Dispariția legendarului fotbalist român Dudu Georgescu, la vârsta de 76 de ani, în Canada, este învăluită în suspans și ridică semne de întrebare, după ce autoritățile din Toronto au deschis o anchetă pentru moarte suspectă.

Femeia care îi închiria apartamentul lui Dudu Georgescu rupe tăcerea Foto: Mediafax

Dublul câștigător al trofeului „Gheata de Aur” și golgheterul absolut din istoria primei ligi din România a fost găsit fără suflare în locuința închiriată, având leziuni pe corp, iar anchetatorii iau în calcul atât varianta unei crime, cât și pe cea a sinuciderii, potrivit informațiilor publicate de Gazeta Sporturilor.

De la căzătura din pat, la sosirea echipajelor de salvare și ridicarea soției ca prim-suspect

Circumstanțele dramatice ale decesului au fost relatate pentru GSP.ro de Irina Șandor, femeia care gestiona apartamentul în care locuia fostul mare internațional, imobil administrat de soțul ei, Șandor Gavrilă — fost naist în ansamblul „Ciocârlia” al Ministerului de Interne, stabilit în Canada și devenit om de afaceri.

Potrivit mărturiilor acesteia, totul ar fi început în momentul în care Dudu Georgescu a căzut din pat, iar soția sa, Marina, a cerut ajutorul unui vecin român pentru a-l ridica.

„A căzut din pat, Marina a dat telefon unui român mai apropiat de Dudu, i-a spus să vină să-l ajute, că nu poate să-l ridice. Persoana aceea ne-a comunicat că a văzut ceva suspicios la el și a rugat-o pe Marina să dea telefon la Salvare. Am înțeles că Marina a sunat Salvarea, Salvarea a venit, a constatat ce a constatat și s-a considerat că e nevoie de sosirea altei Salvări. Am înțeles că au venit deja prea târziu, fiind deja mort”, a povestit Irina Șandor.

După sosirea poliției și a reprezentanților de la morgă, situația a luat o turnură neașteptată, iar locuința a fost sigilată și pusă sub pază permanentă. „Marina a fost ridicată ca prim-suspect de către Poliție. A fost ținută trei zile la Poliție, apoi i-au dat drumul, probabil sub cauțiune, probabil trebuie să fie disponibilă Poliției 24 de ore. Nu poate să intre nimeni, este un polițist în fața ușii care păzește 24 de ore. Marina este fugită. Unde? Nu știu! Nu știu dacă a fost eliberată pe cauțiune sau i-au dat drumul fără dovezi... Doar Poliția poate spune. Decizia nu poate veni fără realizarea autopsiei, fără decizia medicului legist în privința cauzei morții lui”, a adăugat femeia.

Dramele ascunse ale lui Dudu Georgescu

Dincolo de ancheta penală aflată în desfășurare, mărturiile scoase la iveală conturează portretul unui final de viață marcat de suferință și singurătate pentru atacantul care a scris istorie în fotbalul românesc cu recordul său de 252 de goluri în prima divizie și patru titluri consecutive de golgheter, cucerite între 1975 și 1978.

Stabilit de mai mulți ani peste Ocean, Dudu Georgescu se confrunta de o bună perioadă de timp cu probleme grave și greu de controlat de sănătate, dar și cu presiuni financiare constante.

„Situația este foarte critică. Poliția investighează și a anunțat că este vorba de crimă sau de sinucidere. (...) Dudu era foarte tulburat din cauza stresului și a situației sale financiare. A suferit, de-a lungul anilor, din cauza întâmplărilor, din cauza joburilor pe care le-a avut aici. Românii de aici au încercat să-l ajute, dar el s-a distanțat de toată lumea. M-au solicitat pe mine când au venit în Canada să le găsesc un apartament. Au locuit acolo cu o chirie cât am putut eu să le-o dau de mică, fiindcă nu aveau job. El a fost un singuratic, un om care greu se acomoda cu prietenii. A muncit, a făcut tot felul de munci josnice”, a mărturisit Irina Șandor pentru Gazeta Sporturilor.