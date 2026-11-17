„Tricolorii” se întorc învinși de la Zenica, acolo unde Bosnia-Herțegovina s-a impus cu 2-1, marți. Mai departe, România lui Gheorghe Hagi (61 de ani) își îndreaptă atenția spre meciul de baraj din primăvară, care se va disputa în dublă manșă.

Ianis Hagi, neputincios pe teren Foto: Sportpictures

„Cu siguranță ne doream alt rezultat... Sunt puțin, nu fericit, dar cu gânduri bune, pentru că am jucat o parte mare a meciului destul de bine. Mi-a plăcut de echipă, mi-a plăcut atitudinea. Au reușit să dea cel de-al doilea gol, un gol foarte frumos. Ne-am relaxat un pic mai devreme”, a fost de părere marcatorul României, Daniel Bîrligea (26 de ani), adăugând: „Trebuie să muncim, să fim mai atenți. Ne reproșăm cu siguranță locul unde suntem, trebuie să venim cu gândul că la națională trebuie să venim să luptăm”.

„Puteam să câștigăm. Din păcate, am pierdut”

„Echilibrat. Ambele echipe au luptat să câștige. Puteam să câștigăm. Din păcate, am pierdut. Am întâlnit o echipă în mare creștere, vine de la Mondiale. Mai avem de învățat să gestionăm meciurile din deplasare mult mai bine”, a spus și Hagi, concluzionând: „Putem merge înainte cu încredere. Vom vedea ce o să fie”.

România spera să poată evita barajul pentru menținerea în Liga B, dacă ar fi reușit să învingă Bosnia-Herțegovina, iar Polonia ar fi obținut cel mult o remiză în partida de fotbal cu Suedia. În realitate, însă, România termină pe ultimul loc în grupa de Liga Națiunilor și o așteaptă un meci de baraj de rămânere în Liga B cu o echipă care termină pe locul doi în Liga C - până acum, și-au asigurat locul la baraj patru naționale: Belarus, Cipru, Estonia și Insulele Feroe. Barajele se vor disputa în dublă manșă, în martie 2027. Tragerea la sorți pentru faza eliminatorie și barajele din Liga Națiunilor va avea loc la finalul acestei săptămâni, vineri, 20 noiembrie, de la ora 14.00, la Nyon, în Elveția.

Programul și rezultatele României în grupa sa de Liga Națiunilor

Suedia-România: 2-1

România-Bosnia și Herţegovina: 2-4

Polonia-România (2 octombrie, 21.45)

România-Suedia: 0-1

România-Polonia: 2-1

Bosnia și Herţegovina-România: 2-1

Clasamentul grupei României în Liga Națiunilor

1. Suedia: 14p;

2. Bosnia și Herțegovina: 11p;

3. Polonia: 5p;

4. România: 3p.