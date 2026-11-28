Fotbalul polonez a adus în centrul atenției scene parcă desprinse de realitate: în timpul unui meci din eșalonul al treilea, un bărbat a pătruns pe teren cu o trotinetă electrică, reușind chiar o plimbare de câteva secunde bune pe gazon.

Spectatorul și-a dus la bun sfârșit plimbarea pe teren Foto: Captură Youtube

Partida dintre ZKS Stal Stalowa Wola şi echipa de rezervă a clubului Legia Varşovia, disputată vineri și încheiată cu 3-2 în favoarea primei formații, s-a remarcat printr-un episod ieșit din comun, după ce un spectator a intrat pe terenul de joc pe o trotinetă electrică. Momentul s-a petrecut în prelungiri, iar bărbatul a rămas preț de câteva secunde pe gazon, continuându-și liniştit plimbarea, înainte de a fi urmărit de câţiva agenţi de securitate. Totuşi, potrivit imaginilor filmate de spectatorii meciului, spectatorul a reuşit să părăsească stadionul de unul singur.

„Nu cred că s-a mai întâmplat, vreodată, așa ceva”

„N-am mai văzut aşa ceva în viaţa mea”, s-a auzit spunând comentatorul, în vreme ce jucătorii angrenați în meci nu au părut prea afectaţi de scenă şi au continuat să joace, în timp ce bărbatul continua să se plimbe. Momentul s-a petrecut la câteva minute după marcarea golului victoriei, în minutul 85, când pe stadion a început să se audă o melodie, în timp ce oamenii observau o trotinetă electrică traversând în viteză terenul de joc. Suporterul, care nu a fost identificat, a traversat o parte a terenului pe trotineta electrică, evitându-i cu abilitate pe stewarzi, înainte de a ieși din incintă în apropierea liniei porții.

Situația a dus, pentru scurt timp, la întreruperea jocului în ultimele momente ale partidei, întrucât arbitrul a solicitat intervenția serviciului de securitate pentru a scoate suporterul de pe teren. „Asistăm chiar acum la scene foarte neobișnuite pe terenul din Stalowa Wola. Mă întreb cum să interpretez asta. Mi se pare că un suporter a intrat pe teren într-un mod pe care nu l-am mai văzut până acum: pe o trotinetă electrică. Nu cred că s-a mai întâmplat, vreodată, așa ceva”, a punctat comentatorul meciului din Polonia.