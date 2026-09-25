 Suedia dă trezirea la realitate: România, start șchiopătat în Liga Națiunilor
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Suedia dă trezirea la realitate: România, start șchiopătat în Liga Națiunilor

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Echipa națională de fotbal a României a început cu stângul parcursul din Liga Națiunilor, acolo unde „tricolorii” lui Gheorghe Hagi au fost nevoiți să se recunoască înfrânți în Suedia, vineri, chiar de la primul meci oficial al selecționerului pe banca tehnică. Nicolae Stanciu (33 de ani) și ai lui se întorc după un meci în care trebuie să-și facă auto-analiza, după ce selecționata nordică s-a impus cu 2-1, sub privirile a aproape 32.000 de oameni.

Dennis Man (dreapta), autorul unui „gol de onoare” pentru România
Dennis Man (dreapta), autorul unui „gol de onoare” pentru România Foto: Sportpictures

Discursul lui Hagi, despre victorii pe linie în grupă și chiar despre câștigarea acesteia, nu a fost susținut de realitatea din teren, gazdele arătând din prima parte a jocului cine domină ritmul. Golul lui Alexander Isak (21 de ani), din minutul 20, a deschis ostilitățile pentru Suedia, iar România s-a trezit în fața unui scenariu deloc de dorit. Nouă minute mai târziu, Dennis Man (28 de ani) a readus speranța susținătorilor „tricolori”, jucătorul lui PSV Eindhoven consemnând egalarea pe tabelă. Situația n-a rămas, însă, așa - înainte de pauză, Viktor Gyokeres (28 de ani) și-a readus naționala în avantaj și a complicat seara portarului român Ionuț Radu (29 de ani).

Urmează duelul cu Bosnia și Herțegovina, însă pe o arenă goală

Partea secundă a jocului a adus și mai multe emoții pentru țara noastră, suedezii trecând peste golul de 3-1, doar că reușita lui Elliot Stroud (24 de ani) a fost anulată la VAR, în minutul 54, pe motiv de henț. În disperare de cauză, selecționerul României a ales chiar să-l scoată de pe teren pe fiul său, Ianis Hagi (27 de ani), precum și pe Louis Munteanu (24 de ani), pentru „a-i arunca” în joc pe Florin Tănase (31 de ani) și Valentin Mihăilă (26 de ani). Încercarea n-a avut sorți de izbândă, însă, România nereușind să producă vreun lucru notabil pe tabelă. Pe final de meci, a intract chiar și Stanciu în locul lui Răzvan Marin (30 de ani) și a preluat banderola de căpitan, dar chiar și așa, selecționata lui Hagi a asistat neputincioasă la „deznodământul” înfrângerii. 
Mai departe, România trebuie „să se scuture” de șocul înfrângerii din Suedia și să se recalibreze pentru perioada intensă pe care a început-o, având un total de patru meciuri în 10 zile - echipa națională a țării noastre va primi vizita celor de la Bosnia și Herțegovina, meci care se va disputa, însă, fără spectatori.

Programul și rezultatele României în grupa sa de Liga Națiunilor

Suedia-România: 2-1
România-Bosnia și Herţegovina (28 septembrie, 21.45)
Polonia-România (2 octombrie, 21.45)
România-Suedia (5 octombrie, 21.45)
România-Polonia (14 noiembrie, 21.45)
Bosnia și Herţegovina-România (17 noiembrie, 21.45)

Clasamentul grupei României în Liga Națiunilor

1. Suedia: 3p;
2. Polonia: 1p;
3. Bosnia și Herțegovina: 1p;
4. România: 0p.

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