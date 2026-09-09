Clipe de panică în Liga Campionilor: a părăsit terenul pe targă, în minutul 27

Momente de panică în cea mai tare competiție intercluburi de fotbal, după e un jucător s-a confruntat cu probleme medicale, marți, pentru ca în cele din urmă să părăsească terenul pe targă. În partida dintre Borussia Dortmund și Villarreal CF, încheiată 3-2 pentru nemți, în prima etapă e grupei de Liga Campionilor, un tânăr jucător de la Dortmund a trecut prin clipe dificile.

Konstantinos Karetsas a trecut prin mari emoții, în Liga Campionilor Foto: EPA

Konstantinos Karetsas (18 ani), tânărul jucător al celor de la Borussia, a fost schimbat în minutul 27 al partidei, după ce a traversat o rundă zdravănă de emoții. Tânărul mijlocaș ofensiv, ajuns la Dortmund în această vară, s-a așezat pe gazon, iar echipa medicală a intervenit numaidecât. Karetsas a fost scos de pe teren pe targă și transferat la spital, Dortmund oferind, la scurt timp, lămuriri despre situația medicală a jucătorului său.

„Konstantinos Karetsas a trebuit să părăsească terenul din cauza unor probleme circulatorii. Kosta se simte bine în aceste circumstanțe și este în drum spre spital pentru teste suplimentare”, a transmis gruparea germană.

Nu mai putea vorbi, spre îngrijorarea tuturor celor prezenți

„Au fost probleme circulatorii, care au apărut din senin. Nu exista niciun indiciu”, a explicat și Lars Ricken (50 de ani), managerul lui Dortmund, spunând că este „puțin șocat”, fără să ofere detalii suplimentare despre starea mijlocașului ofensiv - martorii au indicat o scenă tulburătoare, spunând că fotbalistul nu putea vorbi.

Karetsas a ajuns, recent, la Dortmund, după ce gruparea din Bundesliga le-a plătit belgienilor de la KRC Genk suma de 30 de milioane de euro, valoarea sa fiind evaluată la 35 de milioane de euro, potrivit Transfermarkt.

În plan sportiv, Dortmund a debutat cu dreptul în noul sezon de Liga Campionilor, după o partidă care nu a fost tocmai ușoară: Dortmund a trecut de două ori în avantaj, Villarreal a reușit să revină, iar golul decisiv a venit în ultimele minute ale partidei.