Câți bani a câștigat Dan Alexa la „Asia Express”. Antrenorul a dezvăluit suma încasată

Dan Alexa a dezvăluit câți bani a câștigat după participarea la „Asia Express” 2025, unde a făcut echipă cu Gabi Tamaș. Cei doi au ajuns în finală și au câștigat marele trofeu, alături de premiul de 35.000 de euro. Invitat în emisiunea „Prietenii lui Ovidiu”, antrenorul a vorbit despre câștigurile obținute și despre experiența trăită în competiția de la Antena 1.

Dan Alexa a dezvăluit câți bani a câștigat la „Asia Express” Foto: Instagram

În timpul interviului, moderatorul Ovidiu Ioanițoaia l-a întrebat direct pe Dan Alexa ce sumă a încasat pentru participarea la emisiune. Antrenorul a estimat că, împreună cu partenerul său, ar fi câștigat aproximativ 80.000 de euro, însă a precizat că nu cunoaște valoarea exactă a contractului lui Gabi Tamaș.

„Undeva, împreună, la 80.000 de euro, ceva de genul. Ceva de genul, da! Că am luat titlul, că am câștigat trofeul. Împărțiți sau nu știu cum... Nu vreau să vorbesc prostii. Eu nu știu cât a luat el, pentru că fiecare contract e individual. Dar știu că marele premiu... Nu știu, nu vreau să vorbesc, poate el a avut mai mult... Eu am calculat din prisma mea. Dar știu că premiul cel mare a fost 35.000 de euro, care se împărțeau”, a declarat Dan Alexa.

La finalul sezonului, publicația Libertatea estimase, pe baza informațiilor apărute la acea vreme, că fiecare dintre cei doi concurenți ar fi primit câte 64.500 de euro de la Antena 1.

Dan Alexa ar participa din nou la „Asia Express”

Ovidiu Ioanițoaia a vrut să afle și dacă antrenorul ar accepta să revină în competiție. Dan Alexa a răspuns afirmativ și a explicat că experiența a însemnat mult mai mult decât câștigurile financiare.

„M-aș mai duce! Dar doar... Să fie... Nu! M-aș mai duce, da! Sunt niște trăiri, nea Ovidiu, care, nu... Credeți-mă! Banii... foarte importanți banii, dar eu cred că nu asta e cel mai important acolo. Ci cu ce te întorci! Pentru că banii se duc, nea Ovidiu. Din fotoliu nu aveam cum... Eu îmi știu zona mea de confort. Mă bag într-un birou, fumez o oră... Dacă n-am cinci cafele... Adică sunt niște tabieturi care... Acolo te scoate din ele, n-ai...

Beau șapte-opt cafele și fumez mult. Am ajuns și la trei pachete pe zi. Nu e bine, dar n-am...”, a mai povestit fostul concurent în emisiunea „Prietenii lui Ovidiu”.

Participarea la „Asia Express” l-a scos pe Dan Alexa din rutina zilnică și l-a pus în situații cu totul noi. Deși a recunoscut că banii au fost importanți, antrenorul a subliniat că experiențele și amintirile cu care a rămas în urma competiției au avut o valoare aparte.