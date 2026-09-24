A treia e cu noroc? Reghecampf, noul antrenor al FCSB. Planul său la echipă

Laurențiu Reghecampf (51 de ani) este noul antrenor al lui FCSB, după ce gruparea de lângă Capitală și-a încheiat înțelegerea cu Marius Baciu (51 de ani), pe fondul nemulțumirilor pentru parcursul slab din actualul sezon de Superliga României. Noul ocupat al băncii tehnice a avut parte, în cel de-al treilea său mandat la FCSB de o prezentare specială, vorbind hotărât despre ce-și propune la echipă.

Laurențiu Reghecampf, noul antrenor al lui FCSB Foto: Sportpictures

„Sunt foarte fericit că am ajuns aici. A fost o săptămână grea pentru mine, dar mi-am dorit foarte mult și lucrul acesta este cel mai important. Știu exact ce ne așteaptă, ce urmează. Avem foarte multe lucruri de făcut, iar cel mai important lucru pentru noi este să ne câștigăm primul meci. După aceea, vom încerca să ne desfășurăm programul, de la etapă la etapă, pentru că în perioada aceasta cel mai important pentru noi sunt punctele și jucătorii să recapete încredere, pofta de joc și să aducem din nou acea putere, acea echipă care conduce meciul de la început la sfârșit. Ambițiile sunt aceleași. Întotdeauna se dorește victoria, se dorește să se câștige un trofeu sau mai multe, câte se poate. Întotdeauna a fost așa și întotdeauna va fi așa. Nimic nu este nou. Cunosc acest club, știu ce mă așteaptă, de aceea o să încercăm de astăzi să dăm drumul la treabă și să avem rezultatele pe care ni le dorim”, au fost cuvintele lui Reghecampf, care și-l dorește pe Nicolae Stanciu (33 de ani) la echipă. Participanții la conferința de presă a numirii sale la FCSB au putut vedea un montaj video cu reușitele din încercările anterioare de antrenorat.

Și-a dorit atât să vină la FCSB, încât a plătit 150.000 de euro către fosta echipă

În cele ce urmează, Reghecampf are un obiectiv clar: „Cel mai important lucru este să reușim din nou, dacă se poate. Nu este ușor, nu este un lucru simplu de realizat, să jucăm din nou în grupele de Liga Campionilor. Vrem să câștigăm. Multe lucruri nu putem face. Echipa este deja formată, perioada de transferuri s-a terminat. Să avem încredere în jucători, ei să înțeleagă ce ne dorim și ce își dorește această echipă, în fiecare sezon. Orice jucător care ajunge la FCSB trebuie să fie conștient de faptul că există o presiune foarte mare, există o foame de rezultate, de trofee. Sunt avantaje materiale foarte mari comparativ cu alte echipe, dar și așteptările sunt în aceeași direcție”. Pentru a putea prelua FCSB, Reghecampf și-a încheiat socotelile în fotbalul tunisian, acolo unde a pregătit Esperance, începând cu luna iunie. Din dorința de a pleca, Reghecampf a acceptat să achite clauza de reziliere, echivalentă cu trei salarii, respectiv aproximativ 150.000 de euro.

Mai departe, Reghecampf, care ultima dată în țară a antrenat Universitatea Craiova, în 2023, are la dispoziție 16 zile pentru a pregăti meciul de debut: FCSB își va măsura forțele cu Oțelul Galați, pe 10 octombrie, în etapa a XI-a de Superliga României.

În primul său mandat la FCSB, Reghecampf a adunat 103 meciuri, înregistrând 63 de victorii, 27 de remize și 13 înfrângeri, iar în al doilea a consemnat 37 de victorii, 20 de remize și 16 înfrângeri, per total având două titluri, o Cupă a Ligii și o Supercupă a României.