Se vede luminița de la capătului tunelului: Drăgușin, victorie cu Fiorentina

Cu Radu Drăgușin (24 de ani) pe teren, ACF Fiorentina a consemnat o victorie importantă pentru reechilibrarea echipei, învingând, vineri, în deplasare, cu scorul de 4-2, echipa Venezia FC, într-un meci din etapa din etapa a IV-a a campionatului Italiei.

Radu Drăgușin începe să se acomodeze la Fiorentina Foto: Facebook

Fundașul român a fost personaj principal în partida Fiorentinei, remarcându-se integralist în confruntarea cu Venezia. Evoluția a fost apreciată în presa italiană, tuttomercatoweb.com notând: „După ce s-a numărat printre cei mai slabi jucători în primele sale apariții pentru Viola, Drăgușin a avut parte de o seară în care a înregistrat progrese evidente, amintind de «zidul» defensiv din perioada petrecută la Genoa“. Echipa lui Drăgușin ocupă locul 15 în clasamentul din Serie A, cu trei puncte, iar Venezia este pe 20, fără puncte, lider remarcându-se AS Roma, cu nouă puncte.

Presiune mare pe echipa fundașului român: primele puncte în patru etape

Pentru Fiorentina, care sărbătoreşte anul acesta centenarul, sunt primele puncte obținute în sezonul curent, după trei înfrângeri consecutive în campionat. Situația nu este una „roz” pentru Drăgușin - venit în Italia de la Tottenham Hotspur, în iulie, sub formă de împrumut, fundașul încă este în perioada de acomodare. Estimat la o valoare de 16 milioane de euro de către Transfermarkt, Drăgușin s-a întors în fotbalul italian, după ce Tottenham l-a împrumutat până la finalul sezonului pentru 1,5 milioane de euro, asigurându-i un salariu de 2,8 milioane de euro - Fiorentina având opțiunea de a-l transfera definitiv pe român, pentru încă alte 17,5 milioane de euro, dacă acesta va confirma la echipă. Un aspect interesant este acela ca respectiva clauza de transfer definitiv se va activa automat, dacă Drăgușin va juca 22 de meciuri pentru Fiorentina, în noul sezon. Transferat de la Genoa CFC la Tottenham, în ianuarie 2024, Drăgușin are un contract semnat cu englezii, până în 2030. Totuși, la formația engleză, românul a fost „încercat”, fiind scos din ritm de o accidentare, care l-a ținut departe de teren nouă luni, „marcate” de o recuperare anevoioasă. Pe plan internaţional, Drăgușin a debutat la echipa națională a României în martie 2022, adunând în răstimp 30 de selecții și reușind chiar un gol.