 Cine va câștiga Balonul de Aur? Lista nominalizaților pentru marele trofeu
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Cine va câștiga Balonul de Aur? Lista nominalizaților pentru marele trofeu

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Lista celor 30 de nominalizați pentru trofeul Balonul de Aur din 2026 a fost făcută publică, în această săptămână, „France Football” anunțând numele celor care se luptă pentru trofeul care se va decerna pe 26 octombrie.

Lamine Yamal și Kylian Mbappé, printre cei mai valoroși fotbaliști ai lumii
Lamine Yamal și Kylian Mbappé, printre cei mai valoroși fotbaliști ai lumii Foto: EPA

Balonul de Aur va fi acordat, în acest an, pentru prima dată în afara Parisului, decernându-se în premieră în Anglia, la Londra, iar printre cei de pe listă se regăsesc și cinci fotbaliști din Spania, care și-au trecut, în această vară, în palmares Cupa Mondială. Unul dintre favoriți e considerat, fără doar și poate, tânărul jucător Lamine Yamal, care a cucerit și trofee cu FC Barcelona, atât titlul de campion în La Liga, cât și Supercupa Spaniei. 

Lista nominalizaților la Balonul de Aur din 2026

Vitinha (26 de ani, Portugalia, Paris Saint-Germain)
Vinícius Júnior (26 de ani, Brazilia, Real Madrid)
Dayot Upamecano (27 de ani, Franța, Bayern München)
Ferran Torres (26 de ani, Spania, FC Barcelona/PSG)
William Saliba (25 de ani, Franța, Arsenal Londra)
Fabián Ruiz (30 de ani, Spania, PSG)
Rodri (30 de ani, Spania, Manchester City/FC Barcelona)
Declan Rice (27 de ani, Anglia, Arsenal)
Julián Quiñones (29 de ani, Mexic, Al-Qadsiah FC)
Willian Pacho (24 de ani, Ecuador, PSG)
Michael Olise (24 de ani, Franța, Bayern)
João Neves (21 de ani, Portugalia, PSG)
Lionel Messi (39 de ani, Argentina, Inter Miami)
Nuno Mendes (24 de ani, Portugalia, PSG)
Kylian Mbappé (27 de ani, Franța, Real Madrid)
Lautaro Martínez (29 de ani, Argentina, Internazionale Milano)
Marquinhos (32 de ani, Brazilia, PSG)
Sadio Mané (34 de ani, Senegal, Al-Nassr)
Lamine Yamal (19 ani Spania, FC Barcelona)
Khvicha Kvaratskhelia (25 de ani, Georgia, PSG)
Harry Kane (33 de ani, Anglia, Bayern)
Achraf Hakimi (27 de ani, Maroc, PSG)
Erling Haaland (26 de ani, Norvegia, Manchester City)
Gabriel (28 de ani, Brazilia, Arsenal)
Bruno Fernandes (32 de ani, Portugalia, Manchester United)
Luis Díaz (29 de ani, Columbia, Bayern)
Ousmane Dembele (29 de ani, Franța, PSG)
Marc Cucurella (28 de ani, Spania, Chelsea/Real)
Pau Cubarsí (19 ani, Spania, FC Barcelona)
Jude Bellingham (23 de ani, Anglia, Real)

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