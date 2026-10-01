 „Revoluția” lui Hagi Liga Națiunilor: pe cine trimite în teren cu Polonia
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„Revoluția” lui Hagi Liga Națiunilor: pe cine trimite în teren cu Polonia

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După ce a pierdut atât duelul cu Suedia, cât și pe cel cu Bosnia și Herțegovina, Gheorghe Hagi (61 de ani) este în căutarea disperată a unei formule de echipă, care să îi aducă cea dintâi victorie în Liga Națiunilor și în mandatul său de selecționer. Reamintim că România înfruntă Polonia, vineri, de la 21.45, în Varșovia, partida fiind televizată de Antena 1.

Gheorghe Hagi, încă în căutarea primei victorii la națională
Gheorghe Hagi, încă în căutarea primei victorii la națională Foto: Sportpictures

După ce în meciul cu Bosnia și Herțegovina a experimentat major, Hagi se pregătește să revină la o formulă în care să folosească preponderent „tricolori” de bază. În situația dată, selecționerul pregătește revenirea mai multor titulari, inițial menajați pentru partida anterioară. O noutate ar fi titularizarea lui Otto Hindrich (24 de ani), goalkeeper cu prestații tot mai apreciate în campionatul polonez, la Legia Varșovia. Schimbarea ar fi în contextul în care portarul de până acum, Ionuț Radu (29 de ani), angrenat în La Liga, cu RC Celta de Vigo, a fost ținta criticilor în primele două partide de fotbal din competiție.

Cum ar arăta primul 11 al României în meciul cu Polonia

Hagi ar aborda meciul cu o echipă în sistem 4-2-3-1, potrivit gsp.ro: Hindrich - Rațiu, Drăgușin, V. Ghiță, Bancu - Băluță, R. Marin - Man, I. Hagi, Mihăilă - Bîrligea. 
Deocamdată, țara noastră numără două înfrângeri din tot atâtea meciuri disputate, atmosfera din rândul „tricolorilor” fiind una „apăsătoare”, Hagi aflându-se în continuarea primei victorii din noul său mandat de selecționer la națională, pe care speră să o calificare la EURO 2028. Misiunea României este să termine pe primele două locuri în grupă pentru a fi în urna a doua la tragerea la sorți din preliminariile EURO 2028. În cazul nedorit în care ar încheia pe locul trei sau patru, ar fi în urna a treia la tragere. De avut în vedere este că echipa câștigătoare a grupei de Liga Națiunilor va promova în Liga A, în vreme ce formația care termină pe locul patru va retrograda în Liga C.

Programul și rezultatele României în grupa sa de Liga Națiunilor

Suedia-România: 2-1
România-Bosnia și Herţegovina: 2-4
Polonia-România (2 octombrie, 21.45)
România-Suedia (5 octombrie, 21.45)
România-Polonia (14 noiembrie, 21.45)
Bosnia și Herţegovina-România (17 noiembrie, 21.45)

Clasamentul grupei României în Liga Națiunilor

1. Suedia: 6p;
2. Bosnia și Herțegovina: 4p;
3. Polonia: 1p;
4. România: 0p.

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