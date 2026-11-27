Liga Europa a adus în primplan o parte mai puțin „fardată” a fotbalului, două dintre meciurile de joi seară fiind marcate de violențe greu de privit. Pe deoparte, la partida dintre Olympique Marseille și Levski Sofia (1-0), susținătorii francezi au fost ieșiți de sub control, atacându-și adversarii din tribune cu țevi metalice, bătând inclusiv femei și furându-le gențile acestora. Nici duelul dintre Beşiktaş şi israelienii de la Hapoel Be'er Sheva (2-1), etapa a cincea, mutat în Georgia, nu a fost lipsit de probleme: partida a fost întreruptă, în minutul 25, în urma unor „ciocniri” în tribune între suporterii turci şi poliţia georgiană.

Meciul dintre Olympique Marseille și Levski Sofia, sub semnul incidentelor Foto: EPA

Potrivit reprezentanților clubului Levski, cel puțin 11 suporteri bulgari au avut nevoie de îngrijiri medicale la spital, după ce au fost atacanți de persoane mascate cu bastoane. Imaginile surprinse la fața locului arată oameni plini de sânge, folosind obiecte improvizate și țevi metalice pentru a-i lovi pe ceilalți printr-un gard cu plasă, care separa sectoarele tribunelor, agenții de securitate fiind complet depășiți.

Tensiune pe toate planurile la meciul lui Beșiktaș, mutat la Georgia

Totodată, meciul turcilor, care trebuia să se joace, în mod normal, la Istanbul, a fost mutat în Georgia, la Batumi, din cauza problemelor de securitate legate de echipa israeliană, relația tensionată dintre țări fiind una cunoscută. De la faptul că jucătorii lui Beșiktaș nici nu au vrut să îi salute pe adversari la startul jocului, până la cele petrecute în tribune, totul a fost sub semnul tensiunii: polițiștii georgieni au intervenit violent și ar fi folosit și gaze lacrimogene printre susținătorii turci. Ciocnirile au izbucnit între poliţia georgiană şi suporterii echipei Beşiktaş, după ce forțele de ordine au intervenit în momentul în care un suporter a desfăşurat un steag palestinian în tribune. Imaginile difuzate ulterior au arătat un suporter al echipei Beşiktaş fiind scos pe o targă, iar mulţi alţii au fost răniţi în urma intervenţiei, meciul fiind chiar întrerupt, în minutul 25, în urma incidentelor din tribune.