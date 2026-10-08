Presa argentiniană, despre retragerea lui Messi. Ce au notat sud-americanii

Ultimul meci al lui Lionel Messi (39 de ani) la echipa națională a Argentinei n-a rămas fără „ecou”, despărțirea marelui jucător de reprezentativa sud-americană emoționând presa din țara sa natală, care l-a omagiat pe legendarul fotbalist. Reamintim că Leo Messi s-a retras oficial, marți, în urma amicalului câștigat de Argentina cu Benin, scor 3-0, marcând un gol și contribuind la celelalte reușite.

Leo Messi a pus punct carierei sale internaționale Foto: Sportpictures

Ultima partidă de națională din cariera lui Messi a fost urmată de o serie de titluri și consemnări care l-au omagiat. „La Nación” a salutat „legenda omului imposibil: Messi a bătut la uşa eternităţii în noaptea în care fotbalul i-a spus «mulţumesc» pentru totdeauna”, în vreme ce ziarul „Olé”i-a adresat, la rândul său, mulţumiri: „Închide ochii. O secundă este de ajuns. Ascultă vocile. Un stadion Monumental în delir care îl aclamă, care îi oferă o ultimă ovaţie în cadrul unui meci oficial. Strigătul «Meeeeessiiiii, Meeeessiiiii» răsună ca un omagiu absolut, emoţia cuprinde mulţimea, copiii (şi cei mai în vârstă) plâng pentru că nu-şi pot imagina o echipă naţională fără Lionel Messi: este singura pe care au cunoscut-o (acest extraterestru a jucat 21 de ani în echipa de seniori) şi nu le vine să creadă ce se întâmplă. În această ţară marcată de diviziuni, pentru câteva ore nu mai există disensiuni: emoţia ne copleşeşte. Este momentul în care cel mai bun jucător din istorie - sau pur şi simplu puştiul care urmărea un vis: să fie fericit jucând fotbal - îşi ia rămas bun de la naţională”.

Legendarul jucător, cifre impresionante în „sportul rege”

Totodată, „TyC Sports” i-a dedicat un jurnal special, în care a acordat nota 10 tuturor jucătorilor şi a salutat legătura lor cu legenda din sportul „rege”, sub numele lui Messi apărând „Mulţumim, profesore”.

Cotat la o valoare de 15 milioane de euro de către Transfermarkt, Messi a debutat la națională în august 2005, adunând 208 meciuri și înscriind 126 de goluri, până la retragere. În plan de echipe de club, sud-americanul a cunoscut celebritatea la FC Barcelona, unde a strâns 778 de partide, 672 de goluri și 303 de pase decisive. Ulterior, la Paris Saint-Germain, a jucat în 75 de dueluri, marcând de 32 de ori, iar la formația actuală, Inter Miami, are 117 confruntări și 102 de goluri cu 58 de pase decisive. Palmaresul lui Messi numără, printre altele, un titlu de campion mondial, patru Ligi ale Campionilor, trei Supercupa UEFA, 10 titluri de campion al Spaniei și două al Franței.