 Naționala României, victorie cu Polonia, primul succes într-un meci oficial cu Gică Hagi selecționer
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Naționala României, victorie cu Polonia, primul succes într-un meci oficial cu Gică Hagi selecționer

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S-a spart ghinionul! Naționala României a învins cu scorul de 2-1 Polonia, în fața a 46.000 de spectatori pe „Arena Națională”, în penultima etapă a Ligii Națiunilor. E primul succes al lui Gică Hagi în noul mandat, într-un meci oficial.

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Foto: Sportpictures

Naționala României a obținut prima victorie în actuala ediție a Ligii Națiunilor, după ce a învins Polonia, scor 2-1, pe Arena Națională. Susținuți de 46.000 de spectatori, tricolorii lui Gică Hagi au făcut uitată înfrângerea din tur și au câștigat un meci plin de emoții, cu două goluri anulate și un final tensionat.

Partida a început cu emoții pentru români. În minutul 7, Robert Lewandowski a trimis mingea în plasă, însă reușita atacantului polonez a fost anulată pentru ofsaid. Tricolorii au răspuns prin Ianis Hagi, care a șutat puțin pe lângă vinclu, în minutul 20.

Polonezii au continuat să amenințe poarta României, iar Lewandowski a ratat o ocazie importantă în minutul 38. Ultima șansă a primei reprize le-a aparținut gazdelor, dar șutul lui Băluță a fost respins de portarul Dragowski.

Două goluri în patru minute au decis meciul

Repriza secundă a adus și mai mult spectacol. În minutul 58, Florinel Coman a înscris după o pasă a lui Dennis Man, însă bucuria românilor a fost întreruptă de VAR. Arbitrul a anulat golul pentru un fault comis anterior de Andrei Rațiu.

Au urmat minute dificile pentru România. Rațiu a intervenit salvator în fața lui Lewandowski, iar portarul Hindrich a avut o paradă extraordinară la șutul atacantului polonez.

Deschiderea scorului a venit în minutul 68. Alexandru Cicâldău a șutat din careu, mingea a fost deviată și l-a păcălit pe Dragowski.

Patru minute mai târziu, Daniel Bîrligea a recuperat și a protejat excelent o minge, apoi i-a pasat lui Dennis Man, care a înscris pentru 2-0 spre bucuria fanilor aflați în tribunele „Arenei Naționale”!

Final cu emoții pentru România

Ianis Stoica putea închide definitiv meciul în minutul 74, dar a ratat o ocazie uriașă. Polonezii au profitat și au redus diferența în minutul 82, prin Marcel Regula, care a marcat cu capul.

Oaspeții au dominat ultimele minute și au căutat golul egalizator, însă apărarea României a rezistat.

Victoria cu 2-1 reprezintă primul succes al tricolorilor sub comanda lui Gică Hagi în grupa a 4-a din Divizia B a Ligii Națiunilor. România rămâne pe ultimul loc, cu trei puncte, în urma Poloniei (4), Bosniei (8) și Suediei (13). Miercuri, de la ora 21.45, va juca la Zenica, contra Bosniei - Herțegovina, în ultima etapă a competiției. 

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