 Presa argentiniană, despre retragerea lui Messi. Ce au notat sud-americanii
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare

Presa argentiniană, despre retragerea lui Messi. Ce au notat sud-americanii

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Ultimul meci al lui Lionel Messi (39 de ani) la echipa națională a Argentinei n-a rămas fără  „ecou”, despărțirea marelui jucător de reprezentativa sud-americană emoționând presa din țara sa natală, care l-a omagiat pe legendarul fotbalist. Reamintim că Leo Messi s-a retras oficial, marți, în urma amicalului câștigat de Argentina cu Benin, scor 3-0, marcând un gol și contribuind la celelalte reușite. 

Leo Messi a pus punct carierei sale internaționale
Leo Messi a pus punct carierei sale internaționale Foto: Sportpictures

Ultima partidă de națională din cariera lui Messi a fost urmată de o serie de titluri și consemnări care l-au omagiat. „La Nación” a salutat „legenda omului imposibil: Messi a bătut la uşa eternităţii în noaptea în care fotbalul i-a spus «mulţumesc» pentru totdeauna”, în vreme ce ziarul „Olé”i-a adresat, la rândul său, mulţumiri: „Închide ochii. O secundă este de ajuns. Ascultă vocile. Un stadion Monumental în delir care îl aclamă, care îi oferă o ultimă ovaţie în cadrul unui meci oficial. Strigătul «Meeeeessiiiii, Meeeessiiiii» răsună ca un omagiu absolut, emoţia cuprinde mulţimea, copiii (şi cei mai în vârstă) plâng pentru că nu-şi pot imagina o echipă naţională fără Lionel Messi: este singura pe care au cunoscut-o (acest extraterestru a jucat 21 de ani în echipa de seniori) şi nu le vine să creadă ce se întâmplă. În această ţară marcată de diviziuni, pentru câteva ore nu mai există disensiuni: emoţia ne copleşeşte. Este momentul în care cel mai bun jucător din istorie - sau pur şi simplu puştiul care urmărea un vis: să fie fericit jucând fotbal - îşi ia rămas bun de la naţională”.

Legendarul jucător, cifre impresionante în „sportul rege”

Totodată, „TyC Sports” i-a dedicat un jurnal special, în care a acordat nota 10 tuturor jucătorilor şi a salutat legătura lor cu legenda din sportul „rege”, sub numele lui Messi apărând „Mulţumim, profesore”.
Cotat la o valoare de 15 milioane de euro de către Transfermarkt, Messi a debutat la națională în august 2005, adunând 208 meciuri și înscriind 126 de goluri, până la retragere. În plan de echipe de club, sud-americanul a cunoscut celebritatea la FC Barcelona, unde a strâns 778 de partide, 672 de goluri și 303 de pase decisive. Ulterior, la Paris Saint-Germain, a jucat în 75 de dueluri, marcând de 32 de ori, iar la formația actuală, Inter Miami, are 117 confruntări și 102 de goluri cu 58 de pase decisive. Palmaresul lui Messi numără, printre altele, un titlu de campion mondial, patru Ligi ale Campionilor, trei Supercupa UEFA, 10 titluri de campion al Spaniei și două al Franței.

Ghid de cumpărături

Ema Viziru, dezvăluiri de la MasterChef
#Exclusiv Click!
Ema, soția lui Lucian Viziru, rupe tăcerea după eliminarea de la MasterChef: „Pe unii nu vreau să-i mai văd nici în poze” Interviurile Click!
Celine Dion foto Profimedia jpg
VideoCeline Dion a căzut pe scenă în timpul unui concert de la Paris Vedete internaționale
image
Școlile românești rămân fără profesori la Matematică, Fizică și Chimie. „Urmează un an în care zeci de oameni vor dispărea din sistem” adevarul.ro
image
„Tanga” există de mii de ani. Cum arătau cele mai vechi „lenjerii sexy” din istorie adevarul.ro

Parteneri

image
Culisele schimbului bombă dintre FCSB și U Craiova. Detalii incredibile de la negocierile transferului Nsimba – Boutoutaou www.fanatik.ro
image
Salarii de până la 3.500 de euro net pe lună în România. O companie de top face recrutări observatornews.ro
image
O româncă a fost ucisă într-un mod șocant în UK de un student obsedat de serialul "Dexter". Maria a fost înjughiată de 78 de ori www.antena3.ro
image
WSJ: Scandalurile se țin lanț de Ambasadoarea SUA în Grecia: Kimberly Guilfoyle i-ar fi cerut 100.000 de dolari unui donator al lui Trump, după ce i-ar fi promis intervenții la FBI, în justiție și la Fiscul SUA: „Toți îmi răspund imediat” www.gandul.ro
image
Cățelușul Valentinei este încă dispărut. Sora tinerei face apel la oameni pentru a-l găsi: „Înainte de…” www.wowbiz.ro
image
Actrița Eva Marie Saint, câștigătoare a premiului Oscar și vedetă în filmul lui Hitchcock, s-a stins din viață la 102 ani www.kanald.ro
image
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte www.stirilekanald.ro
image
Românul celebru a ajuns să trăiască din 5000 de lei, după ce a cheltuit două milioane de euro: „N-au fost chiar aşa mulţi” as.ro
image
Satul din România devenit punct-cheie pentru apărarea țării. Mulți români nici nu știu să-l arate pe hartă playtech.ro
image
Universitatea Craiova, 3 milioane de euro pentru Ștefan Baiaram din China! În ce condiții acceptă Mihai Rotaru oferta. Exclusiv www.fanatik.ro
image
Medic estetician, ucis în plină zi în cabinetul său. Dr. Alexander nu a mai putut fi salvat www.cancan.ro
image
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt www.viva.ro
image
Trecutul neștiut al lui Maurice Munteanu a ieșit la iveală. Ce s-a aflat acum despre familia lui www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Vești îngrijorătoare de la Palatul norvegian. Ce se întâmplă cu proaspăta regină Mette-Marit okmagazine.ro
image
Meghan, mai subțire ca niciodată, a stârnit îngrijorare printre fani. Ducesa doar gătește biscuițeii, nu-i și mănâncă okmagazine.ro
image
#Epoca vikingilor
Cine a fost Harald Bluetooth, regele viking care a dat numele uneia dintre cele mai folosite tehnologii din lume historia.ro
image
#Istoria Filmului
Filmul care vorbea despre avorturi în epoca Ceaușescu, cu mult înainte de „4 luni, 3 săptămâni și 2 zile” historia.ro
Cristiano Ronaldo (EPA) jpg
Nota de plată: Cristiano Ronaldo, suspendat la națională. Ce urmează Fotbal internațional
Nicolae Stanciu (Sportpictures) jpg
Mai jos ca niciodată: urmările eșecurilor României în Liga Națiunilor Fotbal internațional
moldovan gheorghe facebook jpg
Ce spune fratele arbitrului Gheorghe Moldovan după dezvăluirile Irinei Vasilcan: „L-a dat la poliție” Fotbal intern
Cristiano Ronaldo (EPA) jpg
Cristiano Ronaldo lămurește scandalul momentului din fotbal. Acuzațiile sale Fotbal internațional
Leo Messi (EPA) jpg
Messi, ovaționat de zeci de mii de oameni în ultimul meci la naţională Fotbal internațional
National Romania (Sportpictures) jpg
Ce urmează pentru România: scenariile tragerii la sorți în vederea EURO2028 Fotbal internațional
3x3 duel sub panou jpg
Campioni olimpici și mondiali vin la București! Show total de baschet 3x3 în weekend Alte sporturi
Romania Suedia (Sportpictures) jpg
Urmașul lui Hagi pe postul de selecționer? Cine e favorit să vină Fotbal internațional
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu actualitate.net
image
Prima soție a lui Călin Georgescu rupe tăcerea, după 20 de ani de la divorț. Daniela a avut o căsnicie de calvar. Candidatul la prezidențiale își bătea soția: „Devine periculos să spun ceva” actualitate.net