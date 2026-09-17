Șoc la Jocurile Olimpice: sportivii vor concura într-un fluviu cu crocodili

Jocurile Olimpice din 2032 sunt în centrul unei discuții aprinse, după ce fluviul Fitzroy, care adăposteşte crocodili „mâncători de oameni”, a fost ales oficial, joi, ca loc de desfăşurare a probelor de canotaj şi kaiac-canoe, din cadrul Olimpiadei care se va desfășura la Brisbane, în Australia. Decizia locului a fost luată, teoretic, în urma unei evaluări independente „aprofundate şi riguroase”, potrivit Federaţiei Mondiale de Canotaj.

Olimpiada din 2032 este în mijlocul unor controverse Foto: EPA

Situată în Rockhampton, la aproximativ 600 km nord de Brisbane, alegerea fluviului este una cel puțin controversată. Pe lângă prezenţa crocodililor marini, cunoscuţi ca fiind „mâncători de oameni”, există numeroase îngrijorări legate de condiţiile tehnice şi de echitatea sportivă: Fitzroy este în special predispus la viituri şi curenţi puternici, care pot crea condiţii inegale de competiţie. Totodată, lipsa capacităţilor de cazare pentru sportivi şi spectatori a stârnit un val de critici. Așa se face că, între timp, o petiţie prin care se solicita mutarea competiţiilor de la JO 2032 într-o instalaţie construită special în apropierea oraşului Brisbane a strâns mii de semnături.

A fost găsit un crocodil de 4,6 metri, în urmă cu trei ani

Totuși, locația este considerată adecvată pentru găzduirea competiţiilor, decizie aprobată de conducerea World Rowing (Federaţia Internaţională de Canotaj) şi Paddle Worldwide (Federaţia Internaţională de Kaiac-Canoe), precum şi de organizatorii Jocurilor Olimpice, oferindu-se asigurări că vor fi puse în aplicare proceduri, în cazul observării unuia dintre acestei reptile. Situația stârnește numeroase îngrijori, dat fiind că Fitzroy reprezintă limita sudică a populaţiei reproducătoare de crocodili marini din Queensland și în această zonă au fost deja semnalate mai multe exemplare de dimensiuni foarte mari, printre care un exemplar de 4,6 metri, capturat în 2023, la aproximativ şase kilometri de viitorul traseu.

În vara lui 2032, în perioada 23 iulie-8august, metropola australiană Brisbane va găzdui cea de-a XXXV-a ediție de vară a Jocurilor Olimpice - este pentru a treia oară când competiția are loc pe continental Australian, după Sydney 2000 și Melbourne 1956. De asemenea, odată cu JO2032, Australia va deveni a doua țară, după Statele Unite ale Americii, cu trei orașe diferite găzde ale Jocurilor Olimpice de vară și va primi drapelul olimpic, în timpul ceremoniei de închidere a Jocurilor Olimpice de vară, din 2028, de la Los Angeles.