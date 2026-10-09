Dezvăluirile lui Răducioiu: vin de 10.000€, modele și injecții cu lichid roz

Florin Răducioiu (56 de ani) povestește detalii „colorate” din cum arăta viața de fotbalist, în anii '90 - cel care a cunoscut în profunzime fotbalul din Italia, Franșța și Spania, mărturisește lucruri „străine” celor mai mulți oameni din acele timpuri și nu numai.

Florin Răducioiu s-a retras în anul 2004 Foto: Sportpictures

Într-o discuție cu presa italiană, fostul fotbalist din „Generația de Aur” spune cu sinceritate că a risipit sume consistente de bani, de-a lungul carierei, oferind detalii „spumoase”, potrivit „Gazzetta dello Sport”.

„La Monaco eram înnebunit după vin, cheltuiam 10.000 de euro pe sticlă”, povestește fostul jucător, care La Cupa Mondială din '94 era unul dintre protagoniştii parcursului României până în sferturile de finală, contribuind cu patru goluri și alegându-se cu porecla Van Basten al Estului, altminteri și idolul său. Printre mărturisirile care pot impresiona se numără o palmă dată unui arbitru, misterioasele injecţii intravenoase de la Brescia, „aplecarea” spre modele şi pastilele despre care la Milan i se spunea că sunt „vitamine”.

Mircea Lucescu, „un al doilea tată” pentru Răducioiu

„Când eram jucător, am avut cu siguranţă nişte vicii. La Monaco eram înnebunit după vin: cumpăram sticle de 10.000 de euro, organizam cine de lux la Monte Carlo. Trăiam ca un pensionar, regret puţin asta. Aş fi putut economisi nişte bani şi să-i investesc... Erau vremuri în care câştigai 80.000 de euro pe lună, pe atunci era o sumă uriaşă”, spune Răducioiu pentru sursa citată, adăugând ce a însemnat Mircea Lucescu pentru el: „Un al doilea tată. Alături de el am devenit bărbat şi fotbalist. Odată, a organizat o petrecere pentru a-mi sărbători împlinirea vârstei de 16 ani într-o vilă a unui magnat sirian, la care au participat toţi jucătorii echipei de seniori a Dinamo Bucureşti. Pentru mine a fost un vis”.

Tot în anii '90 a avut loc un episod controversat, în care Răducioiu a pălmuit un arbitru, pe când juca pentru Dinamo: „Era într-un meci din Cupa Cupelor împotriva lui Anderlecht. Mi s-a făcut un fault care merita cartonaş roşu, arbitrul nu l-a sancţionat şi i-am dat o palmă. Cinci etape de suspendare pe care le-am ispăşit abia la Milan, trei ani mai târziu. Regret gestul acela”.

Misterioasele pastile care îi sporeau rezistența la efort, în timpul meciului

În discuția sa cu ziarul italian, fostul fotbalist al României punctează și lucruri care lasă loc interpretărilor: „La Brescia ne făceau injecţii intravenoase cu un lichid roz. Nu am înţeles niciodată prea bine ce era. Nimeni nu era obligat să le facă. Medicii spuneau că erau săruri minerale, iar şedinţa dura aproximativ o jumătate de oră. La Milan, în schimb, medicii dădeau pastile celor care doreau. Din când în când le luam: îmi spuneau că erau vitamine. Se părea că îmi sporeau rezistenţa la efort, în timpul meciului”. Intuitiv, apare și întrebarea cât erau de în regulă acele substanțe, Răducioiu oferind lămuriri: „La Brescia, Bari şi Verona veneau adesea comisarii antidoping, după meciuri şi de multe ori eram eu cel ales. Nu am avut niciodată probleme”.

Răducioiu a îmbrăcat tricoul mai multor echipe de răsunet, de-a lungul carierei sale, după plecarea de la Dinamo, printre care SSC Bari, Hellas Verona, Brescia, AC Milan, RCD Espanyol, West Ham United, VfB Stuttgart sau AS Monaco, în vreme ce la naționala României a adunat 40 de prezențe li 21 de goluri. Palmaresul său numără o Liga Campionilor, un titlu de Serie A și o Supercupă a Italiei alături de AC Milan, precum și un titlu de campion al României și două Cupe cu Dinamo.