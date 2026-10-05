Surpriză la „Asia Express”! Ei au câștigat amuleta de 1.000 de euro. Ce scria pe joker

Ca de obicei, a fost mare bătaie pentru amuleta de 1.000 de euro de la „Asia Express”. Două echipe au luptat atât pentru premiu, cât și pentru jokerul care va aduce un important avantaj în cadrul competiției doar în cazul câștigătorilor. Cine se va bucura de amuletă.

Ce echipă a câștigat amuleta „Asia Express”. Foto: captură video Instagram

O anumită echipă a primit o putere specială în ediția „Asia Express” de pe 4 octombrie. Confruntarea a fost una aprigă în goana după joker. Cei care s-au „bătut” pentru amuletă au fost echipa formată din Gabi Torje și Alin Alexuc și cea formată din Mirela Retegan și fiica ei, Maya.

Cine a câștigat amuleta la „Asia Express”

Concurenții au alergat cât au putut atât pentru cei 1.000 de euro puși în joc, cât și pentru avantaj. Cu toții au fost nevoiți să ducă la capăt un ritual de nuntă, lucru ce i-a pus în dificultate. Pentru a putea încheia proba, vedetele erau nevoite să plângă, apoi să ia mireasa și să fugă spre Irina Fodor. Cei care au ajuns pe primul loc au fost Gabi Torje și Alin Alexuc.

„Avem o echipă câștigătoare. Bravo, Alexuc! Bravo, Gabi! Ați câștigat amuleta de 1.000 de euro. A fost o competiție ca la carte, foarte frumos, ca la carte. O amuletă și un joker. Vedem ce ascunde când ne întâlnim cu toată gașca”, a spus Irina Fodor.

După ei, la scurt timp, au ajuns și Mirela Retegan și Maya. Sportivii erau conștienți că cele două se aflau extrem de aproape de ei, iar orice greșeală ar fi putut să-i coste scump.

„A fost și concurență, că fetele erau mereu în spatele nostru. Se auzeau tobele cum veneau în spate”, a spus Alexuc. Nu la mare distanță de Mirela Retegan și Maya au fost Valerie Lungu și Alex Gîlcă. Cei doi influenceri au ajuns la doar câteva minute după.

Ce joker au primit Gabi Torje și Alin Alexuc

În careu, de față cu toți concurenții, Gabi Torje și Alin Alexuc au aflat și ce avantaj vor avea. Cei doi s-au arătat extrem de bucuroși atunci când s-au uitat pe jokerul ce îi va lăsa să folosească mașina de producție între două locații.

„Puteți folosi mașina de producție la un moment dat, în timpul acestei etape, între două locații”, a fost scris pe joker.

Noua provocare primită de concurenții „Asia Express”

Odată cu finalizarea etapei, Irina Fodor a venit cu un nou joc pentru concurenții „Asia Express”. Prezentatoarea le-a spus că aveau de creat o minge din toate lucrurile care se aflau pe masă. Aceasta urma să fie aruncată oamenilor de la etaj, iar după ce o prindea cineva atunci ei primeau și plicul pentru următoarea misiune.

„Am să vă rog să vă uitați la această minge. Nu o să o țin prea mult în fața voastră, însă o să vin mai aproape să o vedeți mai bine. Aveți în fața voastră tot ce aveți nevoie pentru a crea o minge la fel ca cea pe care v-am arătat-o. Când ați făcut una similară, veniți aici, la marginea trotuarului. O aruncați celor de sus. Când cineva prinde mingea voastră, luați plicul și plecați în cursă. În ordinea în care cei de sus prind mingile”, a anunțat Irina Fodor.