Mai multe cluburi uriașe de fotbal, de la FC Barcelona și Paris Saint-Germain, până la Bayern München, se văd nevoite „să înghită în sec”, uitându-se cum unul dintre jucătorii de perspectivă din „sportul rege” e la un pas să bată palma cu nimeni alta decât Real Madrid.

JJ Gabriel ar putea prinde echipa mare, la începutul lui 2027 Foto: Captură Youtube

La doar 16 ani, JJ Gabriel pare să fi tras „lozul cel mare” și lasă în urmă Manchester United pentru un traseu promițător pe „Santiago Bernabéu”, mijlocaşul ofensiv al naţionalei engleze U17 confirmând mutarea. „Am ajuns aici în 2020, când eram un copil de 10 ani, plin de vise. Am crescut atât ca jucător, cât şi ca om”, au fost cuvintele jucătorului prin intermediul social media, adăugând: „Încep un nou capitol, dar Manchester United va face întotdeauna parte din povestea mea”.

Are un alt nume „de scenă”, la inițiativa tatălui său

Presa internațională îl dă drept sigur la Real Madrid, care ar profita de o „chichiță” din regulamentul FIFA, aceasta din urmă permițând cluburilor europene să încheie contracte profesionale cu tineri jucători cu vârste cuprinse între 16 şi 18 ani, cu condiţia ca aceştia să deţină un paşaport european - practic, cazul lui JJ Gabriel, care se va alătura astfel lotului de talente al lui Real Madrid, fără să fi purtat tricoul echipei de seniori a „diavolilor roșii” în vreun meci oficial, spre dezamăgirea sa, care i-a grăbit plecarea.

Informațiile disponibile de până acum sugerează că JJ Gabriel ar semna un contract pe trei ani, urmând ca de anul viitor să spere la echipa mare, iar în răstimp să poată evolua la juniori.

Numindu-se, de fapt, Joseph Junior Andreou O'Cearuill, tânărul fotbalist joacă sub un alt nume din considerente de... marketing, la ideea tatălui său. La cei 16 ani ai săi, JJ Gabriel a evoluat la echipa U21 a lui United, unde s-a remarcat aproape la fiecare meci cu contribuții decisive.