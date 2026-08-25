 Adelina Pestrițu a apărut cu o burtică suspectă în Maldive! Este însărcinată prezentatoarea de la „Burlacii: Foc în Paradis”?
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Adelina Pestrițu a apărut cu o burtică suspectă în Maldive! Este însărcinată prezentatoarea de la „Burlacii: Foc în Paradis”?

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Adelina Pestrițu şi-a pus fanii pe jar în vacanța petrecută în Maldive! Vedeta a pus mâna pe o burtică suspectă și a scris pe pagina ei socializare: „Trebuie să vă anunț că…” Urmăritorii au crezut imediat că bruneta ar putea fi însărcinată! Prezentatoarea de la „Burlacii: Foc în Paradis”, a lămurit misterul.

Adelina Pestrițu, în vacanță în Maldive
Adelina Pestrițu, în vacanță în Maldive Foto: Instagram

Adelina Pestrițu, prezentatoarea emisiunii „Burlacii: Foc în Paradis”, și-a pus urmăritorii pe jar cu un InstaStory aparent misterios, postat chiar din vacanța pe care o petrece în Maldive alături de soțul ei și de fiica lor. 

Vedeta a apărut într-o ipostază care, pentru câteva secunde, a fost suficientă să declanșeze o avalanșă de speculații în mediul online.

Îmbrăcată lejer, în decorul spectaculos al paradisului exotic, Adelina și-a dus mâna în zona abdomenului și a transmis un mesaj care a făcut imediat internetul să tragă aceeași concluzie: 

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Foto: Instagram

Adelina Pestrițu, cu mâna pe burtică: „Trebuie să vă anunț că…”.

Atât a fost nevoie! Pentru mulți dintre cei care îi urmăresc activitatea, mesajul a sunat ca un posibil anunț de sarcină. Comentariile și felicitările nu au întârziat să apară, iar fanii au început să se întrebe dacă familia Adelinei urma să se mărească.

Dacă primul Story a fost suficient de bine construit încât să lase loc de interpretări, următorul a lămurit rapid situația. Adelina a recunoscut, cu umor, că nu barza este motivul pentru care și-a ținut mâna pe burtică, ci… mâncarea din vacanță.

Pe scurt, vedeta a făcut haz de propria situație și a dezvăluit că a mâncat prea mult în escapada din Maldive. Așadar, emoțiile au fost mari, dar bebelușul anunțat de imaginația internauților nu există — cel puțin nu în această poveste.

Gluma a prins însă perfect, mai ales că primul mesaj, „Trebuie să vă anunț că…”, lăsat în suspans, putea fi interpretat foarte ușor drept începutul unei vești importante.

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Foto: Pro TV

Adelina, din nou în centrul atenției

Momentul vine într-o perioadă importantă pentru Adelina Pestrițu, care se pregătește să revină pe micul ecran în postura de prezentatoare a reality-show-ului „Burlacii: Foc în Paradis”. Proiectul marchează revenirea ei în televiziune după aproape un deceniu și va avea premiera pe 14 septembrie, la ora 23:00, la PRO TV și pe VOYO. 

Până atunci, însă, Adelina pare să se bucure din plin de vacanță, de familie și de toate bunătățile din Maldive. Iar dacă o mână pe burtică a fost suficientă să pornească zvonurile despre o nouă sarcină, vedeta le-a arătat urmăritorilor că, uneori, explicația este mult mai simplă: prea multă mâncare și prea puțin loc pentru ea.

Pentru vacanța din acest an, vedeta a ales un resort de lux din Niyama, situat în inima Insulelor Maldive, la aproape 10 ore de zbor distanță de România.

Încă de la sosire, Adelina a fost întâmpinată de personalul resortului cu băuturi răcoritoare și condusă către cazarea privată, de unde a început un sejur dedicat relaxării absolute.

Punctul culminant al primelor zile a fost o experiență exclusivistă și rară: micul dejun servit pe fundul oceanului, într-un decor subacvatic de basm.

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