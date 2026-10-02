Mirela Retegan a rupt tăcerea și le-a dat vestea celor de acasă: „Am câștigat Asia Express!”

Mirela Retegan participă în noul sezon al reality-show-ului „Asia Express – Drumul Mătăsii”, alături de fiica sa, Maya Sorian. Experiența din cadrul emisiunii i-a oferit momente intense, iar una dintre cele mai dificile provocări a fost cea desfășurată în Marele Canion al Chinei, unde fondatoarea Găștii Zurli a fost nevoită să-și înfrunte propriile temeri.

Mirela Retegan și Maya Sorian. Foto: Antena 1

Mesajul concurentei după ediția din joi seara

După încheierea probei, Mirela Retegan a transmis un mesaj pe rețelele de socializare, în care a vorbit despre ceea ce a însemnat pentru ea această experiență. Vedeta a mărturisit că, dincolo de orice trofeu sau rezultat al competiției, faptul că și-a învins fricile reprezintă una dintre cele mai importante reușite personale.

„Am câștigat Asia Express! Sau Oscarul. Sau Grammy-ul. Sau orice alt trofeu care există pe lumea asta și care este dovada succesului suprem în muncă, perseverență și curaj.

În Marele Canion al Chinei, am concurat cu toate fricile mele și le-am învins. Am câștigat pentru mine, pentru relația mea cu Maya, pentru felul în care mă privesc mama, angajații, oamenii dragi și oamenii care nu mă cunosc, dar se uită la televizor și caută oameni ca ei — oameni care fac lucruri extraordinare.”

Mirela: „Eu cu ziua asta voi rămâne în suflet toată viața”

Mirela Retegan a explicat că momentul trăit în cadrul competiției a avut o semnificație mult mai profundă pentru ea. În urma acestei experiențe, spune că a câștigat mai mult decât un simplu trofeu și că își va aminti această zi ori de câte ori va trece prin momente dificile.

„Pentru viața mea, aseară am câștigat mult mai mult decât un trofeu. Tot ce vine după această zi este un bonus în această competiție. Eu cu ziua asta voi rămâne în suflet toată viața și, când o să-mi fie greu sau vocile din jurul meu o să spună altceva, o să mă întorc la această zi și o să-mi amintesc cine sunt și ce puteri extraordinare a pus Dumnezeu în mine.”

Mirela Retegan, mesaj pentru fiica sa, Maya Sorian

În mesajul transmis după proba din Marele Canion al Chinei, Mirela Retegan i-a adresat și câteva cuvinte fiicei sale, Maya Sorian, alături de care participă la „Asia Express”. Aceasta a vorbit despre promisiunea de a reveni, într-o zi, în locul în care a avut parte de una dintre cele mai puternice experiențe din competiție.

„Mulțumesc, Maya Sorian. Așa cum am promis, într-o zi o să revenim acolo. Iar dacă nu vom reuși împreună, sper că vei merge cu copiii tăi și le vei spune că acolo bunica lor și-a dat testul curajului.”

Ce mesaj i-a transmis Monei Segall

Fondatoarea Găștii Zurli a avut un mesaj și pentru Mona Segall, producătoarea „Asia Express”, căreia i-a mulțumit pentru experiența oferită concurenților și pentru modul în care emisiunea ajunge să aibă un impact asupra celor care o urmăresc.

„Mulțumesc, Mona Segall pentru că faci posibil acest show, din care oamenii își iau atât de multă putere. Tu și echipa ta sunteți imbatabili.

Aș vrea să te țină Dumnezeu sănătoasă și inspirată mulți ani, pentru că reușești să transformi niște experiențe în cele mai frumoase povești de viață. Asia Express continuă. Să ne jucăm mai departe, până unde ne țin puterile.”

Proba care i-a testat curajul Mirelei Retegan în China

Una dintre probele care i-au testat curajul Mirelei Retegan și fiicei sale, Maya Sorian, a avut loc la Zhangjiajie, în China, unde cele două au fost nevoite să înfrunte una dintre cele mai spectaculoase provocări ale competiției: traversarea unei tiroliene între doi versanți.

Pentru Mirela Retegan, experiența a fost una inedită. Aceasta a mărturisit că, deși a mai văzut tiroliene, nu s-a mai confruntat cu o astfel de provocare.

„Eu am văzut multe tiroliene, dar nu am văzut tiroliană între doi versanți”, a spus Mirela Retegan.

Maya Sorian nu a avut curajul să facă proba, însă Mirela Retegan nu s-a dat înlături și a decis să-și învingă teama. După ce a pornit pe tiroliană, reacția sa a fost una de entuziasm.

„Mamă, ce tare e! Nu pot să cred!”, a strigat Mirela Retegan, încântată.

„E ceva ce trăiesc o singură dată”

Ulterior, în cadrul testimonialului, Mirela Retegan a povestit cum a reușit să-și învingă frica și să se bucure de experiență.

„M-am relaxat și mi-am zis că e ceva ce trăiesc o singură dată”, a mai declarat Mirela Retegan la testimonial.