar integra perfect în trend. Dacă își dorește Zeny poate să o ia.

Tot ce își dorește ea poate să ia, nu doar un obiect ci tot ce am.

„Mi-am înnebunit toți prietenii cu Borek”

Click!: Ai stat cinci săptămâni în Turcia pentru filmările „Burlacii”. Ai apucat să te bucuri și de mâncarea turcească? Ce ți-a plăcut?

Adelina Pestrițu:  Am mâncat Börek și încă nu mi-a trecut această poftă. Este o plăcintă cu brânză, făcută din foi, o specialitate turcească. Este absolut senzațională! Mi-am înnebunit toți prietenii cu Borek și pentru asta să știi că luna viitoare o să plec în Turcia să mănânc.

Click!: Și acum întrebarea pe care probabil o așteaptă toată lumea: s-a găsit burlacul?

Adelina Pestrițu: S-a găsit burlacii dar trebuie să ne urmăriți începând din 14 septembrie, timp de 4 zile pe săptămână, la PROTV, ca să descoperiți cine sunt burlacii.

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