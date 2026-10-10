 Ianis Hagi, ținta criticilor: „Nu s-a impus pe unde a fost, asta e realitatea”
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare

Ianis Hagi, ținta criticilor: „Nu s-a impus pe unde a fost, asta e realitatea”

Ultima actualizare:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Un nume cu rezonanță în fotbalul românesc, fostul selecționer Victor Pițurcă (70 de ani), și-a povestit perspectiva despre echipa națională a țării noastre și despre Ianis Hagi, unul dintre căpitani, subiect constant de dezbatere. În primele patru meciuri de Liga Națiunilor, unde România a consemnat patru înfrângeri din tot atâtea dueluri disputate, fotbalistul de 27 de ani a evoluat în trei meciuri, adunând un total de 155 de minute - mult peste cele 103 prinse la echipa de club, Alanyaspor, în cele șase meciuri din acest sezon.

Ianis Hagi, unul dintre căpitanii naționalei României
Ianis Hagi, unul dintre căpitanii naționalei României Foto: Sportpictures

În situația dată, Pițurcă remarcă antiteza dintre situația la echipele de club și cea de la națională în cazul lui Ianis, fiului selecționerului României, Gheorghe Hagi (61 de ani), comentând inclusiv momentul în care, intrat pe teren la ultimul meci, cu Suedia, pe Arena Națională, fotbalistul a fost întâmpinat de un „val” de huiduieli. „Publicul, la meciul cu Suedia, l-a susținut pe Gică Hagi, dar a fost acel moment când a intrat Ianis. Eu cred că nu pe Ianis l-a apostrofat publicul, ci prin el pe Gică. Lui cred că îi convenea mult mai mult să-l apostrofeze pe el decât pe băiatul lui. Ianis chiar nu are nicio vină. E o mare povară. Gică a avut și are mare încredere în Ianis. În ultimii ani, pe unde a jucat, Ianis nu s-a impus. Asta e realitatea! Dar la echipa națională a fost introdus de Edi Iordănescu, de Mircea Lucescu și a avut reușite. Tot timpul a găsit niște soluții, ori a dat pasă de gol, ori a marcat. A avut realizări și Gică a avut încredere în el, normal. Știm cu toții reacțiile lui când Ianis nu juca la echipa națională. El a avut încredere în Ianis, așa cum a avut în toți acești jucători că vor rupe lumea a doua. Din păcate, adevărul a fost altul”, au fost cuvintele lui Pițurcă într-un interviu pentru ProTV. 
În prezent, „tricolorii” lui Hagi Sr., de altfel fără victorie în noul mandat de selecționer, sunt pe ultimul loc în grupa lor de Liga Națiunilor, fără vreun punct acumulat, având la dispoziție peste o lună pentru a pregăti următorul duel, când vor primi vizita Poloniei. 

Programul și rezultatele României în grupa sa de Liga Națiunilor

Suedia-România: 2-1
România-Bosnia și Herţegovina: 2-4
Polonia-România (2 octombrie, 21.45)
România-Suedia: 0-1
România-Polonia (14 noiembrie, 21.45)
Bosnia și Herţegovina-România (17 noiembrie, 21.45)

Clasamentul grupei României în Liga Națiunilor

1. Suedia: 10p;
2. Bosnia și Herțegovina: 8p;
3. Polonia: 4p;
4. România: 0p.

Ghid de cumpărături

banner banner lautari jpg
#Exclusiv Click!
Pe câți bani cântă cei mai scumpi soliști din România, în 2026? „Nu toți au și voce de Eurovision!” Vedete românești
horoscop octombrie webp
Horoscop 10-17 octombrie. Taurii au o perioadă cu multe discuții, drumuri și vești, Scorpionii își pot îndeplini o dorință mai veche Horoscop
image
„Școala e la 900 de metri, dar elevii sunt aduși cu mașina”. Revolta bucureștenilor supărați pe părinții care blochează traficul adevarul.ro
image
Caz extrem de infestare cu ploșnițe. „Cel mai grav caz din cariera mea”, spune un specialist cu 38 de ani de experiență adevarul.ro

Parteneri

image
FCSB riscă să piardă cu 0-3 la masa verde meciul cu Oțelul. Oaspeții vor să meargă la TAS. Care este motivul. Exclusiv www.fanatik.ro
image
Aproape 30°C în octombrie într-o zonă din România. De săptămâna viitoare, temperaturile scad şi vin ploile observatornews.ro
image
A cumpărat o poșetă dintr-un second-hand cu 1,5 dolari. După câțiva ani a aflat că valorează 35.000 de dolari www.antena3.ro
image
Decizia anului. Trump deschide piața americană pentru motorina rusească, după o discuție cu Putin. „Prețurile vor scădea spectaculos în toată lumea”. Zelenski acuză Washingtonul că finanțează indirect războiul Rusiei: „Un cadou de ziua lui Putin” www.gandul.ro
image
Vlad Bălțățeanu, audiat în cazul crimei Valentinei, tânăra găsită în valiză. Avocatul Adrian Cuculis: „S-a prevalat de dreptul la tăcere”. Ce spune unchiul suspectului: „El a omorât-o” www.wowbiz.ro
image
Cât costă o noapte la hotelul de 5 stele din Maroc, unde Culiță Sterp a dus-o pe Daniela de ziua ei. Prețul este cât un salariu mediu www.kanald.ro
image
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte www.stirilekanald.ro
image
Ce studii are românul care a ajuns de la muncitor necalificat pe şantier la o avere de zeci de milioane de euro as.ro
image
Radarul Poliției funcționează pe ploaie, ceață sau întuneric? Când este valabilă viteza înregistrată playtech.ro
image
Gică Hagi are ultimul cuvânt pentru numirea următorului selecționer. Dezvăluiri din interior după ce România a fost spulberată în Spania www.fanatik.ro
image
Ce salarii primesc ispitele la Insula Iubirii 2026, pentru cele 3 săptămâni în Thailanda? Care sunt cele 5 lucruri pe care nu au voie să le facă, potrivit contractului cu Antena 1 www.cancan.ro
image
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt www.viva.ro
image
E oficial! Divorțează și ei! După 10 ani de căsătorie, ea a depus actele!! La mijloc stau acuzații de abuz verbal și agresiuni fizice!! Detalii scandaloase din mariajul lor au ieșit acum la lumină www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Vești îngrijorătoare de la Palatul norvegian. Ce se întâmplă cu proaspăta regină Mette-Marit okmagazine.ro
image
Meghan, mai subțire ca niciodată, a stârnit îngrijorare printre fani. Ducesa doar gătește biscuițeii, nu-i și mănâncă okmagazine.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Ce credea Cristofor Columb că va găsi în Lumea Nouă? „Nu am găsit pe aceste insule niciun om monstruos” historia.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Pescuitul cu cormorani: istoria unei tradiții care pare desprinsă dintr-o legendă historia.ro
Sepsi OSK Sfantu Gheorghe Dinamo, Superliga Romaniei (Sportpictures) jpg
Dinamo „zburdă” în Superligă: patru victorii și „câinii” speră la titlu Fotbal intern
Nationala Romania (Sportpictures) jpg
Vești proaste pentru națională: n-a mai prins niciun minut de joc de 6 meciuri Fotbal internațional
Diego Maradona (EPA) jpg
Pedepse grele în procesul morții lui Maradona: până la 12 ani de închisoare Fotbal internațional
Mikel Arteta (EPA) jpg
El deține supremația în Premier League: cât câștigă cel mai bine plătit antrenor Fotbal internațional
Florin Raducioiu (Sportpictures) jpg
Dezvăluirile lui Răducioiu: vin de 10.000€, modele și injecții cu lichid roz Fotbal internațional
Cristiano Ronaldo (EPA) jpg
Nota de plată: Cristiano Ronaldo, suspendat la națională. Ce urmează Fotbal internațional
Leo Messi (EPA) jpg
Presa argentiniană, despre retragerea lui Messi. Ce au notat sud-americanii Fotbal internațional
Nicolae Stanciu (Sportpictures) jpg
Mai jos ca niciodată: urmările eșecurilor României în Liga Națiunilor Fotbal internațional
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu actualitate.net
image
Prima soție a lui Călin Georgescu rupe tăcerea, după 20 de ani de la divorț. Daniela a avut o căsnicie de calvar. Candidatul la prezidențiale își bătea soția: „Devine periculos să spun ceva” actualitate.net