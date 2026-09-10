Yamal, record uriaș la Barcelona: cel mai tânăr căpitan din istoria echipei

Lamine Yamal a consemnat o reușită istorică la FC Barcelona, jucătorul spaniol devenind cel mai tânăr căpitan al grupării de pe Camp Nou. La vârsta de 19 ani şi 58 de zile, fotbalistul a consemnat această „bornă”, cu ocazia victoriei cu 5-1 a campioanei Spaniei împotriva echipei Feyenoord Rotterdam, în Liga Campionilor.

Lamine Yamal a reușit un record în Liga Campionilor Foto: EPA

După o bună parte din meci, căpitanul titular, Raphinha, a părăsit terenul și i-a înmânat banderola atacantului spaniol, atunci când a fost înlocuit, în minutul 71. În acel moment, Yamal „a semnat” un record în istoria grupării de pe Camp Nou. Până atunci, spaniolo-sârbul Bojan Krkić fusese cel mai tânăr căpitan al echipei Barcelona, conducând echipa într-un meci din Copa del Rey, în 2010, pe când avea 20 de ani.

Barça, 16 meciuri la rând cu gol primit

În plan sportiv, echipa spaniolă FC Barcelona a debutat cu o victorie în grupa Ligii Campionilor, după ce a învins miercuri, pe teren propriu, scor 5-1, formaţia olandeză Feyenoord. Pe tabelă și-au trecut numele pentru Barcelona brazilianul Raphinha (29 de ani, '3 și '57), neamțul Karim Adeyemi (24 de ani, '22), Yamal ('77) și brazilianul Gabriel Jesus (29 de ani, '85), iar pentru Feyenoord a marcat Sem Steijn (24 de ani, '82). Cu această partidă, Barcelone a ajuns la cel de-al 16-lea meci la rând în care a primit gol în Liga Campionilor.

Programul primei etape din grupa principală de Liga Campionilor

Marți:

AEK Atena-LASK Linz: 1-0

Club Brugge-Aston Villa: 2-3

Borussia Dortmund-Villarreal CF: 3-2

FC Porto-Manchester City: 0-2

Lille OSC-Real Betis: 2-3

Real Madrid-Internazionale Milano: 2-1

Miercuri:

FC Barcelona-Feyenoord Rotterdam: 5-1

VfB Stuttgart-Viking FK: 3-1

Liverpool FC-Atlético Madrid: 2-1

Paris Saint-Germain-Slovan Bratislava: 6-1

Sporting Lisabona-Galatasaray Istanbul: 3-1

Napoli SSC-Arsenal Londra: 0-1

Joi:

Fenerbahçe Istanbul-AS Roma: 19.45

PSV Eindhoven-Şahtior Doneţk: 19.45

Como FC-RB Leipzig: 22.00

Bayern München - FK Bodø/Glimt: 22.00

Manchester United-Sabah FK

Slavia Praga-FC Lens: 22.00