Sabalenka, criză de nervi la US Open, după ce a pierdut trofeul cu Rybakina

Elena Rybakina (27 de ani) s-a impus campioană la US Open, acolo unde a câştigat, sâmbătă, împotriva jucătoarei din Belarus Aryna Sabalenka (28 de ani), graţie victoriei sale cu 6-4, 5-7, 6-2. După acest succes, kazaha îi ia locul de lider WTA adversarei sale, consemnând al doilea titlu de Grand Slam al sezonului.

Elena Rybakina (dreapta), noua campioană de la US Open Foto: EPA

Grație acestei victorii uriașe, Rybakina va ocupa pentru prima dată în carieră locul unu mondial, câștigând primul său titlu la Flushing Meadows și al treilea Grand Slam din carieră, după Wimbledon 2022 şi Openul Australiei din ianuarie, unde o învinsese tot pe Sabalenka. Totuși, jucătoarea din Belarus conduce încă în confruntările directe cu cea din Kazahstan, 10-8, însă are înfrângeri în meciurile cele mai importante. Născută la Moscova, dar reprezentând Kazahstanul pe circuitul de tenis, din 2018, Rybakina devine a treia jucătoare din secolul XXI, care câştigă Openul Australiei şi US Open în acelaşi an, după nemțoaica Angelique Kerber (2016) şi Sabalenka (2024).

De altfel, Sabalenka n-a digerat deloc bine înfrângerea de la US Open, fiind nervoasă și bufnind, de-a lungul partidei. După meci, n-a mai avut deloc autocontrol și, imediat după ultimul punct, sportiva belarusă și-a aruncat racheta, chiar înainte s-o salute la fileu pe adversara sa, ca mai apoi, camerele de filmat să o surprindă în timp ce distrugea racheta de tenis, în timp ce Rybakina saluta publicul și se bucura de succes. Mai mult, după ce s-a îndreptat în tribună, către staff-ul ei, văzând că este în raza unei camere TV, fosta lideră mondială a gesticulat nervos și i-a cerut operatorului de filmare să plece, înjurându-l. „Este cu adevărat greu să-ți controlezi emoțiile când pierzi într-o finală de Mare Șlem, când încercai să câștigi al treilea titlu consecutiv. Dacă aș fi ținut totul în mine, acum sau pe teren n-aș fi fost în stare să scot un cuvânt. Nu ar fi fost deloc plăcut acolo. Am vrut să descarc toată acea agresivitate și dezamăgire”, a fost tot ceea ce a putut spune Sabalenka despre comportamentul său.

La masculin, lupta se dă între neamțul Alexander Zverev (29 de ani, 2 ATP) și americanul Ben Shelton (9 ATP), meciul fiind programat duminică, de la ora 21.00.