Verificări de amploare la unul dintre cele mai moderne complexuri sportive din România. Agenția Națională pentru Sport (ANS) a depus o plângere penală după ce controalele efectuate la Complexul Sportiv Național „Arcul de Triumf” din București au scos la iveală suspiciuni privind legalitatea unor operațiuni, dar și indicii privind posibile conflicte de interese.

Stadionul „Arcul de Triumf” găzduiește meciuri de rugby și de fotbal Foto: Adevărul

Agenția Națională pentru Sport a anunțat, printr-un comunicat publicat vineri, pe site-ul oficial, că la Complexul Sportiv Național „Arcul de Triumf” au fost efectuate mai multe controale care au vizat gestiunea financiară, achizițiile publice, personalul și administrarea patrimoniului.

În urma constatărilor, ANS a formulat o plângere penală, în baza căreia a fost constituit un dosar penal, aflat în cercetare la structurile de investigare a criminalității economice din cadrul Poliției, scrie Newsweek.

Angajați peste numărul de posturi aprobat

Una dintre problemele semnalate de Agenția Națională pentru Sport vizează angajarea unui număr de salariați mai mare decât cel aprobat. Mai mult, ANS susține că a fost nevoită să suplimenteze fondurile pentru a evita blocarea conturilor complexului sportiv.

„Mai mult, pentru a evita blocarea conturilor şi pierderea eşalonării la plată, Agenţia Naţională pentru Sport a aprobat suplimentarea creditelor pentru cheltuielile de personal ale Complexului Sportiv Naţional «Arcul de Triumf», destinată exclusiv stingerii obligaţiilor fiscale eşalonate către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. Aceste obligaţii au rezultat din încadrarea şi plata de către Complexul Sportiv Naţional «Arcul de Triumf» a unui număr de salariaţi peste numărul de posturi aprobat, fără acordul Agenţiei Naţionale pentru Sport”, se arată în comunicatul ANS citat de Newsweek.

Probleme cu gestionarea banilor

Reprezentanții Agenției Naționale pentru Sport susțin că problemele financiare reclamate de conducerea complexului nu sunt cauzate de lipsa fondurilor. Potrivit instituției, bugetul total pentru anul 2026 se menține la un nivel similar cu cel din ultimii trei ani.

„Dificultăţile de plată semnalate de conducerea Complexului Sportiv Naţional «Arcul de Triumf» nu sunt determinate de lipsa resurselor financiare, ci de modul în care acestea sunt gestionate şi de ordinea de prioritate în care sunt angajate şi plătite cheltuielile”, precizează ANS.

De asemenea, instituția atrage atenția asupra modului în care conducerea bazei sportive și-a repartizat bugetul pe parcursul anului.

„Faptul că cea mai mare parte a subvenţiei pentru bunuri şi servicii a fost programată în primele două trimestre reflectă propria planificare a conducerii acestuia, care avea obligaţia să-şi organizeze cheltuielile pentru întregul an”.

ANS subliniază că statul român a realizat investiții importante în această bază sportivă, infrastructura modernă permițându-i să obțină venituri proprii semnificative.

„Este firesc ca o bază sportivă nouă să necesite resurse publice mai reduse decât complexurile sportive mai vechi, în care sunt necesare investiţii pentru aducerea lor la standardele actuale”, se mai precizează în comunicat.

Suspiciuni privind conflicte de interese

Primul control menționat în comunicat a fost efectuat în anul 2025, iar constatările au fost transmise autorităților competente, inclusiv Curții de Conturi a României. Aceasta a desfășurat, la rândul său, o misiune de audit, ale cărei verificări au fost finalizate în luna noiembrie 2026.

ANS așteaptă raportul final și anunță că va face publice concluziile acestuia, în condițiile legii. Între timp, în luna noiembrie a fost dispusă o nouă acțiune de control, aflată în desfășurare.

„Verificările au relevat şi indicii privind posibile situaţii de conflict de interese în relaţiile contractuale ale Complexului Sportiv Naţional «Arcul de Triumf» cu unii operatori economici, inclusiv legături între aceştia şi persoane din cadrul instituţiei, care au fost aduse la cunoştinţa autorităţilor competente”, se mai arată în comunicatul Agenției Naționale pentru Sport.