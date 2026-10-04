Florin Răducioiu și Andreea Albăstroiu s-au căsătorit! Ce rochie a îmbrăcat soția fostului atacant

Florin Răducioiu (56 de ani), unul dintre cei mai iubiți atacanți din istoria echipei naționale de fotbal a României, a făcut pasul cel mare alături de aleasa inimii sale, Andreea Albăstroiu.

Florin Răducioiu și Andreea Albăstroiu s-au căsătorit Foto: Instagram

Cununia civilă a avut loc sâmbătă, 3 octombrie 2026, la Primăria Sectorului 1 din București, marcând un deznodământ fericit pentru o relație care a depășit inclusiv o scurtă perioadă de separare.

Primele cadre de la cununia civilă a lui Florin Răducioiu cu Andreea Albăstroiu

Fostul atacant a repostat pe contul său de Instagram primele instantanee de la starea civilă.

Pentru momentul semnării actelor, mirele a ales un costum bej elegant, în timp ce partenera sa a purtat o rochie albă asimetrică, scurtă în față și cu trenă lungă în spate.

Relația lor a debutat în Italia, țară în care Răducioiu a scris pagini importante în fotbalul profesionist: „Pe Andreea am cunoscut-o în Italia. La Milano. Eu mergeam tot timpul la Milano și mai ales la Brescia atunci. Printr-un prieten comun am cunoscut-o. Tot fotbalul ne-a unit. Eu n-am crezut că voi avea o soție româncă. Viața m-a dus pe alte meleaguri, sunt foarte fericit și e foarte importantă pentru mine Andreea. Pentru ce face pentru mine, că are grijă de mine, cum și eu am grijă de ea”, a declarat fostul internațional într-un interviu acordat Gazetei Sporturilor.

1/3 Florin Răducioiu a spus DA Foto: Instagram

Trecutul sentimental: căsnicia cu Astrid, cei doi fii și legătura din tinerețe cu Janine Ștefan

Pentru fostul atacant al Generației de Aur, acesta este al doilea mariaj oficial. Răducioiu a fost căsătorit timp de peste două decenii cu italianca Astrid, relație începută în toamna anului 1993 și concretizată printr-o nuntă după Campionatul Mondial din Statele Unite din 1994.

Din acea căsnicie, încheiată prin divorț în anul 2018, au rezultat doi băieți: Andrea (29 de ani) și Alessandro (27 de ani).

Fostul fotbalist a precizat că raporturile cu fosta soție s-au redus la minimum odată cu trecerea anilor, fără resentimente, păstrând însă o legătură apropiată cu copiii săi: „Nu mai țin legătura cu prima soție decât foarte rar... ea s-a recăsătorit, are propria viață, eu am propria viață. Țin legătura cu băieții mei, sunt foarte mândru de ei”.

Anterior căsniciei cu Astrid, una dintre cele mai mediatizate relații din tinerețea fotbalistului a fost cea cu creatoarea de modă Janine Ștefan.