Ianis Hagi, ținta criticilor: „Nu s-a impus pe unde a fost, asta e realitatea”

Un nume cu rezonanță în fotbalul românesc, fostul selecționer Victor Pițurcă (70 de ani), și-a povestit perspectiva despre echipa națională a țării noastre și despre Ianis Hagi, unul dintre căpitani, subiect constant de dezbatere. În primele patru meciuri de Liga Națiunilor, unde România a consemnat patru înfrângeri din tot atâtea dueluri disputate, fotbalistul de 27 de ani a evoluat în trei meciuri, adunând un total de 155 de minute - mult peste cele 103 prinse la echipa de club, Alanyaspor, în cele șase meciuri din acest sezon.

Ianis Hagi, unul dintre căpitanii naționalei României Foto: Sportpictures

În situația dată, Pițurcă remarcă antiteza dintre situația la echipele de club și cea de la națională în cazul lui Ianis, fiului selecționerului României, Gheorghe Hagi (61 de ani), comentând inclusiv momentul în care, intrat pe teren la ultimul meci, cu Suedia, pe Arena Națională, fotbalistul a fost întâmpinat de un „val” de huiduieli. „Publicul, la meciul cu Suedia, l-a susținut pe Gică Hagi, dar a fost acel moment când a intrat Ianis. Eu cred că nu pe Ianis l-a apostrofat publicul, ci prin el pe Gică. Lui cred că îi convenea mult mai mult să-l apostrofeze pe el decât pe băiatul lui. Ianis chiar nu are nicio vină. E o mare povară. Gică a avut și are mare încredere în Ianis. În ultimii ani, pe unde a jucat, Ianis nu s-a impus. Asta e realitatea! Dar la echipa națională a fost introdus de Edi Iordănescu, de Mircea Lucescu și a avut reușite. Tot timpul a găsit niște soluții, ori a dat pasă de gol, ori a marcat. A avut realizări și Gică a avut încredere în el, normal. Știm cu toții reacțiile lui când Ianis nu juca la echipa națională. El a avut încredere în Ianis, așa cum a avut în toți acești jucători că vor rupe lumea a doua. Din păcate, adevărul a fost altul”, au fost cuvintele lui Pițurcă într-un interviu pentru ProTV.

În prezent, „tricolorii” lui Hagi Sr., de altfel fără victorie în noul mandat de selecționer, sunt pe ultimul loc în grupa lor de Liga Națiunilor, fără vreun punct acumulat, având la dispoziție peste o lună pentru a pregăti următorul duel, când vor primi vizita Poloniei.

Programul și rezultatele României în grupa sa de Liga Națiunilor

Suedia-România: 2-1

România-Bosnia și Herţegovina: 2-4

Polonia-România (2 octombrie, 21.45)

România-Suedia: 0-1

România-Polonia (14 noiembrie, 21.45)

Bosnia și Herţegovina-România (17 noiembrie, 21.45)

Clasamentul grupei României în Liga Națiunilor

1. Suedia: 10p;

2. Bosnia și Herțegovina: 8p;

3. Polonia: 4p;

4. România: 0p.