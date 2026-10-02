 Mirela Retegan a rupt tăcerea și le-a dat vestea celor de acasă: „Am câștigat Asia Express!”
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
America ExpressRomânii au talentSurvivor RomâniaChefi la cuțiteEurovison
scroll right

Mirela Retegan a rupt tăcerea și le-a dat vestea celor de acasă: „Am câștigat Asia Express!”

#Asia Express
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Mirela Retegan participă în noul sezon al reality-show-ului „Asia Express – Drumul Mătăsii”, alături de fiica sa, Maya Sorian. Experiența din cadrul emisiunii i-a oferit momente intense, iar una dintre cele mai dificile provocări a fost cea desfășurată în Marele Canion al Chinei, unde fondatoarea Găștii Zurli a fost nevoită să-și înfrunte propriile temeri.

Mirela Retegan și Maya Sorian.
Mirela Retegan și Maya Sorian. Foto: Antena 1

Mesajul concurentei după ediția din joi seara 

După încheierea probei, Mirela Retegan a transmis un mesaj pe rețelele de socializare, în care a vorbit despre ceea ce a însemnat pentru ea această experiență. Vedeta a mărturisit că, dincolo de orice trofeu sau rezultat al competiției, faptul că și-a învins fricile reprezintă una dintre cele mai importante reușite personale.

„Am câștigat Asia Express! Sau Oscarul. Sau Grammy-ul. Sau orice alt trofeu care există pe lumea asta și care este dovada succesului suprem în muncă, perseverență și curaj.

În Marele Canion al Chinei, am concurat cu toate fricile mele și le-am învins. Am câștigat pentru mine, pentru relația mea cu Maya, pentru felul în care mă privesc mama, angajații, oamenii dragi și oamenii care nu mă cunosc, dar se uită la televizor și caută oameni ca ei — oameni care fac lucruri extraordinare.”

Mirela: „Eu cu ziua asta voi rămâne în suflet toată viața”

Mirela Retegan a explicat că momentul trăit în cadrul competiției a avut o semnificație mult mai profundă pentru ea. În urma acestei experiențe, spune că a câștigat mai mult decât un simplu trofeu și că își va aminti această zi ori de câte ori va trece prin momente dificile.

„Pentru viața mea, aseară am câștigat mult mai mult decât un trofeu. Tot ce vine după această zi este un bonus în această competiție. Eu cu ziua asta voi rămâne în suflet toată viața și, când o să-mi fie greu sau vocile din jurul meu o să spună altceva, o să mă întorc la această zi și o să-mi amintesc cine sunt și ce puteri extraordinare a pus Dumnezeu în mine.”

Mirela Retegan, mesaj pentru fiica sa, Maya Sorian

În mesajul transmis după proba din Marele Canion al Chinei, Mirela Retegan i-a adresat și câteva cuvinte fiicei sale, Maya Sorian, alături de care participă la „Asia Express”. Aceasta a vorbit despre promisiunea de a reveni, într-o zi, în locul în care a avut parte de una dintre cele mai puternice experiențe din competiție.

„Mulțumesc, Maya Sorian. Așa cum am promis, într-o zi o să revenim acolo. Iar dacă nu vom reuși împreună, sper că vei merge cu copiii tăi și le vei spune că acolo bunica lor și-a dat testul curajului.”

Ce mesaj i-a transmis Monei Segall 

Fondatoarea Găștii Zurli a avut un mesaj și pentru Mona Segall, producătoarea „Asia Express”, căreia i-a mulțumit pentru experiența oferită concurenților și pentru modul în care emisiunea ajunge să aibă un impact asupra celor care o urmăresc.

„Mulțumesc, Mona Segall pentru că faci posibil acest show, din care oamenii își iau atât de multă putere. Tu și echipa ta sunteți imbatabili.

Aș vrea să te țină Dumnezeu sănătoasă și inspirată mulți ani, pentru că reușești să transformi niște experiențe în cele mai frumoase povești de viață. Asia Express continuă. Să ne jucăm mai departe, până unde ne țin puterile.”

Proba care i-a testat curajul Mirelei Retegan în China

Una dintre probele care i-au testat curajul Mirelei Retegan și fiicei sale, Maya Sorian, a avut loc la Zhangjiajie, în China, unde cele două au fost nevoite să înfrunte una dintre cele mai spectaculoase provocări ale competiției: traversarea unei tiroliene între doi versanți.

Pentru Mirela Retegan, experiența a fost una inedită. Aceasta a mărturisit că, deși a mai văzut tiroliene, nu s-a mai confruntat cu o astfel de provocare.

„Eu am văzut multe tiroliene, dar nu am văzut tiroliană între doi versanți”, a spus Mirela Retegan.

Maya Sorian nu a avut curajul să facă proba, însă Mirela Retegan nu s-a dat înlături și a decis să-și învingă teama. După ce a pornit pe tiroliană, reacția sa a fost una de entuziasm.

„Mamă, ce tare e! Nu pot să cred!”, a strigat Mirela Retegan, încântată. 

„E ceva ce trăiesc o singură dată”

Ulterior, în cadrul testimonialului, Mirela Retegan a povestit cum a reușit să-și învingă frica și să se bucure de experiență.

„M-am relaxat și mi-am zis că e ceva ce trăiesc o singură dată”, a mai declarat Mirela Retegan la testimonial.

Ghid de cumpărături

horoscop saptamana 30 august 5 septembrie webp
Horoscop 2-8 octombrie. Oportunități profesionale pentru patru zodii, întâlniri neașteptate pentru Raci Horoscop
banner mirabela gradinariu jpg
#Exclusiv Click!
Greșelile vestimentare ale Mirabelei Grădinaru, în America și în Cehia: „Elegantă, dar n-a nimerit mărimea!” Vedete românești
image
Până la ce oră se spune „bună dimineața” și când începem să spunem „bună seara”. Ce recomandă ghidurile de politețe adevarul.ro
image
#Analize Adevărul
Marea recrutare din Sănătate: 6.800 de posturi în spitale, deblocate. Ce locuri de muncă sunt disponibile și unde se fac angajări adevarul.ro

Parteneri

image
Adrian Porumboiu a luat foc în direct: Gică şi Ianis Hagi – motivul reacţiei furibunde www.fanatik.ro
image
Mamaia pierde nisip, Năvodari câștigă. Cum s-au schimbat plajele în 10 ani de la primele lucrări de înisipare observatornews.ro
image
Abby a fost ucisă într-un mod înfiorător în Hong Kong. Suspecții au cumpărat mașină de tocat carne și fierăstrău înainte de crimă www.antena3.ro
image
Oana Gheorghiu sare în apărarea lui Bolojan după ce a fost audiat la DNA Iași: „Au încercat să-i inventeze fel și fel de acuzații” www.gandul.ro
image
EXCLUSIV | Cristina Dorobanţu, vedeta Ştirilor Kanal D, s-a căsătorit şi va deveni mămică: „Este ca un vis frumos pentru mine” www.wowbiz.ro
image
Nu s-au mai putut abține! La date, Andra și Ahmed s-au dez... Vezi mai mult www.kanald.ro
image
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte www.stirilekanald.ro
image
Ţeapa în care a fost târâtă Simona Halep! A anunţat ruptura: „Şocul este mare” as.ro
image
Salariile magistraților în 2026. Cât ia în mână un judecător sau procuror față de românul cu salariul mediu playtech.ro
image
Gică Hagi şi Jan Urban, adversari în dueluri memorabile în Spania! Polonezul, decisiv într-un meci cu România la Varşovia www.fanatik.ro
image
2.500 lei amendă pentru toți românii care locuiesc la curte și comit această greșeală, în 2026 www.cancan.ro
image
La asta nu se aștepta absolut nimeni! Ce-a putut să răspundă Ilie Bolojan când a fost întrebat ceva despre partenera lui de viață, Ioana Fâșie. Și jurnaliștii au rămas fără replică www.viva.ro
image
Mama lui Valerie Lungu a dat TOT din casă! Ce s-a întâmplat la Starea Civilă, în ziua în care fata ei s-a căsătorit cu Alex Gîlcă. „Când au urcat pe scările de la Starea Civilă...” Detalii din culise, pe care celebra influenceriță nu a vrut să le facă publice www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Lady cu 27 de amanți! Soțul își ridica prietenul pe umeri ca s-o privească dezbrăcată. Scandalul sexual care a EXPLODAT la tribunal okmagazine.ro
image
Meghan nu se lasă! Ducesa uimește cu bijuterii în valoare de peste 90.000 Euro și o nouă apariție glam okmagazine.ro
image
#Roma, măreţia şi declinul său
De ce erau asasinați împărații romani? historia.ro
image
#Istoria Filmului
Legenda lui James Dean: Viața și moartea unui „rebel fără cauză” historia.ro
Dan Alexa, foto Instagram jpg
#Asia Express
VideoCâți bani a câștigat Dan Alexa la „Asia Express”. Antrenorul a dezvăluit suma încasată PrimeTime
Iubitul Valentinei, Vlad Bălțățeanu jpg
Vlad Bălțățeanu nu-și recunoaște fapta. Pe cine ar încerca să dea vina pentru moartea Valentinei PrimeTime
img (1) jpg
#Asia Express
Preparatul care i-a chinuit pe concurenții de la Asia Express. Alexuc: „Mi-au dat lacrimile” PrimeTime
Călin Georgescu este însoțit de ofițeri de poliție la sediul DIICOT pentru audiere, în București. FOTO Inquam Photos / George Călin
Ce secrete ascunde vila lui Călin Georgescu din Mogoșoaia? Cât valorează proprietatea și de ce ar putea fi greu de vândut PrimeTime
image png
Cele mai așteptate filme în luna octombrie. Producțiile care promit să cucerească publicul PrimeTime
Echipe ultima șansă jpg
Ce echipa a fost salvată de la Asia Express. A primit a doua șansă după ce totemul a fost verde PrimeTime
Ultima șansă asia express jpg
Scântei la Asia Express în cursa pentru ultima șansă. Concurentul, la un pas să părăsească emisiunea PrimeTime
Arnold Schwarzenegger va îmbrăca costumul lui Moș Crăciun
VideoArnold Schwarzenegger va îmbrăca costumul lui Moș Crăciun într-un nou film de sărbători. Când va avea lansarea PrimeTime
image
Moment penibil la petrecerea Antena 1: mesaj vulgar afișat despre Pro TV actualitate.net
image
Cine sunt părinții lui Siegfried Mureșan, premierul desemnat de Nicușor Dan. A crescut într-o familie de profesori, cu mamă de origine germană și tată român actualitate.net