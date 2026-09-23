Calculele României în Liga Națiunilor. Ce șanse are echipa lui Hagi la locul 1

Doar câteva zile o mai despart pe echipa națională de fotbal a României de începutul parcursului în Liga Națiunilor. Țara noastră își va începe drumul în competiție împotriva Suediei, în deplasare, vineri - selecționerul Gheorghe Hagi (61 de ani) se arată optimist, fiind de părere că selecționata sa ar putea câștiga grupa.

Nicolae Stanciu, căpitanul echipei naționale de fotbal a României Foto: Sportpictures

Nu aceeeași părere o au, însă, statisticienii - Football Meets Data a calculat care a fi șansele ca „tricolorii” să câștige o grupă din care mai fac parte Bosnia și Herțegovina, Polonia și Suedia. Potrivit acestora, scenariul lui Hagi nu este chiar cel mai probabil, România fiind cotată cu doar 17,8% să termine grupa sa pe prima poziție, scenariu fericit în care ar obține promovarea din Liga B în A, în viitoarea ediție a competiției.

Suedia, privită drept favorită la câștigarea grupei

Mai departe, statisticienii sunt de părere că România are 23,5% șanse la locul doi, 28,6% la trei și 30% la patru. Favorita lor este nimeni alta decât Suedia, cotată cu 36,7% probabilitate la primul loc în grupă.

În situația în care România ar încheia pe poziția secundă, ar urma un baraj pentru promovarea în Liga A, iar dacă va fi pe locul trei, va rămâne în Liga B. Nu în ultimul rând, dacă va încheia ultima în ierarhie, va avea de disputat un meci de baraj pentru evitarea retrogradării în Liga C.

România își va începe periplul în Liga Națiunilor în deplasare cu Suedia, urmând ca partida de acasă, împotriva celor de la Bosnia și Herțegovina, să fie fără spectatori. Meciul în care își va măsura forțele cu selecționata nordică va avea loc, vineri, de la 21.45, pe Strawberry Arena din Solna, fiind televizat de Antena 1.

Programul României în grupa sa de Liga Națiunilor

Suedia-România (25 septembrie, 21.45)

România-Bosnia și Herţegovina (28 septembrie, 21.45)

Polonia-România (2 octombrie, 21.45)

România-Suedia (5 octombrie, 21.45)

România-Polonia (14 noiembrie, 21.45)

Bosnia și Herţegovina-România (17 noiembrie, 21.45)