Oficializarea lui Edi Iordănescu la divizionara secundă Watford FC e o chestiune de ore, însă cu toate că încă n-a bătut palma, antrenorul român are deja contestatari. Unul dintre cei mai importanți jucători de la clubul englez, din ultimul deceniu și jumătate, se arată tranșant în privința încrederii în fostul selecționer al României, pe care nu-l consideră o alegere potrivită și căruia nu-i prevede un viitor prea lung ori strălucit la „cârma” lui Watford.

Edi Iordănescu, aproape să bată palma în divizia secundă engleză Foto: Sportpictures

Troy Deeney (38 de ani), fost atacant al echipei, pe care a condus-o din teren din ipostaza de căpitan, nu e deloc impresiona tde Edi Iordănescu, despre care punctează nu are un istoric care să-l recomande, fiind sceptic că va rămâne prea mult la echipa din Anglia. Un nume respectabil în istoria clubului, pentru care a jucat în 419 meciuri și a reușit să înscrie de 140 de ori, Deeney nu este deloc optimist în privința tehnicianului din țara noastră.

„Din păcate, următorul antrenor care va veni... Dacă te uiți la parcursul său profesional, nu a rămas nicăieri mai mult de două sezoane. Au ajuns în punctul în care aduc oameni care nici măcar nu își doresc să rămână la echipă atât de mult timp. Ca ​​să fiu sincer, e o realitate destul de tristă”, a declarat Deeney, în presa britanică, făcând referire și la faptul că, în medie, Watford își schimbă antrenorul la fiecare jumătate de an, de la preluarea clubului de către familia Pozzo, în 2012.

Schimbă antrenorul la fiecare șase luni

Cel mai recent, gruparea a fost antrenată de italianul Alessio Dionisi (46 de ani), demis pe 22 noiembrie, după ce a obținut 15 puncte în tot atâtea meciuri disputate. În situația dată, Edi Iordănescu este al 26-lea antrenor în „era” Pozzo, având un contract prevăzut pe șase luni, cu posibilitate de prelungire de doi ani, dacă va salva echipa de fotbal de la retrogradarea din Championship.

Edi Iordănescu este liber, după despărțirea de Legia Varșovia, în octombrie 2025 - cu toate că a fost vehiculată o eventuală revenire la națională, FRF a ales să bată palma cu Gheorghe Hagi (61 de ani), în primăvara acestui an. Totuși, de numele lui Edi Iordănescu se leagă parcursul lăudabil la EURO 2024, unde „tricolorii” au ajuns până în optimile de finală. În cele din urmă, în urmă cu doi ani, Iordănescu Jr. și-a anunțat plecarea, zvonurile indicând unele disensiuni de ordin financiar, mai ales în privința staff-ului său. Cert este că, în iulie 2024, cele două părți au încheiat colaborarea, pentru ca trei săptămâni mai târziu să vină Mircea Lucescu, iar ulterior să preia frâiele cel supranumit „Regele”.