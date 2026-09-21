 „Tricolorii” au început să se reunească. Programul României în Liga Națiunilor
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„Tricolorii” au început să se reunească. Programul României în Liga Națiunilor

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Echipa naţională a României s-a reunit la Centrul Naţional de Fotbal de la Mogoşoaia pentru primele patru meciuri din noua ediţie a Ligii Naţiunilor, de altfel și debutul oficial al selecționerului Gheorghe Hagi (63 de ani) la „cârma” primei reprezentative a țării noastre.

România se pregătește de Liga Națiunilor
România se pregătește de Liga Națiunilor Foto: Facebook/Echipa națională de Fotbal a României

Primii sosiţi au fost Andrei Burcă (33 de ani) şi Nicolae Stanciu (33 de ani), prezenţi la baza de pregătire încă de luni, iar sâmbătă li s-a alăturat şi Valentin Mihăilă (26 de ani). Duminică, în prima parte a zilei, alţi 13 jucători s-au alăturat lotului, înainte de debutul oficial al antrenamentelor: Tudor Băluţă (27 de ani), Nicuşor Bancu (34 de ani), Vladimir Screciu (26 de ani), David Matei (20 de ani) şi Alexandru Cicâldău (29 de ani), dar şi Ianis Hagi (27 de ani), Denis Drăguş (27 de ani), Andrei Borza (20 de ani), Matei Ilie (23 de ani), Olimpiu Moruţan (27 de ani), Vlad Dragomir (27 de ani), Lisav Eissat (21 de ani) şi Andrei Raţiu (28 de ani). În a doua parte a zilei, erau așteptați să se alăture Ionuţ Radu (29 de ani), Bogdan Racoviţan (26 de ani), Andrei Coubiş (22 de ani), Raul Opruţ (28 de ani) şi Cătălin Cîrjan (23 de ani).

Cel puțin doi „tricolori” indisponibili pentru misiunea din Liga Națiunilor

Prima şedinţă de pregătire a avut loc în weekend, Drăguş lipsind de la antrenament, după ce a suferit un traumatism la genunchiul stâng, în meciul dintre Universitatea Craiova și FCSB, iar investigaţiile medicale efectuate au arătat că nu va putea fi recuperat în timp util, devenind indisponibil pentru primele patru partide din Liga Naţiunilor și fiind, astfel, al doilea „tricolor” care va absenta din motive medicale, după Florinel Coman (28 de ani). Lotul pe care Hagi se va putea baza în parcursul său în Liga Națiunilor va fi complet luni seară. România își va începe periplul în Liga Națiunilor în deplasare cu Suedia, urmând ca partida de acasă, împotriva celor de la Bosnia și Herțegovina, să fie fără spectatori.

Programul României în grupa sa de Liga Națiunilor

Suedia-România (25 septembrie, 21.45)
România-Bosnia și Herţegovina (28 septembrie, 21.45)
Polonia-România (2 octombrie, 21.45)
România-Suedia (5 octombrie, 21.45)
România-Polonia (14 noiembrie, 21.45)
Bosnia și Herţegovina-România (17 noiembrie, 21.45)

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